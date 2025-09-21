Orașul Gaza, sub buldozere: zeci de clădiri au fost puse la pământ. Cresc îngrijorările privind relocarea forțată a palestinienilor

Un atac israelian, din 5 septembrie, asupra turnului Mushtaha, o clădire de 15 etaje dintr-un cartier central al oraşului Gaza, a marcat începutul unei campanii intense de demolare a imobilelor înalte înaintea ofensivei terestre lansate săptămâna aceasta. Armata israeliană susţine că a distrus până la 20 de blocuri folosite de Hamas, în timp ce premierul Benjamin Netanyahu a vorbit despre 50 de ”turnuri teroriste” puse la pământ, relatează Reuters.

Rezultatul a lăsat sute de oameni fără adăpost. Martorii descriu evacuări în panică, familii fugind fără acte sau bunuri, urmate de prăbuşirea controlată a clădirilor în câteva secunde.

Shady Salama Al-Rayyes, un locatar care plătise ani de zile un credit pentru apartamentul său, spune că distrugerile urmăresc golirea oraşului de populaţia palestiniană, o temere împărtăşită şi de Biroul ONU pentru Drepturile Omului, care a avertizat că ar putea fi vorba despre epurare etnică.

„Nu m-am gândit niciodată că voi părăsi orașul Gaza, dar exploziile sunt neîncetate”, a declarat Al-Rayyes miercuri. „Nu pot risca siguranța copiilor mei, așa că îmi fac bagajele și voi pleca spre sud”.

Ministrul de Finanțe al Israelului, Bezalel Smotrich, a declarat, în luna mai, că cea mai mare parte a orașului Gaza va fi în curând „distrusă complet”, iar populația va fi înghesuită pe o fâșie îngustă de pământ, la granița cu Egiptul.

Israelul, care a cerut tuturor locuitorilor civili din orașul Gaza să plece în timpul ofensivei, a închis săptămâna trecută un punct de trecere în nordul Gazei, limitând și mai mult aprovizionarea cu alimente, deja insuficientă.

Răspunzând la întrebările Reuters, referitoare la acest subiect, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, locotenent-colonelul Nadav Shoshani, a declarat că „nu există nicio strategie de a distruge Gaza”. El a afirmat că scopul armatei este de a distruge Hamas. Clădirile înalte au fost folosite de Hamas pentru a observa și ataca forțele israeliene, a spus el, adăugând că grupul militant islamist a folosit civilii drept scuturi umane și a plasat capcane cu explozibili în clădiri. Hamas a negat însă că ar fi folosit turnuri rezidențiale pentru a ataca forțele israeliene.

Obiectivele armatei israeliene și ale politicienilor săi nu sunt întotdeauna aliniate, au declarat două surse de securitate israeliene pentru Reuters, una dintre ele citând idei precum evacuarea palestinienilor din zonele din Gaza, pentru o viitoare reamenajare, ca fiind divergente de obiectivele militare.

Ofensiva este ultima fază a războiului Israelului în Gaza, care a ucis peste 65.000 de palestinieni, a răspândit foametea și a strămutat majoritatea populației, în multe cazuri de mai multe ori, de când Hamas a condus atacuri în Israel, pe 7 octombrie 2023, ucigând 1.200 de persoane și luând 251 de ostatici. Un total de 48 dintre ostatici rămân în Gaza.

Săptămâna trecută, o anchetă a ONU a constatat că Israelul a comis genocid în Gaza. Israelul a calificat concluziile drept părtinitoare și „scandaloase”. Experții ONU spun însă că distrugerea locuințelor civile și a infrastructurii poate constitui o crimă de război.

Purtătorul de cuvânt israelian Shoshani a declarat că clădirile erau ținte militare legitime, aprobate de un ofițer de informații și de un ofițer juridic.

„Frică teribilă” în urma ordinului de evacuare

Înainte de război, Turnul Mushtaha era popular în rândul profesioniștilor și studenților din orașul Gaza, atrași de priveliștea spre ocean și de locația convenabilă, în apropierea unui parc public și a două universități. Inițial, turnul găzduia aproximativ 50 de familii, dar numărul acestora s-a triplat în ultimele luni, deoarece oamenii au primit rude strămutate din alte părți ale Gazei, a spus Al-Rayyes.

Zeci de corturi care adăposteau mai multe familii strămutate se întindeau în jurul bazei turnului. Etajele superioare ale clădirii fuseseră avariate de atacurile anterioare.

În dimineața zilei de 5 septembrie, un vecin a primit un telefon de la un ofițer al armatei israeliene care i-a dat instrucțiuni să transmită tuturor să evacueze clădirea în câteva minute, altfel „o vor dărâma peste capetele noastre”, a spus Al-Rayyes.

