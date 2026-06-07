Organizația Mondială a Sănătății trage un semnal de alarmă: alimentele contaminate ucid 1,5 milioane de oameni pe an

Peste 860 de milioane de persoane se îmbolnăvesc și 1,5 milioane mor în fiecare an la nivel mondial din cauza alimentelor nesigure, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății. Într-un nou raport publicat înaintea Zilei Mondiale a Siguranței Alimentare, pe 7 iunie, OMS estimează că milioane de oameni din întreaga lume suferă consecințe grave asupra sănătății ca urmare a consumului de alimente contaminate sau manipulate necorespunzător, anunță Euronews.

„Siguranța alimentară nu este o problemă abstractă - ea afectează fiecare masă, fiecare familie, în fiecare zi”, a declarat dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS.

„Alimentele nesigure au reprezentat întotdeauna o preocupare majoră pentru sănătatea publică, dar până acum nu aveam o imagine de ansamblu asupra costurilor umane și economice uluitoare pe care le implică. Pentru prima dată, țările dispun de propriile date pentru a identifica zonele cu cea mai mare incidență. Având aceste informații, guvernele pot stabili prioritățile în ceea ce privește măsurile necesare pentru protejarea sănătății populației”, a adăugat acesta.

Raportul estimează că, în 2021, bolile de origine alimentară au dus la pierderi de productivitate de aproximativ 310 miliarde de dolari (n.r. 267 miliarde de euro) din cauza îmbolnăvirilor.

Multe dintre aceste îmbolnăviri și decese, adaugă organizația, ar putea fi prevenite prin îmbunătățirea calității apei, a condițiilor de salubritate și a igienei, prin practici de siguranță alimentară, cum ar fi pasteurizarea, și prin accesul la îngrijiri medicale pentru populațiile vulnerabile.

OMS avertizează, de asemenea, că se preconizează ca schimbările climatice să aibă un impact major asupra siguranței alimentare. Fenomenele meteorologice extreme, creșterea temperaturilor aerului și apei, precum și schimbările în regimul precipitațiilor vor accentua riscurile asociate bolilor de origine alimentară existente și emergente.

Copiii sunt deosebit de vulnerabili

Cei mai afectați sunt copiii cu vârsta sub cinci ani, care se confruntă cu un risc de trei ori mai mare decât copiii mai mari și adulții. Aceștia reprezintă 29 % din povara asupra sănătății asociată alimentelor nesigure și 143 000 de decese numai în 2021.

„Deși reprezintă doar 9 % din populația mondială, copiii mici suferă de aproape o treime din toate cazurile de boli de origine alimentară, în special de boli diareice, care pot fi mortale pentru această grupă de vârstă vulnerabilă”, a declarat OMS.

Copiii mici sunt, de asemenea, mai susceptibili la expunerea la substanțe chimice prin intermediul alimentelor, ceea ce poate afecta dezvoltarea creierului și poate provoca leziuni neurologice și de dezvoltare pe tot parcursul vieții.

Raportul evidențiază, de asemenea, inegalități profunde în cadrul sistemelor alimentare. Cei care trăiesc în comunități cu resurse reduse suportă cea mai mare povară asupra sănătății, în special în țările cu venituri mici și medii.

Regiunile Africii și Asiei de Sud-Est reprezintă împreună aproape trei sferturi din totalul bolilor de origine alimentară și 60% din decesele la nivel global.

Care sunt principalele cauze ale bolilor de origine alimentară?

Bolile de origine alimentară sunt de natură infecțioasă sau toxică, fiind cauzate de bacterii, viruși, paraziți sau substanțe chimice care pătrund în organism prin alimente contaminate. În Europa, cele mai frecvente includ următoarele:

Campilobacterioza: asociată în principal cu carnea de pasăre crudă sau insuficient preparată, laptele nepasteurizat, carnea de rumegătoare și apa contaminată. Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), această bacterie prezintă o sezonalitate evidentă, cu un vârf al numărului de cazuri în lunile de vară.

Salmoneloza: asociată cel mai frecvent cu ouăle și carnea crudă de porc, curcan și pui. Simptomele includ febră, diaree și crampe abdominale. Poate pune viața în pericol dacă bacteria pătrunde în fluxul sanguin.

Citește și:

Doi cercetători au fost reținuți în SUA pentru că au încercat să introducă virusul mpox inactivat, adus din Africa

Editor : C.A.