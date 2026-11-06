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Opoziția din Israel anunță că a avansat „decisiv” în negocierile pentru formarea unui guvern fără Netanyahu

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Gadi Eisenkot Delivers Speech At Yashar Party Headquarters - Tel Aviv
Gadi Eisenkot. Foto: Profimedia
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Liderul opoziției israeliene, Gadi Eisenkot, a anunțat vineri „progrese semnificative” în negocierile pentru formarea unui guvern fără Benjamin Netanyahu, după ce fostul ministru al Apărării Avigdor Lieberman s-a declarat dispus să facă un compromis privind serviciul militar obligatoriu pentru ultraortodocși. Președintele Isaac Herzog urmează să desemneze duminică parlamentarul însărcinat cu formarea viitorului executiv.

„Au avut loc multe întâlniri, unele făcute publice, altele nu. Unele au avut loc acum doar câteva ore (...) Am făcut progrese importante, am avansat decisiv”, a declarat Eisenkot într-un mesaj lung postat pe platforma X.

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De asemenea, fostul ministru israelian al apărării Avigdor Lieberman, lider al partidului de opoziţie Yisrael Beiteinu, a anunţat vineri că este dispus să facă un compromis cu privire la solicitarea sa de lungă durată privind înrolarea obligatorie a bărbaţilor ultraortodocşi, pentru a facilita formarea unui guvern anti-Netanyahu, conform Xinhua.

O chestiune centrală în campania electorală a lui Lieberman a fost serviciul militar obligatoriu pentru tinerii ultraortodocşi. El s-a opus mult timp legislaţiei cu caracter religios şi finanţării guvernamentale suplimentare pentru sectorul ultraortodox.

Într-o postare pe reţelele de socializare, vineri, Lieberman a declarat că interesele naţionale necesită „decizii dificile” şi „compromisuri dureroase” pentru a depăşi blocajul politic de după alegeri.

De asemenea, el a subliniat că cerinţele sale, asupra cărora nu acceptă negocieri, rămân neschimbate: încheierea erei politice a lui Benjamin Netanyahu, evitarea unui nou rând de alegeri generale şi respingerea oricărui guvern care s-ar baza pe sprijinul sau pe abţinerea partidelor arabe, precum Ra'am sau Lista Unită.

Anunţul lui Lieberman ar putea deschide calea pentru ca partidele ultraortodoxe - Shas şi Iudaismul Unit al Torei (UTJ), care au fost aliaţi ai lui Netanyahu - să se alăture unei coaliţii îndreptate împotriva acestuia.

Cele două partide ultraortodoxe deţin, împreună, 13 mandate în Knesset. Dacă ambele ar accepta să se alăture coaliţiei sale, liderul opoziţiei, Gadi Eisenkot, ar putea obţine majoritatea parlamentară de care are nevoie.

Blocul de opoziţie, condus de Eisenkot, a obţinut 48 de locuri în alegerile parlamentare de la sfârşitul lunii trecute, cu 13 locuri mai puţin decât cele 61 necesare pentru a forma o majoritate în parlamentul Israelului, care numără 120 de membri.

Joi seară, preşedintele israelian Isaac Herzog a declarat că, duminică, va însărcina un parlamentar cu formarea următorului guvern al ţării, după ce reprezentanţi ai unor facţiuni care însumează 67 de membri ai parlamentului l-au propus pe Eisenkot pentru acest rol.

Joi, UTJ a refuzat să recomande vreun candidat pentru formarea unui guvern, în timp ce Shas rămâne loial lui Netanyahu şi l-a propus pe acesta drept candidat preferat.

Preşedintele israelian a declarat că cifrele în sine nu vor fi factorul decisiv, întrucât trebuie să ia în considerare cine poate, în mod concret, să formeze un guvern, "având în vedere vetourile reciproce dintre blocuri, precum şi pe cele din interiorul blocurilor".

Editor : M.I.

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