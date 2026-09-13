O navă indoneziană, cu 243 de oameni la bord, a naufragiat în Marea Java din cauza unei furtuni. 103 persoane au fost evacuate până acum, iar una dintre ele a murit.

Agenția de Căutare și Salvare a țării a declarat că nava Virgo Transport 8 a plecat sâmbătă din Surabaya, în provincia Java de Est, cu destinația orașul Banjarmasin din Kalimantanul de Sud, pe insula Borneo, înainte de a pierde contactul.

„La momentul redactării acestei declarații, nava nu poate fi contactată, iar locația sa este necunoscută”, a declarat agenția.

Operațiunile continuă, după ce autoritățile au trimis în ajutor mai multe ambarcațiuni. Nava plecase în cursă ieri și după ce nu a mai putut fi contactată, echipele de salvare au fost trimise către ultima poziție cunoscută.

Biroul de Căutare și Salvare din Banjarmasin a anunțat că a primit un raport potrivit căruia nava a întâmpinat probleme de comunicații. Potrivit informațiilor preliminare, ultima poziție cunoscută a navei se afla la aproximativ 148 de kilometri de unul dintre cheiurile orașului.

Indonezia, arhipelag format din 17.000 de insule, se bazează în mare măsură pe feriboturi ca mijloc principal de transport. Rutele maritime sunt mai accesibile și mai ușor disponibile decât transportul aerian. Cu toate acestea, standardele de siguranță nu sunt respectate întotdeauna, ceea ce duce la o rată ridicată a accidentelor.

Editor : I.B.