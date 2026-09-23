Orașul care a decis să sancționeze pasagerii care ascultă muzică la volum ridicat în autobuze

Autorităţile din Singapore vor amenda cu până la 500 de dolari singaporezi (aproximativ 391 de dolari americani) pasagerii de autobuz care, începând de miercuri, ascultă muzică la volum ridicat, pun picioarele pe scaune sau mănâncă ori beau în interiorul vehiculelor, informează EFE.

Alte sancțiuni

Autoritatea pentru transport de suprafaţă a prosperului oraş-stat asiatic a anunţat această măsură într-un comunicat care menţionează, de asemenea, sancţiuni de până la 5.000 de dolari singaporezi (aproximativ 3.920 de dolari) pentru „cele mai grave infracţiuni”, precum crearea de blocaje, pericole sau „murdărirea oricărei părţi a unui autobuz public, a unui terminal de autobuze sau a unei staţii de schimb”.

Noile reglementări, anunţate luni, vor transforma în infracţiuni „disconfortul şi comportamentul perturbator” cu intenţia de a „încuraja” respectul „între pasageri”.

Reguli dure

Singapore, cea mai avansată economie din Asia de Sud-Est, se mândreşte cu unul din cele mai moderne şi controlate sisteme de transport public din regiune şi are o reţea de metrou şi trenuri suburbane care dispune în staţii şi vagoane de nenumărate camere de supraveghere.

În Singapore, infracţiuni precum „vandalismul” se pedepsesc cu până la trei ani de închisoare şi opt lovituri de bici, în timp ce vânzarea de gumă de mestecat este interzisă.

Condus în mod semi-autocratic de Partidul Acţiunii Populare din momentul obţinerii independenţei faţă de Malaezia în 1965, Singapore are unul dintre cele mai ridicate PIB-uri pe cap de locuitor din lume şi a adoptat reguli stricte pentru infracţiuni precum traficul de droguri, care primeşte pedepse ce pot merge până la spânzurare.

Editor : Sebastian Eduard