Orașul a cărui administrație recomandă locuitorilor să limiteze folosirea smartphone-ului la doar două ore pe zi. Care este motivul

Conducerea unui oraş din centrul Japoniei a adoptat luni o ordonanţă care recomandă tuturor locuitorilor săi să limiteze utilizarea smartphone-urilor, tabletelor, consolelor video şi altor dispozitive digitale la două ore pe zi în afara programului de lucru şi al orelor de şcoală, cu toate că nu sunt prevăzute sancţiuni, transmite agenţia Kyodo.

Ordonanţa adoptată în oraşul Toyoake, situat în prefectura Aichi, vine pe fondul îngrijorărilor legate de impactul expunerii excesive la tehnologie şi ar fi prima de acest gen din Japonia. Ordonanţa ar urma să intre în vigoare la 1 octombrie, scrie Agerpres.

Deşi recunoaşte necesitatea smartphone-urilor, tabletelor şi a altor dispozitive digitale, ordonanţa avertizează că utilizarea excesivă a serviciilor de streaming video ar putea avea efecte nocive, inclusiv privarea de somn şi reducerea interacţiunilor familiale.

Potrivit ordonanţei, copiii din şcolile primare ar trebuie să nu utilizeze smartphone-urile după ora 21:00, iar elevii din şcolile gimnaziale şi cei mai mari după ora 22:00, deoarece „somnul suficient este esenţial pentru dezvoltarea fizică şi mentală" a tuturor persoanelor sub 18 ani.

Ordonanţa îi îndeamnă pe adulţii care au copii în grijă să stabilească reguli în familie pentru utilizarea acestor dispozitive.

Primarul oraşului Toyoake, Masafumi Kouki, a declarat pentru Kyodo News că municipalitatea a stabilit limitele de timp pentru utilizarea smartphone-urilor prevăzute în ordonanţă pe baza recomandărilor Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale privind somnul sănătos, calculând o perioadă medie de utilizare în zilele lucrătoare de două ore şi concluzionând să depăşirea acestui interval ar putea duce la privarea de somn.

Editor : B.E.