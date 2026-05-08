Originea contagiunii cu hantavirus este încă neconfirmată, anunță Ministerul Sănătății din Argentina

O imagine de ansamblu a navei de croazieră MV Hondius, staționată în largul portului Praia, capitala statului Capul Verde, la 6 mai 2026. Foto: Profimedia Images

Argentina a anunţat, joi, că, pentru moment, „nu se poate confirma originii contagiunii” cu hantavirus în cazul focarului apărut pe un vas de croazieră care a ridicat ancora pe 1 aprilie din Ushuaia, în pofida informaţiilor şi a datelor privind itinerariul, colectate despre cazul zero, informează, vineri, AFP, citată de Agerpres.

„Până în prezent, şi având în vedere informaţiile furnizate până acum de ţările implicate şi de organismele naţionale implicate, nu se poate confirma originii contagiunii”, a indicat ministerul argentinian al Sănătăţii într-un comunicat, la finalul unei reuniuni cu reprezentanţii din domeniul sanitar din cele 24 de provincii ale ţării.

Cu o zi înainte, ministerul a anunţat că monitorizează traseul celor doi pasageri olandezi de pe vas care au decedat, un cuplu care a călătorit timp de patru luni între Argentina, Chile, Uruguay şi din nou în Argentina începând cu 27 martie, înainte de a se îmbarca la bordul MV Hondius, pe 1 aprilie.

În cadrul reuniunii de joi, „au fost examinate antecedentele, precum şi datele colectate privind traseul cazului index (zero, n.r.) de la intrarea sa în ţară, în noiembrie”, a precizat ministerul.

Provinciile au împărtăşit rezultatele muncii lor menite să „identifice itinerariul călătorilor pe teritoriile lor”.

Motivul morbid pentru care hantavirusul care s-a răspândit pe un vas de croazieră este puțin probabil să declanșeze o nouă pandemie

În ziua anterioară, ministerul a indicat că „nu s-a confirmat faptul că infectarea s-a produs în Argentina”, adăugând că provincia Ţara de Foc (Tierra del Fuego), din extremitatea sudică, de unde a plecat MV Hondius, nu a semnalat „niciun caz de hantavirus” de la introducerea notificării obligatorii, în 1996.

Autorităţile sanitare din ţară au anunţat, însă, că în curând vor fi trimişi experţi la Ushuaia pentru a captura şi a analiza rozătoare, în căutarea unei „posibile prezenţe a virusului”.

Echipe de la Institutul Malbran din Buenos Aires, o referinţă naţională în materie de boli infecţioase, se vor deplasa „în zonele ascociate traseului” cuplului olandez.

Juan Petrina, directorul Centrului de Epidemiologie din provincia Ţara de Foc, a precizat joi pentru AFP că va fi cercetată eventuala prezenţă a unui rozător purtător al virusului.

Şobolanul cu coadă lungă, principalul vector, în special al tulpinii Andes, detectată la pasagerii navei Hondius, nu este prezent în Ţara de Foc, a reamintit Petrina.

În schimb, atât pe teritoriul chilian, cât şi pe cel argentinian, se găseşte o subspecie a aceluiaşi animal, iar capacitatea acesteia de a fi vector face obiectul unei dezbateri ştiinţifice, a subliniat specialistul.

Joi, şeful Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a precizat că acest cuplu de olandezi călătorea în cadrul unei vacanţe de „observare a păsărilor, care includea vizite la locuri unde este prezentă specia de şobolan cunoscută drept purtătoare a virusului Andes”.

Hantavirusul este endemic în mai multe regiuni din Argentina, cu o medie de puţin sub o sută de cazuri pe an în ultimii ani şi o incidenţă mai mare în provinciile din extremitatea nord-vestică. Tulpina Andes este, însă, prezentă în provinciile patagoniene din sud, Chubut, Rio Negro şi Neuquen. 

Virusul de pe nava de croazieră Hondius a ajuns în Europa. O femeie internată la Amsterdam, suspectată de infecţie

