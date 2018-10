Opera de artă a lui Banksy, care s-a „autodistrus”, a fost cumpărată de o colecționară din Europa. Prima declarație a femeii

Casa de licitaţii Sotheby's a confirmat vânzarea lucrării "Girl with Balloon" a artistului britanic Banksy, care s-a autodistrus parţial în urmă cu o săptămână chiar după ce a fost adjudecată pentru mai mult de un milion de euro, scrie Le Figaro.

Opera de artă „Girl with Ballon” a lui Bansky s-a „autodistrus” imediat după ce a fost cumpărată la o licitație organizată de Sotheby's (Foto: captură YouTube)

Cumpărătoarea operei „a confirmat decizia de a achiziţiona opera care a fost creată în acea seară”, a anunţat Sotheby's într-un comunicat, precizând că preţul pentru care a fost atribuită, 1,042 de milioane de lire sterline (1,185 de milioane de euro), este menţinut.

„Suntem încântaţi să anunţăm că cel care a câştigat licitaţia pentru „Girl with Balloon” a lui Banksy vinerea trecută la Londra a confirmat decizia de a achiziţiona noua operă care a fost creată în timpul vânzării”, a scris casa pe contul de Twitter.

Această „colecţionară europeană” a explicat într-un comunicat că „la început a fost şocată”.

„Dar gradual am realizat că deţineam propria lucrare de istorie a artei”, a adăugat ea.

În timpul vânzării, pictura a fost parţial decupată în fâşii subţiri de un mecanism aflat în ramă, la câteva momente după ce a fost vândută.

Pânza este o reproducere a unei picturi în vopsea acrilică şi aerosol a uneia dintre cele mai celebre imagini ale lui Banksy, "Girl with Balloon", care înfăţişează o fetiţă care lansează în aer un balon roşu în formă de inimă.

Artistul britanic s-a arătat mulţumit şi a publicat o fotografie a momentului. Dar în noaptea următoare, el a publicat pe contul de Instagram un video explicativ.

„De câţiva ani am construit în secret un tocător de hârtie într-un tablou”, a scris el în introducerea filmului, care arată imagini în care o persoană integrează lame de tăiat hârtie într-un cadru de lemn, pe fond sonor care duce cu gândul la un atelier. Un bărbat filmat de la spate, care poartă o glugă, acoperă partea din spate a tabloului pentru a ascunde dispozitivul. Video-ul sugerează evident că este vorba de Banksy, a cărei identitate rămâne încă necunoscută publicului.

„În cazul în care tabloul ar putea fi în cele din urmă licitat...”, se poate citi.

„Banksy nu a distrus o operă în timpul unei licitaţii, el a creat una”, a subliniat responsabilul casei de licitaţii, Alex Branczik. El a precizat că opera a fost redenumită „Love is in the Bin” (Dragostea este în coşul de gunoi) după acest eveniment.

Noua lucrare va fi expusă pentru public în sediile Sotheby's de la Londra, pe 13 şi 14 octombrie.

Originar din Bristol, Banksy - despre care se spune că ar fi Robert Del Naja, membru al grupului Massive Attack - a devenit cunoscut pentru graffiti-urile amplasate în diverse oraşe ale lumii.

