Operaţiuni de căutare, după ce un avion de marfă cu cinci persoane la bord a dispărut în largul coastei Pakistanului

Autorităţile aeronautice din Pakistan au anunţat că se desfăşoară o operaţiune de căutare, după ce un avion de marfă cu cinci membri ai echipajului la bord a dispărut în largul coastei oraşului Karachi, situat în extremitatea sudică a ţării.

Boeingul 737 a coborât rapid şi a pierdut contactul cu controlorii de trafic aerian marţi, la ora 21:21, ora locală (16:21 GMT), a declarat autoritatea aeroportuară din Pakistan, potrivit BC, preluat de News.ro. Avionul se îndrepta spre Karachi din Sharjah, în Emiratele Arabe Unite.

Acesta semnalase o problemă la sistemul de navigaţie cu câteva minute înainte de coborâre, a precizat autoritatea aeroportuară.

Avionul era operat de K2 Airways, o companie aeriană privată de transport de marfă cu sediul în Karachi. Compania a fost înfiinţată în 2018, potrivit site-ului său web.

Într-o declaraţie emisă miercuri, K2 Airways a identificat cei cinci membri ai echipajului aflaţi la bordul aeronavei şi a afirmat că „cooperează pe deplin cu Autoritatea Aviaţiei Civile din Pakistan şi cu alte agenţii guvernamentale”.

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„Continuăm să ne rugăm cu ardoare pentru siguranţa colegilor noştri”, se menţionează în declaraţie.

Conform datelor preliminare furnizate de Flightradar24, o platformă de urmărire a zborurilor, avionul a înregistrat o fluctuaţie bruscă a altitudinii înainte de a începe o coborâre abruptă.

Diverse agenţii, inclusiv Marina şi Forţele Aeriene, au fost mobilizate pentru a căuta avionul dispărut, a declarat autoritatea aeroportuară.

Ultimul incident aviatic major din Pakistan a implicat un zbor intern de pasageri în 2020. În acel incident, un avion al companiei Pakistan International Airlines s-a prăbuşit în timp ce se apropia de aeroportul din Karachi, ucigând 97 dintre cei 99 de pasageri aflaţi la bord.

Editor : B.P.