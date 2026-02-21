Live TV

„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și să blocheze transferul lor către Mauritius

Data actualizării: Data publicării:
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
Planul guvernului de la Londra de a ceda insulele Chagos către Mauritius a dus la o alianță neobișnuită între chagossienii strămutați și conservatorii britanici pentru repopularea unuia dintre cele mai izolate locuri de pe Pământ și păstrarea sa sub controlul britanic. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Ca să predai Chagos unei țări care este prietenă cu China ar fi extrem de stupid” „Plănuim să trăim aici” „Nu știu ce se va întâmpla de aici înainte”

Un grup de aventurieri a ajuns recent cu barca pe o insulă nelocuită din mijlocul Oceanului Indian pentru o misiune secretă: să înființeze o nouă colonie la mai bine de jumătate de secol de când ultimii locuitori ai insulei au fost alungați. În același timp, misiunea lor, supranumită „Operațiunea Moarte Sigură”, are ca scop influențarea rezultatului unei dispute geopolitice declanșate în jurul uriașei baze militare strategice Diego Garcia.

Insulele Chagos, unde se găsește baza militară americano-britanică, aparțin încă Marii Britanii. În încercarea de a corecta greșelile făcute în timpul erei coloniale, însă, guvernul de la Londra se află acum în procesul de a transfera arhipelagul către Republica Mauritius, o țară insulară la est de Madagascar care are relații apropiate cu China.

Marea Britanie plănuiește să plătească în total miliarde de lire sterline Republicii Mauritius pentru a-i permite să folosească în continuare baza militară din insulele Chagos pentru următorii 99 de ani.

Președintele american Donald Trump a intervenit în acest caz și a spus că Marea Britanie nu ar trebui să predea controlul asupra insulelor către Mauritius, precizând că baza militară Diego Garcia ar putea fi folosită pentru a lansa avioane de luptă contra Iranului.

Predarea ultimului vestigiu al imperiului african al Marii Britanii a provocat furie în rândul anumitor britanici, ceea ce a dus la o alianță neobișnuită și o expediție îndrăzneață pentru repopularea unuia dintre cele mai izolate locuri de pe Pământ și păstrarea sa sub controlul britanic.

Echipa formată din câțiva foști ofițeri militari britanici și patru chagossieni a plecat din Sri Lanka și a ajuns pe Ile du Coin, relatează Wall Street Journal. Au adus cu ei steaguri cu Marea Britanie și SUA.

BIOT (British Indian Ocean Territory): USAF B-1 Bombers at the air base on Diego Garcia
După transferul teritoriului, Marea Britanie plănuiește să plătească în total miliarde de lire sterline Republicii Mauritius pentru a-i permite să folosească în continuare baza militară din insulele Chagos pentru următorii 99 de ani. Foto: Profimedia Images

„Ca să predai Chagos unei țări care este prietenă cu China ar fi extrem de stupid”

Operațiunea este condusă de un fost căpitan de armată britanic pe nume Adam Holloway și are ca scop convingerea lui Trump și a publicului britanic că insulele Chagos ar trebui păstrate pentru rege, țară și chagossienii care vor să se întoarcă în locurile unde au trăit odinioară.

Aceștia au fost mutați cu forța la finalul anilor ‘60 și sfârșitul anilor ‘70 pentru a face loc bazei militare folosite acum de trupele britanice și cele americane.

Chagossienii, care spun că animalele lor de companie au fost gazate în timpul acelei campanii, au fost transportați în Mauritius și Seychelles. Ei au primit cetățenia britanică la începutul anilor ‘90, iar o parte dintre ei s-au mutat în Marea Britanie.

Holloway susține că transferul insulelor Chagos către Mauritius ar submina securitatea Marii Britanii. „Ca să predai Chagos unei țări care este prietenă cu China ar fi extrem de stupid”, a spus fostul ofițer britanic. „Și apoi mai este și mica problemă legată de populația chagossiană, care nu a fost niciodată consultată în legătură cu asta.”

Britanicul speră că dacă o parte din chagossieni se întorc pe aceste insule, situația se va schimba în favoarea lor. „Îi provoc pe britanici și pe mauritieni să vină și să îi înlăture pe acești oameni din nou.”

