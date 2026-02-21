„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și să blocheze transferul lor către Mauritius

Un grup de aventurieri a ajuns recent cu barca pe o insulă nelocuită din mijlocul Oceanului Indian pentru o misiune secretă: să înființeze o nouă colonie la mai bine de jumătate de secol de când ultimii locuitori ai insulei au fost alungați. În același timp, misiunea lor, supranumită „Operațiunea Moarte Sigură”, are ca scop influențarea rezultatului unei dispute geopolitice declanșate în jurul uriașei baze militare strategice Diego Garcia.

Insulele Chagos, unde se găsește baza militară americano-britanică, aparțin încă Marii Britanii. În încercarea de a corecta greșelile făcute în timpul erei coloniale, însă, guvernul de la Londra se află acum în procesul de a transfera arhipelagul către Republica Mauritius, o țară insulară la est de Madagascar care are relații apropiate cu China.

Marea Britanie plănuiește să plătească în total miliarde de lire sterline Republicii Mauritius pentru a-i permite să folosească în continuare baza militară din insulele Chagos pentru următorii 99 de ani.

Președintele american Donald Trump a intervenit în acest caz și a spus că Marea Britanie nu ar trebui să predea controlul asupra insulelor către Mauritius, precizând că baza militară Diego Garcia ar putea fi folosită pentru a lansa avioane de luptă contra Iranului.

Predarea ultimului vestigiu al imperiului african al Marii Britanii a provocat furie în rândul anumitor britanici, ceea ce a dus la o alianță neobișnuită și o expediție îndrăzneață pentru repopularea unuia dintre cele mai izolate locuri de pe Pământ și păstrarea sa sub controlul britanic.

Echipa formată din câțiva foști ofițeri militari britanici și patru chagossieni a plecat din Sri Lanka și a ajuns pe Ile du Coin, relatează Wall Street Journal. Au adus cu ei steaguri cu Marea Britanie și SUA.

După transferul teritoriului, Marea Britanie plănuiește să plătească în total miliarde de lire sterline Republicii Mauritius pentru a-i permite să folosească în continuare baza militară din insulele Chagos pentru următorii 99 de ani. Foto: Profimedia Images

„Ca să predai Chagos unei țări care este prietenă cu China ar fi extrem de stupid”

Operațiunea este condusă de un fost căpitan de armată britanic pe nume Adam Holloway și are ca scop convingerea lui Trump și a publicului britanic că insulele Chagos ar trebui păstrate pentru rege, țară și chagossienii care vor să se întoarcă în locurile unde au trăit odinioară.

Aceștia au fost mutați cu forța la finalul anilor ‘60 și sfârșitul anilor ‘70 pentru a face loc bazei militare folosite acum de trupele britanice și cele americane.

Chagossienii, care spun că animalele lor de companie au fost gazate în timpul acelei campanii, au fost transportați în Mauritius și Seychelles. Ei au primit cetățenia britanică la începutul anilor ‘90, iar o parte dintre ei s-au mutat în Marea Britanie.

Holloway susține că transferul insulelor Chagos către Mauritius ar submina securitatea Marii Britanii. „Ca să predai Chagos unei țări care este prietenă cu China ar fi extrem de stupid”, a spus fostul ofițer britanic. „Și apoi mai este și mica problemă legată de populația chagossiană, care nu a fost niciodată consultată în legătură cu asta.”

Britanicul speră că dacă o parte din chagossieni se întorc pe aceste insule, situația se va schimba în favoarea lor. „Îi provoc pe britanici și pe mauritieni să vină și să îi înlăture pe acești oameni din nou.”

Procurorul general din Mauritius, Gavin Glover, a catalogat debarcarea din Chagos drept un eveniment menit să atragă atenția și nimic mai mult.

