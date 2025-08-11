Operațiunea „orez pentru teren”. Ce compensații au primit fermierii vietnamezi pentru a face loc unui complex de golf al familiei Trump

Zeci de săteni din Vietnam își vor părăsi casele după ce pe proprietățile lor se va construi un complex de golf finanțat de familia Trump. Statul vietnamez a aprobat începerea construcțiilor în timpul negocierillor cu SUA privind taxele vamale.

Despăgubirile sunt considerate de mulți drept simbolice, scrie News.ro care preia un reportaj Reuters.

Fermiera vietnameză Nguyen Thi Huong nu mai doarme bine de când autorităţile i-au cerut să-şi părăsească ferma pentru a face loc unui complex de golf finanţat de familia Trump, oferindu-i în schimb doar 3.200 de dolari şi provizii de orez.

Complexul de golf, a cărui construcţie este programată să înceapă luna viitoare, oferă astfel de pachete de despăgubiri miilor de săteni pentru a părăsi terenurile care le-au asigurat mijloacele de trai timp de ani sau decenii, au explicat şase persoane cu cunoştinţe directe şi documente consultate de Reuters.

Proiectul este primul parteneriat al afacerii familiale a preşedintelui american Donald Trump în Vietnam, care a accelerat aprobările în timp ce negocia un acord comercial crucial cu Washingtonul.

Terenul de 990 de hectare destinat terenului de golf este în prezent cultivat cu banane, longan şi alte culturi. În timp ce unii văd o oportunitate, mulţi fermieri sunt vârstnici şi se tem că vor avea dificultăţi în a găsi alternative de trai într-o economie vibrantă a Vietnamului, cu o populaţie în mare parte tânără.

„Întregul sat este îngrijorat de acest proiect, deoarece ne va lua pământul şi ne va lăsa fără locuri de muncă”, a declarat Huong, în vârstă de 50 de ani, căreia i s-a spus să părăsească terenul său din provincia Hung Yen, lângă capitala Hanoi, pentru o sumă mai mică decât salariul mediu pe un an în Vietnam.

Complex de lux

Compania imobiliară vietnameză Kinhbac City şi partenerii săi vor dezvolta clubul de golf de lux după ce vor plăti Trump Organization 5 milioane de dolari pentru drepturile de licenţă a mărcii, potrivit documentelor depuse la autorităţile de reglementare şi unei surse familiarizate cu tranzacţia.

Afacerea familiei Trump va administra clubul odată finalizat, dar nu este implicată în investiţii şi în compensarea fermierilor.

Trump a declarat că activele sale în cadrul afacerilor sunt deţinute într-un fond administrat de copiii săi, dar informaţiile divulgate în iunie au arătat că veniturile din aceste surse revin în cele din urmă preşedintelui.

Autorităţile vor stabili ratele finale de despăgubire în funcţie de suprafaţa şi amplasamentul terenurilor, aprobarea oficială fiind aşteptată luna viitoare. Cinci fermieri care se confruntă cu exproprierea terenurilor au declarat că autorităţile au indicat despăgubiri cuprinse între 12 şi 30 de dolari pe metru pătrat de teren agricol.

De asemenea, au oferit plăţi suplimentare pentru plantele dezrădăcinate şi provizii de orez pentru câteva luni.

Un oficial local a refuzat să vorbească despre despăgubiri, dar a spus că preţurile pentru terenurile agricole din zonă nu au depăşit, de obicei, 14 dolari pe metru pătrat. În alte provincii, acestea sunt adesea mai mari.

În Vietnamul comunist, terenurile agricole sunt administrate de stat. Fermierilor li se alocă parcele mici pentru utilizare pe termen lung, dar aceştia nu au prea mult de spus atunci când autorităţile decid să le ia înapoi. Protestele sunt frecvente, dar de obicei fără rezultat.

Compensaţiile sunt plătite de stat, dar dezvoltatorii imobiliari suportă costurile.

Orez pentru teren

Prim-ministrul Vietnamului, Pham Minh Chinh, a declarat că fermierii vor fi despăgubiţi în mod echitabil, în cadrul discursului său din luna mai, la ceremonia de inaugurare a proiectului de golf, în faţa unui public din care a făcut parte şi Eric Trump, vicepreşedinte senior al Trump Organization.

„Nu avem dreptul să negociem. Este o ruşine”, a declarat Do Dinh Huong, un alt fermier căruia i s-a spus că terenul său va fi despăgubit cu aproximativ 12 dolari pe metru pătrat.

El a spus că ar fi acceptat ceea ce considera a fi o rată scăzută dacă terenul ar fi fost utilizat pentru construirea de drumuri sau alte infrastructuri publice.

„Dar acesta este un proiect de afaceri. Nu ştiu cum ar putea contribui la viaţa oamenilor.”

Autorităţile au oferit şi orez ca despăgubire, cu provizii variind între două şi douăsprezece luni, potrivit unuia dintre documentele consultate de Reuters.

Nguyen Thi Chuc, o fermieră în vârstă de 54 de ani care cultivă banane pe terenul care va deveni clubul de golf Trump, a fost informată de autorităţi că ar putea primi aproximativ 30 de dolari pe metru pătrat pentru terenul său de 200 de metri pătraţi.

„Sunt bătrână şi nu pot face altceva decât să muncesc la fermă”, a spus ea.

În schimb, avocaţii şi investitorii din provincie au afirmat că clubul de golf va crea locuri de muncă mai bune şi va îmbogăţi sătenii.

Le Van Tu, un localnic în vârstă de 65 de ani care va fi despăgubit pentru micul său teren şi care deţine un restaurant într-un sat învecinat clubului de golf, a declarat că îşi va moderniza localul pentru a-l transforma într-un restaurant care să servească clienţi mai înstăriţi.

Preţul terenurilor din sat a crescut de cinci ori de la anunţarea proiectului în octombrie, a spus el. De asemenea, s-a bucurat că o fermă de porci din apropiere va dispărea: „Nu va mai mirosi urât”.

