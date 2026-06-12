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Opt cetăţeni străini morţi în Ungaria, în două accidente. Au fost implicate un camion şi un microbuz înmatriculate în R.Moldova

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Hungary Highway Accident
Foto: Profimedia

Două accidente rutiere mortale implicând un camion şi un microbuz, ambele înmatriculate în Republica Moldova, au avut loc vineri pe o autostradă în vestul Ungariei. Opt oameni au murit.

O purtătoare de cuvânt a poliţiei a anunţat că naţionalitatea victimelor urmează să fie confirmată.

„În numele Guvernului, vreau să transmit sincere condoleanţe familiilor celor opt cetăţeni străini care şi-au pierdut viaţa în acest accident”, a anunţat pe Facebook premierul maghiar Peter Magyar, potrivit News.ro.

Cele două coliziuni au avut loc vineri dimineaţa, în apropierea oraşului Györ (vest).

Vineri, către ora locală 4.30 (5.30, ora României), un camion a intrat în coliziune cu un vehicul, iar şoferul camionului a muritt pe loc, a anunţat într-un comunicat poliţia.

Mai târziu, către ora locală 5.10 (6.10, ora României), un microbuz la bordul căruia se aflau nouă persoane a intrat în coliziune cu alt gabarit, care s-a oprit „din cauza condiţiilor de ciculaţie cauzate de accidentul precedent”, a anunţat poliţia.

Şapte dintre pasagerii microbuzului au murit pe loc, iar doi au fost răniţi, a precizat poliţia în comunicat.

„Tot ceea ce ştim” este că şoferul primului camion şi „microbuzul circulau cu numere de înmatriculare de Republica Moldova”, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvînt a poliţiei.

Editor : M.B.

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