Trump a catalogat inițial decizia de a preda insulele Chagos către Mauritius drept „un act de mare prostie”, apoi a spus că a fost cea mai bună înțelegere pe care guvernul britanic o putea face în aceste condiții. Acum, președintele SUA a criticat din nou Marea Britanie. Foto: Profimedia Images

„Plănuim să trăim aici”

„Colonizatorii” sunt echipați cu corturi cumpărate de pe Amazon, un sistem de filtrare a apei și o geantă plină de medicamente procurate mai mult sau mai puțin legal din Thailanda. Ei au și un terminal Starlink cu ajutorul căruia pot comunica cu restul lumii.

Ei se vor confrunta cu roiuri de țânțari, crabi de cocotier uriași și cu faptul că nimeni nu are voie să locuiască pe insulele din arhipelagul Chagos. Membrii expediției au folosit inteligența artificială pentru a afla de ce au nevoie ca să pună bazele unei noi așezări în junglă.

„Plănuim să trăim aici”, a spus Misley Mandarin (48 de ani), un instructor de șoferi de autobuz de la Londra. El a venit cu tatăl său, Michel, care s-a născut pe Ile du Coin și a fost forțat să părăsească insula când avea 14 ani, iar familia lui a fost expulzată în Mauritius, acolo unde mulți chagossieni spun că au fost discriminați.

„Tatăl meu a fost așa de fericit să se întoarcă aici, a plâns când am ajuns”, a povestit Mandarin.

Holloway este ceva mai pesimist: „Nu am nici cea mai mică idee cum o să finanțăm această [operațiune].” Marea Britanie a emis un ordin de evacuare pe numele membrilor expediției, care dacă nu va fi respectat ar putea atrage pedepse de până la trei ani de închisoare.

Guvernul britanic susține că trebuie să predea Republicii Mauritius insulele, după ce Curtea Internațională de Justiție a decis în anul 2019 că Mauritius a fost forțată să scoată arhipelagul Chagos de sub jurisdicția sa pentru ca Marea Britanie să îi redea independența în 1968.

În plus, oficialii britanici spun că transferul teritoriului este necesar pentru a asigura securitatea pe termen lung a bazei militare Diego Garcia.

Trump a catalogat inițial decizia drept „un act de mare prostie”, apoi a revenit asupra subiectului precizând că a fost cea mai bună înțelegere pe care guvernul britanic o putea face în aceste condiții. Acum, însă, președintele SUA și-a schimbat din nou părerea.

„Nu cedați Diego Garcia”, a scris Trump pe platforma sa socială Truth Social, la o zi după ce Departamentul de Stat al SUA a spus că susține în continuare acordul propus de Marea Britanie.

Printre politicienii britanici care susțin expediția chagossienilor se numără și Nigel Farage, liderul populist al partidului Reform UK, care conduce în sondajele din Marea Britanie. Foto Profimedia Images

„Nu știu ce se va întâmpla de aici înainte”

„Operațiunea Moarte Sigură” este finanțată de un grup de britanici conservatori care sunt deranjați de faptul că guvernul lor cedează aceste insule strategice și, apoi, se angajează să plătească 120 de milioane de lire sterline pe an Republicii Mauritius pentru a o închiria înapoi.

Printre politicienii care susțin expediția se numără și Nigel Farage, liderul populist al partidului Reform UK, care conduce în sondajele din Marea Britanie.

Viitorul noii colonii este, însă, unul incert. Niciunul dintre cei patru chagossieni de pe Ile du Coin nu este un expert în supraviețuirea în condiții extreme.

Totuși, Mandarin nu este îngrijorat de soarta expediției odată ce puținele provizii pe care le-au luat la ei se vor epuiza. „Sunt așa de mulți pești aici că nici nu își vine să crezi. Mâine vom servi homar la cină.”

Unul din motivele pentru care peștii se găsesc din abundență în Chagos este că insulele fac parte dintr-o rezervație marină protejată. Este ilegal să locuiești sau să pescuiești într-o astfel de zonă. Nu poți să vânezi nici măcar uriașii crabi de cocotier pentru că reprezintă o specie protejată.

„Nu știu ce se va întâmpla de aici înainte”, a spus Holloway, care se pregătește să plece de pe insulă și să îi lase pe cei patru chagossieni să se descurce singuri. „Eu m-am concentrat fără oprire doar la cum să îi aduc aici.”

