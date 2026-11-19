Armata israeliană a anunţat că a lansat o operaţiune într-o zonă din centrul Fâşiei Gaza controlată de Hamas. Un jurnalist AFP a surprins tancuri israeliene poziţionându-se la est de tabăra de refugiaţi Nuseirat. Această incursiune terestră, un eveniment rar, survine în urma unor alegeri neconcludente în Israel, în timp ce Gadi Eisenkot, din opoziţie, încearcă să formeze un guvern fără premierul interimar Benjamin Netanyahu – un lider care şi-a construit imaginea politică pe promisiunea de a garanta securitatea Israelului.

O sursă din cadrul serviciilor de securitate din Gaza a declarat pentru AFP că a avut loc un „bombardament intens de artilerie israeliană” la nord de tabăra de refugiaţi Nuseirat, semnalând totodată prezenţa unor vehicule militare israeliene în centrul Fâşiei Gaza, „pe fondul unor schimburi de focuri şi lovituri aeriene care continuă încă de la prânz”, notează News.ro.

Armata şi agenţia de securitate internă Shin Bet au lansat această operaţiune comună cu scopul de a „neutraliza un tunel terorist situat la vest de Linia Galbenă, care reprezenta o ameninţare imediată şi directă la adresa trupelor israeliene (IDF)”, se arată într-un comunicat al armatei.

Linia Galbenă – stabilită de Israel după intrarea în vigoare a actualului armistiţiu, în octombrie 2025 – delimitează zonele controlate de Israel de cele aflate sub controlul Hamas. Armata israeliană susţine că deţine controlul asupra a peste 60% din teritoriul palestinian.

Un purtător de cuvânt al armatei a declarat pentru AFP, miercuri seară, că operaţiunea este în desfăşurare.

Bombardamente şi explozii

Locuitorii din zonele afectate au declarat pentru AFP că au fugit pentru a fi în siguranţă. Pentru mulţi dintre ei, aceasta nu este prima dată.

În plus, trei palestinieni au fost ucişi, iar mai multe persoane au fost rănite în urma a trei atacuri separate cu drone israeliene, care au avut loc miercuri, potrivit agenţiei de apărare civilă din Gaza.

Un bărbat a fost ucis în apropierea taberei Nuseirat, unul în oraşul Gaza, iar un altul în faţa secţiei de poliţie din Deir el-Balah, în zona centrală a Fâşiei Gaza, a precizat agenţia. Nu a fost clar imediat dacă cele trei atacuri au avut legătură cu operaţiunea terestră.

Armata israeliană a declarat pentru AFP că, în primele două atacuri, a vizat „terorişti” şi că nu are cunoştinţă despre cel de-al treilea atac.

Majoritatea celor 2,1 milioane de locuitori din Gaza au fost strămutaţi cel puţin o dată de la izbucnirea războiului, declanşat de atacul Hamas asupra Israelului, la 7 octombrie 2023.

„Când am auzit zgomote de bombardamente şi explozii, ne-am îngrozit, mai ales că zona în care locuim este aproape de punctele de incursiune”, a declarat pentru AFP Um Ahmad al-Tartoori, o locuitoare a taberei Al-Bureij.

„Ne temem că acesta ar putea fi începutul unei operaţiuni de mai mare amploare şi că strămutările vor reîncepe, întrucât nu ne-am revenit încă de pe urma efectelor războiului şi ale strămutărilor anterioare”, a declarat pentru AFP un alt locuitor din Al-Bureij, Mahmoud al-Saafin, în vârstă de 27 de ani.

Încălcare flagrantă

COGAT, organismul Ministerului israelian al Apărării responsabil cu problemele civile din teritoriile palestiniene, le-a cerut miercuri, mai devreme, locuitorilor din cartierele vizate să părăsească zona pe durata operaţiunii.

Într-un mesaj transmis organizaţiilor internaţionale umanitare care activează în Gaza, COGAT a avertizat, de asemenea, împotriva oricărei deplasări în zonele afectate.

COGAT a precizat că operaţiunea militară urma să aibă loc în apropierea taberelor de refugiaţi Al-Bureij şi Nuseirat şi că principala arteră rutieră din Gaza, şoseaua Salah al-Din, va fi închisă circulaţiei în acea zonă.

Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a calificat operaţiunea drept „o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului şi o confirmare a faptului că ocupaţia şi-a încălcat obligaţiile”.

Israelul şi Hamas se acuză reciproc, în mod frecvent, de încălcarea acordului de încetare a focului – mediat de SUA – survenit după doi ani de război.

Peste 1.600 de palestinieni au fost ucişi de la începutul armistiţiului, potrivit unei numărători a AFP bazate pe datele Ministerului Sănătăţii din Gaza – instituţie care funcţionează sub autoritatea Hamas şi ale cărei cifre sunt considerate credibile de către Organizaţia Naţiunilor Unite.

În aceeaşi perioadă, armata israeliană a raportat uciderea a şapte dintre soldaţii săi, precum şi a unui civil care lucra pe bază de contract.

Editor : B.E.