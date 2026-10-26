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ONU trage un semnal de alarmă privind riscul de „epurare etnică” la Hebron, unde Armata israeliană a lansat o operațiune militară

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Cisiordania
Operațiune militară israeliană la Hebron, în Cisiordania. Sursa foto: Profimedia Images
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Volker Turk, Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, a tras un semnal de alarmă, luni, în legătură cu riscul de epurare etnică” la Hebron, în sudul Cisiordaniei, unde Armata israeliană a lansat o amplă operaţiune după uciderea a doi soldaţi într-un atac, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Pedepsirea colectivă constituie o încălcare gravă a dreptului internaţional. Ameninţările vizând golirea şi ştergerea unor cartiere întregi suscită de asemenea îngrijorări privind o eventuală epurare etnică”, a declarat Volker Türk într-un comunicat.

Doi soldaţi israelieni, cu vârste de 20 de ani şi 23 de ani, au fost ucişi vineri într-un atac comis de doi atacatori palestinieni în apropiere de Hebron, cel mai mare oraş din teritoriul ocupat de Israel începând din 1967.

Ulterior, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat lansarea unei ample operaţiuni militare antiteroriste'” în Cisiordania şi armata a intrat în cartierul unde locuiau autorii atacului, ordonându-le localnicilor să-şi părăsească domiciliile.

Duminică, Armata israeliană a anunţat izolarea Cisiordaniei pentru ziua alegerilor legislative din Israel, 27 octombrie.

Volker Türk a calificat operaţiunea israeliană de la Hebron drept agresivă”, subliniind că ea ar antrena deplasarea forţată a palestinienilor, demolarea de locuinţe şi restricţii pentru libertatea de circulaţie a locuitorilor.

Peste de 3.000 de persoane, printre care aproape 500 de familii, au fost strămutate la Hebron de la lansarea operaţiunii armatei israeliene, a indicat luni primăria oraşului Hebron. 

Editor : Ș.R.

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