Procurorul general din Mauritius, Gavin Glover, a catalogat debarcarea din Chagos drept un eveniment menit să atragă atenția și nimic mai mult.

trump keir
Trump a catalogat inițial decizia de a preda insulele Chagos către Mauritius drept „un act de mare prostie”, apoi a spus că a fost cea mai bună înțelegere pe care guvernul britanic o putea face în aceste condiții. Acum, președintele SUA a criticat din nou Marea Britanie. Foto: Profimedia Images

„Plănuim să trăim aici”

„Colonizatorii” sunt echipați cu corturi cumpărate de pe Amazon, un sistem de filtrare a apei și o geantă plină de medicamente procurate mai mult sau mai puțin legal din Thailanda. Ei au și un terminal Starlink cu ajutorul căruia pot comunica cu restul lumii.

Ei se vor confrunta cu roiuri de țânțari, crabi de cocotier uriași și cu faptul că nimeni nu are voie să locuiască pe insulele din arhipelagul Chagos. Membrii expediției au folosit inteligența artificială pentru a afla de ce au nevoie ca să pună bazele unei noi așezări în junglă.

„Plănuim să trăim aici”, a spus Misley Mandarin (48 de ani), un instructor de șoferi de autobuz de la Londra. El a venit cu tatăl său, Michel, care s-a născut pe Ile du Coin și a fost forțat să părăsească insula când avea 14 ani, iar familia lui a fost expulzată în Mauritius, acolo unde mulți chagossieni spun că au fost discriminați.

„Tatăl meu a fost așa de fericit să se întoarcă aici, a plâns când am ajuns”, a povestit Mandarin.

Holloway este ceva mai pesimist: „Nu am nici cea mai mică idee cum o să finanțăm această [operațiune].” Marea Britanie a emis un ordin de evacuare pe numele membrilor expediției, care dacă nu va fi respectat ar putea atrage pedepse de până la trei ani de închisoare.

Guvernul britanic susține că trebuie să predea Republicii Mauritius insulele, după ce Curtea Internațională de Justiție a decis în anul 2019 că Mauritius a fost forțată să scoată arhipelagul Chagos de sub jurisdicția sa pentru ca Marea Britanie să îi redea independența în 1968.

În plus, oficialii britanici spun că transferul teritoriului este necesar pentru a asigura securitatea pe termen lung a bazei militare Diego Garcia.

Trump a catalogat inițial decizia drept „un act de mare prostie”, apoi a revenit asupra subiectului precizând că a fost cea mai bună înțelegere pe care guvernul britanic o putea face în aceste condiții. Acum, însă, președintele SUA și-a schimbat din nou părerea.

„Nu cedați Diego Garcia”, a scris Trump pe platforma sa socială Truth Social, la o zi după ce Departamentul de Stat al SUA a spus că susține în continuare acordul propus de Marea Britanie.

Nigel Farage
Printre politicienii britanici care susțin expediția chagossienilor se numără și Nigel Farage, liderul populist al partidului Reform UK, care conduce în sondajele din Marea Britanie. Foto Profimedia Images

„Nu știu ce se va întâmpla de aici înainte”

„Operațiunea Moarte Sigură” este finanțată de un grup de britanici conservatori care sunt deranjați de faptul că guvernul lor cedează aceste insule strategice și, apoi, se angajează să plătească 120 de milioane de lire sterline pe an Republicii Mauritius pentru a o închiria înapoi.

Printre politicienii care susțin expediția se numără și Nigel Farage, liderul populist al partidului Reform UK, care conduce în sondajele din Marea Britanie.

Viitorul noii colonii este, însă, unul incert. Niciunul dintre cei patru chagossieni de pe Ile du Coin nu este un expert în supraviețuirea în condiții extreme.

Totuși, Mandarin nu este îngrijorat de soarta expediției odată ce puținele provizii pe care le-au luat la ei se vor epuiza. „Sunt așa de mulți pești aici că nici nu își vine să crezi. Mâine vom servi homar la cină.”