Reuters nu a putut verifica în mod independent relatarea sa privind ordinul de evacuare. Aceasta este în concordanță cu relatările locuitorilor altor clădiri înainte de atacurile israeliene. Shoshani a spus că armata le-a dat locuitorilor timp să evacueze și s-a asigurat că civilii au părăsit clădirile înainte de a le lovi. Localnicii au dezvăluit:

Panica, frica teribilă, confuzia, pierderea, disperarea și durerea ne-au copleșit pe toți. Am văzut oameni alergând desculți; unii nici măcar nu și-au luat telefoanele mobile sau documentele. Eu nu mi-am luat pașaportul sau cartea de identitate Nu am luat nimic cu noi. Sia mea și cei doi copii ai mei, Adam, de 9 ani, și Shahd, de 11 ani, au coborât scările și au fugit, pur și simplu

Din aer, două proiectile au explodat aproape simultan în baza turnului, demolându-l în aproximativ șase secunde. Norii de praf și molozul s-au răspândit pe străzi și peste corturile persoanelor strămutate, care s-au împrăștiat, fugind și țipând.

Drept răspuns la o întrebare adresată de Reuters, armata israeliană a declarat că Hamas avea „infrastructură subterană” sub Turnul Mushtaha, pe care o folosea pentru a ataca trupele israeliene. Armata a refuzat să furnizeze dovezi.

Într-un răspuns adresat miercuri agenției Reuters, o filială a ONU a declarat că armata israeliană nu a furnizat dovezi care să demonstreze că alte clădiri descrise ca infrastructură teroristă erau ținte militare valide.

Al-Rayyes, care a condus asociația locatarilor clădirii, a declarat că tactica demolării „nu are sens”, chiar dacă ar fi existat o prezență a Hamas, lucru pe care el l-a negat.

„Ar fi putut rezolva problema într-un mod care să nu rănească oamenii, fără să distrugă o clădire de 16 etaje”, a spus el, folosind o altă estimare a înălțimii clădirii.

După câteva săptămâni petrecute cu familia în cartierul Sabra al orașului, Al-Rayyes a plecat, la fel ca sute de mii de alți locuitori ai orașului, încă din august, iar joi își instala o cort în centrul orașului Deir Al-Balah din Gaza.

Tot mai multe locuințe demolate la periferia orașului Gaza

În pregătirea atacului terestru, în ultimele săptămâni, peste 10 locuințe au fost distruse zilnic în Zeitoun, Tuffah și Shejaia, au declarat locuitorii cu care a vorbit Reuters.

Amjad Al-Shawa, șeful Rețelei ONG-urilor locale palestiniene, a estimat că peste 65% din clădirile și locuințele din orașul Gaza au fost distruse sau grav avariate în timpul războiului. Daunele extinse suferite de zonele suburbane în ultimele săptămâni sunt vizibile în imaginile satelitare ale mai multor cartiere.

Conflict Location and Event Data (ACLED), o organizație non-profit, care colectează date despre conflictele din întreaga lume, a documentat peste 170 de incidente de demolare efectuate de forțele armate israeliene în orașul Gaza, de la începutul lunii august, în principal prin explozii controlate în zonele estice, precum și în Zeitoun și Sabra.

„Ritmul și amploarea demolărilor par mai extinse decât în perioadele anterioare”, a declarat pentru Reuters Ameneh Mehvar, analist senior pentru Orientul Mijlociu al ACLED. Spre comparație, ea a spus că, în primele 15 luni de război, au fost înregistrate mai puțin de 160 de astfel de demolări în orașul Gaza.

Locuitorii care au vorbit cu Reuters au raportat, de asemenea, că forțele israeliene au detonat vehicule telecomandate încărcate cu explozibili în cartierele Sheikh Radwan și Tel Al-Hawa, distrugând multe case în ultimele două săptămâni.

Shoshani, purtătorul de cuvânt al armatei, a confirmat utilizarea explozibililor terestri împotriva clădirilor identificate drept ținte militare. El a declarat că nu are informații specifice despre vehicule încărcate cu explozibili.

Israelul afirmă că obiectivul este distrugerea infrastructurii Hamas şi eliberarea ostaticilor, negând existenţa unei strategii deliberate de „a rade” oraşul.

Consecinţele sunt devastatoare: ONU estimează că aproape 80% din clădirile din Gaza au fost distruse sau avariate, incluzând spitale şi şcoli. Organizaţii umanitare avertizează că demolarea blocurilor, una dintre ultimele forme de adăpost rămase, va agrava supraaglomerarea şi criza umanitară din sud. În total, peste 65.000 de palestinieni au fost ucişi de la începutul războiului, iar foametea şi strămutarea masivă continuă să se extindă.

