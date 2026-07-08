Live TV

Operaţiuni de căutare, după ce un avion de marfă cu cinci persoane la bord a dispărut în largul coastei Pakistanului

Data publicării:
avion boeing 737 cargo pe pista
Sursă foto: K2 Airways
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Autorităţile aeronautice din Pakistan au anunţat că se desfăşoară o operaţiune de căutare, după ce un avion de marfă cu cinci membri ai echipajului la bord a dispărut în largul coastei oraşului Karachi, situat în extremitatea sudică a ţării.

Boeingul 737 a coborât rapid şi a pierdut contactul cu controlorii de trafic aerian marţi, la ora 21:21, ora locală (16:21 GMT), a declarat autoritatea aeroportuară din Pakistan, potrivit BC, preluat de News.ro. Avionul se îndrepta spre Karachi din Sharjah, în Emiratele Arabe Unite.

Acesta semnalase o problemă la sistemul de navigaţie cu câteva minute înainte de coborâre, a precizat autoritatea aeroportuară.

Avionul era operat de K2 Airways, o companie aeriană privată de transport de marfă cu sediul în Karachi. Compania a fost înfiinţată în 2018, potrivit site-ului său web.

Într-o declaraţie emisă miercuri, K2 Airways a identificat cei cinci membri ai echipajului aflaţi la bordul aeronavei şi a afirmat că „cooperează pe deplin cu Autoritatea Aviaţiei Civile din Pakistan şi cu alte agenţii guvernamentale”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Continuăm să ne rugăm cu ardoare pentru siguranţa colegilor noştri”, se menţionează în declaraţie.

Conform datelor preliminare furnizate de Flightradar24, o platformă de urmărire a zborurilor, avionul a înregistrat o fluctuaţie bruscă a altitudinii înainte de a începe o coborâre abruptă.

Diverse agenţii, inclusiv Marina şi Forţele Aeriene, au fost mobilizate pentru a căuta avionul dispărut, a declarat autoritatea aeroportuară.

Ultimul incident aviatic major din Pakistan a implicat un zbor intern de pasageri în 2020. În acel incident, un avion al companiei Pakistan International Airlines s-a prăbuşit în timp ce se apropia de aeroportul din Karachi, ucigând 97 dintre cei 99 de pasageri aflaţi la bord.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
nicusor dan
2
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
3
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
explozii in ucraina
4
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a transformat într-un „război...
06.07 Digi24
5
Tratament modern pentru o afecțiune severă a genunchiului
"Nu-mi face faze d-astea!" Anca Surdu "rupe" tăcerea după scenele din parcare cu Denis Alibec
Digi Sport
"Nu-mi face faze d-astea!" Anca Surdu "rupe" tăcerea după scenele din parcare cu Denis Alibec
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Turkish President Recep Tayyip Erdogan
Erdogan avertizează Israelul să nu „dinamiteze” acordul SUA-Iran
HL5j0BzboAALzNi
Accident aviatic în Franța: un avion al unei școli de parașutism s-a prăbușit. Toate cele 11 persoane aflate la bord au murit
bombardier B-52 în timpul realimentării cu combustibil în aer
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale cărei urmări se simt și 60 de ani mai târziu
un avion a lovit cea mai inalta cladire din china
Un avion de mici dimensiuni a lovit cea mai înaltă clădire din Beijing
accident aviatic Missouri
Accident aviatic în SUA, în apropierea unui aeroport din Missouri: 11 parașutiști și pilotul au murit
Recomandările redacţiei
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce...
Imagine difuzată de CENTCOM
SUA au bombardat 80 de ținte în Iran, în ciuda armistițiului...
profimedia-1115014557
Summitul NATO de la Ankara, a doua zi: Trump se întâlnește cu...
nicusor dan NATO
Nicușor Dan, poză de grup cu liderii NATO. Unde au stat președintele...
Ultimele știri
O alunecare de teren în nord-vestul Chinei a îngropat peste 30 de oameni. Bilanţ: 21 de morţi
CM 2026. Egiptenii au depus un protest la FIFA după înfrângerea dramatică de la Cupa Mondială. Acuză arbitrajul
ANAF extinde atribuțiile Direcției Antifraudă. Inspectorii vor putea aplica impozitul de 70% pentru veniturile fără sursă identificată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără de 28 de ani s-a mutat în casa unui bărbat de 75 de ani. Ce a urmat apoi a impresionat oameni din...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Ce s-ar întâmpla, de fapt, cu AUR dacă ar fi organizate alegeri anticipate? „Iau sub 30%, au greșit că n-au...
editiadedimineata.ro
O alternativă europeană de social media? Platforma eYou depășește 100.000 de utilizatori
Fanatik.ro
Mergi pe jos 30 de minute pe zi și Ministerul Sănătății te premiază! Un fost campion olimpic a realizat un...
Adevărul
„Am avut impresia că sunt într-o simulare proastă”. Experiența unui turist după concediul în Mamaia
Playtech
Harta orașelor din România vitale în caz de război. Sunt mici, dar importante pentru strategia militară
Digi FM
Smiley, anunț de ultimă oră la matinalul Digi FM! Surpriza uriașă pregătită pentru fani
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
Pro FM
Jennifer Lopez, ironizată după ce a vorbit despre viața sa amoroasă: „S-a întâlnit cu fiecare bărbat de la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Panică la marginea Capitalei: urs de 500 de kg văzut în Pădurea Snagov. Pădurar: „Când l-am văzut, am...
Newsweek
Veste proastă pentru pensionari: „Pensiile nu pot fi indexate. Austeritatea continuă și în 2027”
Digi FM
Cum se menține Romanița Iovan în formă la 61 de ani. Creatoarea de modă dezvăluie cele 4 reguli de la care nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce e mai rău dacă te scarpini după o înțepătură de țânțar. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Ce face Sylvester Stallone la 80 de ani când nu filmează. Un apropiat a rupt tăcerea: „S-a întors la prima...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...