Unul din motivele pentru care peștii se găsesc din abundență în Chagos este că insulele fac parte dintr-o rezervație marină protejată. Este ilegal să locuiești sau să pescuiești într-o astfel de zonă. Nu poți să vânezi nici măcar uriașii crabi de cocotier pentru că reprezintă o specie protejată.

„Nu știu ce se va întâmpla de aici înainte”, a spus Holloway, care se pregătește să plece de pe insulă și să îi lase pe cei patru chagossieni să se descurce singuri. „Eu m-am concentrat fără oprire doar la cum să îi aduc aici.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
1
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
zelenski-scaled
2
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai...
Kirill Dmitriev și Steve Witkoff
3
Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare de 14 trilioane de...
Vladimir Putin
4
Putin își face o armată paralelă pentru a-și proteja regimul, avertizează un expert în...
grindeanu
5
„Ideea nu e să plătim podul, ci să primim amenzi”. Transportatorii plătesc în avans taxa...
S-a terminat! Reacția lui Alexandru Țiriac, după ce s-a despărțit de Sorana Cîrstea
Digi Sport
S-a terminat! Reacția lui Alexandru Țiriac, după ce s-a despărțit de Sorana Cîrstea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Marius Lazurca
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am fost mai puțin izolați decât se spune”
Președintele rus Vladimir Putin.
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut (The Guardian)
Kelemen Hunor
Președintele UDMR despre participarea României la Consiliul Păcii: Nicușor Dan a procedat corect
trump asia
Economiile asiatice evaluează impactul noilor tarife anunţate de Donald Trump
Nicușor Dan dă mâna cu Donald rump
Când ar putea merge Nicușor Dan în vizită oficială în SUA. Lazurca: „Se vor naște și alte proiecte benefice pentru România”
Recomandările redacţiei
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei
Ciucu: Am fost naiv să presupun că vechea majoritate din CGMB va...
stb
Ce spune primarul Capitalei despre politizarea STB și miza...
batran la tara
România îmbătrânește mai accelerat decât restul Europei. Unul dintre...
soldați și rachete în ucraina
Viața într-un sat rusesc „al vitejiei militare” care așteaptă...
Ultimele știri
JO 2026 Milano Cortina. Poloneza Kamila Sellier, în stare stabilă, după un accident grav la short-track
Forțele de securitate cubaneze se retrag din Venezuela, pe fondul presiunii intense a SUA asupra guvernului din Caracas
Un medic a fost atacat în timp ce resuscita o pacientă. Arafat: Toleranță zero față de violență
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gemenele ei au fost diagnosticate cu o boală rară, acum s-a despărțit și de logodnic. Jesy Nelson: "Iau...
Cancan
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: 'Am rămas amici!'
Fanatik.ro
Nemții fac scandal după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO de Iarnă 2026: „S-a renunțat la...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Cine este Giuliana, arbitra care-i înnebunește pe fani, pe stadioane. Are 23 de ani și a terminat o facultate...
Adevărul
Ucraina îl sancționează pe Lukașenko după ani de ezitare: semnal dur pentru Belarus și Rusia
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. s-au despărțit. Omul de afaceri a făcut primele declarații: „Am rămas amici”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Fă-ți bagajele acum": Cristiano Ronaldo, față în față cu cel mai spectaculos transfer din istorie!
Pro FM
Prima soție a lui Julio Iglesias, întristată de acuzațiile de hărțuire care i se aduc artistului: E incapabil...
Film Now
Dezvăluiri despre "Tăcerea mieilor", la 35 de ani de la lansarea filmului care a speriat Hollywood-ul
Adevarul
Ce scrie presa din Ucraina despre Sahara, prima rachetă românească cu inteligență artificială
Newsweek
Pensie mai mică cu 500 lei la Mica Recalculare. Zeci de mii de pensionari au pățit la fel. De ce scad pensiile
Digi FM
Un bărbat a ieșit pe câmp pentru a-i arăta nepoatei sale cum funcționează un detector de metale. Ce a urma...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Regizoarea "Wuthering Heights" își apără filmul, considerat de mulți controversat: "Trebuie să iei decizii...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...