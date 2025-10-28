O operațiune antidrog a fost desfășurată marți, 28 octombrie 2025, în Rio de Janeiro, în cadrul căreia au fost mobilizați aproape 2.500 de agenți. În urma operațiunii, cel puțin 18 suspecți și mai mulți polițiști au murit, au transmis autoritățile, conform AFP.

„Până în prezent, avem 56 de arestări şi 18 criminali neutralizaţi”, a anunțat guvernatorul statului Rio, Claudio Castro, într-o conferinţă de presă. Conform spuselor sale, operaţiunea a fost „cea mai mare din istoria” statului.

„Din păcate, au murit şi poliţişti”, a adăugat guvernatorul, care nu a oferit alte detalii. Ulterior, autoritățile au anunțat că 81 de „criminali” au fost arestați și că au fost confiscate 42 de arme.

Operațiunea a avut drept scop „combaterea expansiunii teritoriale a Comando Vermelho”, una dintre principalele grupări criminale din Brazilia, activă în mai multe state ale țării, a anunțat pe X guvernatorul statului Rio.

Totodată, guvernatorul a mai afirmat că cel puțin 30 de mandate de arestare vizau suspecți din alte state braziliene și a raportat confiscarea „unei cantități mari de droguri”.

Operațiunea s-a concentrat pe două grupuri de favele din nordul Rio, Complexo da Penha și Complexo do Alemao, situate în apropierea aeroportului internațional.

Un fotograf AFP a observat polițiști înarmați care îi luau pe bărbații reținuți, majoritatea dintre ei fiind desculți și fără tricou.

Poliția a mobilizat două elicoptere, 32 de vehicule blindate și 12 vehicule de demolare utilizate pentru a distruge baricadele ridicate de traficanții de droguri pentru a împiedica poliția să pătrundă pe străzile înguste ale favelelor.

Claudio Castro a publicat pe X un videoclip cu o dronă controlată de o bandă care lansează un proiectil.

„Așa sunt tratați polițiștii din Rio de către infractori: cu bombe aruncate de drone. Aceasta este amploarea provocării cu care ne confruntăm. Nu este vorba de o infracțiune obișnuită, ci de narcoterorism”, a precizat el.

