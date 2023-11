Orbită de gelozie, o femeie a împușcat mortal o sportivă, după ce aceasta s-a întâlnit cu iubitul ei. „Știa că viața ei va fi scurtă”

Kaitlin Armstrong, în vârstă de 35 de ani, a fost găsită vinovată de uciderea ciclistei Anna „Mo” Wilson, de 25 de ani. Orbită de gelozie, Kaitlin a împușcat-o mortal pe sportivă, în mai 2022, după ce aceasta a mers la înot și a luat masa cu iubitul ei, relatează Sky News.

Kaitlin a folosit o aplicație pentru a o urmări pe Anna până la un apartament din Austin, Texas, unde a împușcat-o de două ori în cap și o dată în inimă, înainte de a fugi de la locul faptei.

La momentul crimei, în mai 2022, Kaitlin avea o relație cu un ciclist profesionist, Colin Strickland. Cei doi au fost împreună timp de aproximativ trei ani, înainte să se despartă pentru o perioadă, timp în care sportivul a avut o scurtă relație cu Anna.

Kaitlin și Colin s-au împăcat, însă tânăra a devenit geloasă pe Anna, pe care a avertizat-o să „stea departe” de iubitul ei.

Doi dintre prietenii lui Kaitlin au declarat că aceasta le-a spus că vrea să o ucidă pe Anna.

Victima fusese în vizită în Texas pentru o cursă de ciclism și era printre favoriții la victorie. În momentul în care a fost ucisă, se afla în casa unei prietene.

După ce poliția a intervievat-o pe Kaitlin, ea și-a vândut Jeep-ul și a fugit în Costa Rica folosind pașaportul surorii sale. Odată ajunsă în străinătate, a cheltuit peste 6.000 de dolari pentru intervenții care să-i schimbe aspectul fizic. Și-a operat nasul și si-a vopsit părul.

În cele din urmă, Kaitlin fost arestată la o pensiune de pe plajă, după 43 de zile de când a fugit din țară. Ea a încercat să evadeze și în timpul unei consultații medicale în afara închisorii, luna trecută.

„M-am simțit foarte vinovată că nu am putut să o protejez”

Jurații au deliberat timp de aproximativ două ore, după două săptămâni de mărturii, înainte de a da verdictul joi.

Anterior, Caitlin Cash, prietena Annei, a declarat în fața instanței că a găsit-o pe sportivă în casă și a încercat să o resusciteze. Ea a mărturisit că, la doar câteva ore înainte ca Anna să fie ucisă, i-a trimis un mesaj mamei acesteia în care i-a spus că fiica ei este „în siguranță în Austin”.

„M-am simțit foarte vinovată că nu am putut să o protejez. Am luptat pentru ea cu tot ce am putut”, a spus prietena Annei.

Mama Annei, Karen Wilson, a declarat, de asemenea, în fața instanței: „Din ziua în care s-a născut, a avut o forță în ea...A trăit ca și cum fiecare zi ar fi fost ultima. Și-a trăit viața pe deplin. Nu a pierdut niciodată timpul... E ca și cum ar fi știut că viața ei va fi scurtă”.

Kaitlin a negat crima, iar avocații ei au susținut că a fost victima unui „coșmar” de dovezi circumstanțiale. Ea riscă o pedeapsă de până la 99 de ani de închisoare.

