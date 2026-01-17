Live TV

Video Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull

Data actualizării: Data publicării:
Maria Corina Machado la Oslo
Părăsirea țării prezintă un risc mare pentru Machado, a cărei întoarcere în țară ar putea fi blocată de forțele loiale lui Maduro. Foto: Profimedia Images

Echipa de salvare Grey Bull, cu sediul în SUA, a publicat un scurt videoclip în care arată cum au ajutat-o pe lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să fugă din ţară luna trecută.

Machado a părăsit Venezuela la începutul lunii decembrie, după aproape un an de ascundere, pentru a putea primi Premiul Nobel pentru Pace în Norvegia. Ea s-a îmbarcat pe o barcă de pe coasta venezueleană şi a navigat până la un punct de întâlnire din Marea Caraibelor. Acolo, a fost preluată de fondatorul Grey Bull şi veteranul forţelor speciale Bryan Stern şi echipa sa, care o aşteptau pe o altă barcă, scrie News.ro.

Videoclipul editat, de două minute, difuzat vineri, arată momentul în care Machado a ajuns şi s-a îmbarcat pe a doua navă în mijlocul nopţii.

„Ei sunt, ei sunt, ei sunt”, se aude Stern spunând, în timp ce luminile de pe barca lui Machado apar în depărtare şi se apropie de ambarcaţiunea sa.

După ce a confirmat identitatea lui Machado, Stern este auzit ajutând-o să urce la bordul bărcii sale, deşi momentul exact al transferului este abia vizibil din cauza întunericului.

„Bună, María. Numele meu este Bryan. Mă bucur să te cunosc. Am grijă de tine”, spune el în timp ce ea urcă.

„Sunt atât de udă şi este atât de frig”, se aude ea spunând.

Apoi, videoclipul trece la Machado, îmbrăcată într-o jachetă şi o şapcă de culoare închisă, care vorbeşte direct către cameră: „Sunt María Corina Machado. Sunt în viaţă. Sunt în siguranţă şi îi sunt foarte recunoscătoare lui Grey Bull.”

Videoclipul se încheie cu diverse imagini statice ale lui Machado împreună cu Stern şi echipa sa. Vocea lui Stern se aude pe fundalul fotografiilor, confirmând că au ajuns la ea.

„Jackpot, jackpot, jackpot. Obiectivul Golden Dynamite”, spune Stern înainte de a indica că se îndreaptă spre Curaçao, o insulă situată în apropierea Venezuelei.

Stern a spus anterior că au ajuns la ţărm dimineaţa devreme, după o călătorie lungă, rece şi tensionată. De acolo, Machado s-a îmbarcat într-un avion cu destinaţia Norvegia, unde urma să primească Premiul Nobel şi să-şi vadă familia.

Grey Bull a declarat luna trecută că misiunea de extracţie a durat aproape 16 ore şi s-a desfăşurat în mare parte în mijlocul nopţii, pe ape agitate. Grupul de salvare efectuează extracţii civile în multe părţi ale lumii. Condus de Stern, acesta a efectuat cel puţin 800 de operaţiuni.

Vineri, Machado a refuzat să comenteze operaţiunea de extracţie, invocând motive de siguranţă pentru cei implicaţi.

CNN a contactat echipa sa pentru a obţine un comentariu.

Machado a declarat anterior reporterilor că a primit sprijin din partea guvernului SUA, dar a refuzat să ofere detalii, spunând: „Într-o zi vă voi putea spune, pentru că, desigur, nu vreau să îi pun în pericol în acest moment”.

Stern a declarat luna trecută că operaţiunea a fost finanţată de donatori anonimi şi, din câte ştie el, nu a fost susţinută de guvernul SUA, dar a recunoscut că echipa sa a comunicat cu armata SUA pentru a-i informa despre prezenţa lor pe mare.

