Operațiune uriașă de căutare a celor patru soldați mericani dispăruţi în Lituania: „Toate scenariile sunt luate în considerare”

Ministrul lituanian al apărării, Dovile Sakaliene, a declarat joi că „toate scenariile” sunt luate în considerare cu privire la soarta celor patru soldaţi americani care au dispărut în timpul unui exerciţiu în estul ţării, desfăşurat în apropierea graniţei cu Belarus.

Vehiculul soldaților americani s-ar fi prăbuşit într-o mlaştină, iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, anunţase miercuri moartea lor, dar căutarea soldaţilor continua joi în condiţii dificile, relatează AFP şi Reuters.

Dovile Sakaliene a spus joi că nu poate spune dacă soldaţii - care se aflau în Lituania de două luni - se aflau în vehiculul găsit miercuri scufundat într-o mlaştină, explicând că acesta trebuie mai întâi să fie extras.

„Toate scenariile sunt încă luate în considerare (...) Nu putem confirma dacă soldaţii se află în interiorul vehiculului”, a declarat ministrul jurnaliştilor, în timp ce vizita, joi, locul de desfăşurare a exerciţiului - în apropierea oraşului Pabrade din estul ţării, aproape de graniţa cu Belarus. „Americanii ne-au informat că au continuat, de asemenea, căutările în zona înconjurătoare pe parcursul nopţii, deoarece toate scenariile sunt încă posibile până când vom vedea vehiculul”, a adăugat Dovile Sakaliene.

Lithuanian Defense Minister @DSakaliene and U.S. Ambassador to Lithuania Kara C. McDonald meeting U.S. soldiers to tell them that the search to find the 4 missing American soldiers is a priority that goes above everything else:



“Until the very last minute we shall not lose hope,… pic.twitter.com/WR7ngK4tH0

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 27, 2025

Aceasta a mai spus că se face toate eforturile pentru a-i găsi pe cei dispăruți: „Până în ultimul minut nu ne vom pierde speranța, vom face totul pentru a găsi soldații dispăruți. Lituania, la fel ca SUA, nu își lasă oamenii în urmă”.

Autorităţile lituaniene au fost informate marţi cu privire la dispariţia soldaţilor. A fost lansată o amplă operaţiune de salvare la care au participat sute de persoane. Potrivit ministrului, vehiculul blindat de recuperare M88 Hercules, care cântăreşte câteva zeci de tone, s-a scufundat aproximativ cinci metri în noroi. „Este important să subliniem că este vorba de o mlaştină legată de un lac”, a adăugat ea.

Peste noapte au fost efectuate lucrări majore pentru drenarea zonei în care s-a scufundat vehiculul, iar salvatorii au construit un drum nou pentru a permite accesul utilajelor grele.

„De asemenea, nivelul apei a scăzut suficient pentru a putea începe lucrările de excavare”, a precizat Dovile Sakaliene, care consideră că ar putea dura chiar şi câteva zile pentru a extrage vehiculul. Potrivit acesteia, prezenţa unei conducte de gaz care trece prin zonă a complicat şi mai mult lucrările.

Lituania, membră a NATO şi a UE aflată pe flancul estic, găzduieşte peste 1.000 de soldaţi americani staţionaţi prin rotaţie încă din 2019.

Sute de soldaţi lituanieni şi americani cu zeci de vehicule lucrau la faţa locului şi cercetau pădurea din apropiere în speranţa de a găsi soldaţii. „Pentru noi, soldaţii lor sunt ca soldaţii noştri”, a declarat şeful armatei lituaniene, Raimundas Vaiksnoras.

Ambasadorul Statelor Unite la Vilnius, Kara McDonald, a mulţumit Lituaniei pentru ajutor, numind-o un aliat model. „Aşa cum a spus secretarul nostru al apărării, nu ne vom opri până când trupele noastre nu vor fi găsite”, a adăugat ea, aflată la faţa locului, confirmând că recuperarea vehiculului este dificilă.

Ministrul lituanian al afacerilor externe, Kestutis Budrys, i-a spus secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, la Washington, la începutul acestei săptămâni, că ţara sa este pregătită să găzduiască mai multe trupe americane.

Editor : M.I.