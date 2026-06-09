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Ordinea mondială se dezintegrează, iar guvernele acționează ca niște „lorzi ai războiului”, avertizează cercetătorii germani

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Palestinians living in tents and among the rubble of destroyed homes in the area between the yellow line and the orange line
Palestinieni printre clădirile distruse din Fâșia Gaza. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Patru institute germane de cercetare a păcii avertizează că ordinea mondială bazată pe reguli se află într-un proces de „dezintegrare”, în timp ce tot mai multe state își promovează interesele prin forță, încălcând normele internaționale. Potrivit unui nou raport, perioada 2021-2024 a fost cea mai violentă de la sfârșitul Războiului Rece, iar ONU traversează o criză profundă.

Patru institute germane de cercetare a păcii au avertizat luni asupra stării de „dezintegrare” a ordinii mondiale bazate pe reguli, relatează Agerpres.

„Democraţiile sunt sub presiune la nivel mondial”, a notat Conrad Schetter, cercetător în domeniul conflictelor, la prezentarea Raportului privind pacea realizat anual de cele patru organizaţii - Bicc (Centrul internaţional de la Bonn pentru studiul conflictelor), IFSH (Institutul de cercetare a păcii şi politicii de securitate de la Hamburg), INEF (Institutul pentru dezvoltare şi pace al Universităţii din Duisburg) şi PRIF (Institutul de cercetare a păcii din Leibniz).

„Atât numărul, cât şi calitatea democraţiilor sunt în scădere la nivel global, şi în acelaşi timp ordinea bazată pe reguli se dezintegrează”, a adăugat el.

Raportul afirmă între altele că Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) se află în mijlocul unei crize profunde, cu rivalităţi între marile puteri care blochează procesul decizional, în special în Consiliul de Securitate; organizaţia este subminată de asemenea de reduceri financiare.

Cu toate acestea, nu există o alternativă viabilă la ONU, spun autorii raportului. Aceştia solicită guvernului german să colaboreze cu statele mijlocii şi mici pentru a milita pentru o finanţare stabilă şi reforme.

Potrivit raportului, perioada dintre 2021 şi 2024 marchează cea mai violentă fază de la sfârşitul războiului rece. Documentul constată că în 36 de ţări au fost înregistrate 61 de conflicte armate, iar numărul persoanelor strămutate la nivel mondial ajunsese la peste 120 de milioane, în aprilie 2025.

Guvernele acţionează ca nişte „lorzi ai războiului” statali, încălcând normele internaţionale şi folosind violenţa pentru a-şi afirma interesele, se arată în raport. Acest lucru este evident în special în intervenţiile SUA, Rusiei şi Israelului, dar şi în acţiunile regionale ale Pakistanului, Turciei, Etiopiei şi monarhiilor din Golf.

Institutele avertizează totodată că reducerea ajutorului internaţional exacerbează instabilitatea în statele fragile şi împiedică o prevenire eficientă a conflictelor.

Autorii subliniază că, pentru a asigura pacea, sunt necesare garanţii de securitate credibile, reglementări conforme cu dreptul internaţional, o abordare controlată a sancţiunilor şi stabilirea unor structuri statale stabile.

Editor : M.I.

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