Live TV

Orașul a cărui administrație recomandă locuitorilor să limiteze folosirea smartphone-ului la doar două ore pe zi. Care este motivul

Data actualizării: Data publicării:
View_of_Zengo-Station_Area_overlooked_from_Uchiyama,_Sakae-cho_Toyoake_2018
Vedere din Toyoake Foto: Tomio344456 /. Wikimedia.org / CC BY-SA 4.0

Conducerea unui oraş din centrul Japoniei a adoptat luni o ordonanţă care recomandă tuturor locuitorilor săi să limiteze utilizarea smartphone-urilor, tabletelor, consolelor video şi altor dispozitive digitale la două ore pe zi în afara programului de lucru şi al orelor de şcoală, cu toate că nu sunt prevăzute sancţiuni, transmite agenţia Kyodo.

Ordonanţa adoptată în oraşul Toyoake, situat în prefectura Aichi, vine pe fondul îngrijorărilor legate de impactul expunerii excesive la tehnologie şi ar fi prima de acest gen din Japonia. Ordonanţa ar urma să intre în vigoare la 1 octombrie, scrie Agerpres.

Deşi recunoaşte necesitatea smartphone-urilor, tabletelor şi a altor dispozitive digitale, ordonanţa avertizează că utilizarea excesivă a serviciilor de streaming video ar putea avea efecte nocive, inclusiv privarea de somn şi reducerea interacţiunilor familiale.

Potrivit ordonanţei, copiii din şcolile primare ar trebuie să nu utilizeze smartphone-urile după ora 21:00, iar elevii din şcolile gimnaziale şi cei mai mari după ora 22:00, deoarece „somnul suficient este esenţial pentru dezvoltarea fizică şi mentală" a tuturor persoanelor sub 18 ani.

Ordonanţa îi îndeamnă pe adulţii care au copii în grijă să stabilească reguli în familie pentru utilizarea acestor dispozitive.

Primarul oraşului Toyoake, Masafumi Kouki, a declarat pentru Kyodo News că municipalitatea a stabilit limitele de timp pentru utilizarea smartphone-urilor prevăzute în ordonanţă pe baza recomandărilor Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale privind somnul sănătos, calculând o perioadă medie de utilizare în zilele lucrătoare de două ore şi concluzionând să depăşirea acestui interval ar putea duce la privarea de somn.

Citește și:

Record de longevitate în Japonia: Aproape 100.000 de oameni au depășit vârsta de 100 de ani

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Scenă din filmul Norma.
2
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
Birouri OMV din Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
4
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru presupuse legături de...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
5
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii...
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
Digi Sport
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
masina de politie
„Voi provoca un adevărat masacru”. Amenințări trimise mai multor...
Radu Miruță.
Miruță, despre sesizarea la CCR privind Pachetul 2: Logica e să fie...
Russia vs Ukraine flag on cracked wall, concept of war between russia and ukraine, silhouette of soldiers on russia vs ukraine flag
Fantoma finlandizării bântuie dezbaterea privind Ucraina. De ce un...
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Scandal într-un bar din Călărași. Polițiști atacați de mai mulți...
Ultimele știri
Avertismentul lui Marius Budăi pentru Ilie Bolojan, privind plafonarea adaosului comercial. Ce va face PSD până la 1 octombrie
Ce cred americanii despre ONU și despre ieșirea din această organizație, propusă de Donald Trump
Marea Britanie avertizează Israelul să nu riposteze după recunoașterea statului palestinian
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vehicule militare traverseaza pod de pontoane, exercitiu militar sua - koreea de sud
SUA, Coreea de Sud şi Japonia au început exerciţii militare comune. Reacția Coreei de Nord: „Le va aduce inevitabil rezultate negative”
International Day of Older persons in Japan
Record de longevitate în Japonia: Aproape 100.000 de oameni au depășit vârsta de 100 de ani
Shigeru Ishiba e ales premier
Premierul Japoniei Shigeru Ishiba a demisionat după înfrângerea electorală, la mai puțin de un an de mandat
profimedia-1034662978
Prințul Hisahito al Japoniei a ajuns la maturitate, primul bărbat în ultimii 40 de ani. De ce ar putea fi ultimul din familia imperială
Screenshot 2025-09-06 at 09.15.34
Zeci de răniți în Japonia din cauza unui taifun care a lovit coasta de est a țării
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați
Fanatik.ro
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său și îi cere toate...
Adevărul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playtech
Cutremur puternic în urmă cu puţin timp! Românii l-au simţit din plin, mulţi s-au panicat
Digi FM
Echinocțiul de toamnă are loc pe 22 septembrie 2025, ora 21:19. Ce înseamnă și ce urmează
Digi Sport
Ilie Dumitrescu a pus un pariu în direct, încă din etapa a zecea: "Ăsta va fi! Vă dau scris"
Pro FM
Selena Gomez susține că Benny Blanco nu ar fi plăcut-o acum 5 ani: „Nu aș fi fost suficient de matură”
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de...
Newsweek
Adeverințele pentru creșterea pensiilor, eliberate cu 12 luni întârziere. Care pensionari pierd bani
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
De ce nu trebuie să-i arăți clipuri video unui cimpanzeu. Grădina Zoologică din Shanghai le interzice...
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme