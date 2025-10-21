Live TV

Ostaticul israelian ale cărui rămășițe au fost predate luni de Hamas este Tal Haimi, care avea și cetățenie română

roman tinut captiv de hamas
Tal Haimi, românul care a fost ținut ostatic în Fâșia Gaza FOTO: Captură video Digi24

Medicii legişti israelieni au identificat rămăşiţele unui ostatic israelian decedat, predate luni, ca fiind ale sergentului major Tal Haimi, a declarat biroul prim-minisrului Netanyahu. Tal Haimi era unul dintre ostaticii din Gaza care avea şi cetăţenie română, iar soţia lui venise în octombrie 2023 în România pentru a cere ajutor autorităţilor ca să sprijine eforturile de eliberare a ostaticilor luaţi de Hamas în atacul fără precedent asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Haimi a fost ucis în atacul condus de Hamas pe 7 octombrie 2023, în timp ce apăra un kibbutz, a declarat Armata Israeliană. Avea 41 de ani la momentul morţii. Îi supravieţuiesc soţia, patru copii, tatăl şi sora, a declarat Armata Israeliană. Haimi este al 13-lea ostatic decedat care a fost transferat şi identificat de la semnarea acordului de încetare a focului în Gaza, propus de SUA, pe 9 octombrie, scrie News.ro.

Cetăţeanul thailandez Sonthaya Oakkharasri a fost precedentul care a fost identificat duminică. Conform acordului de încetare a focului, mai rămân de transferat de către Hamas încă 15 ostatici decedaţi.

Forumul Familiilor Ostatici şi Dispăruţi a transmis condoleanţe familiei lui Haimi după ce trupul său a fost repatriat pentru a fi înmormântat în mod corespunzător. „Pe lângă durerea profundă şi conştientizarea faptului că inimile lor nu vor mai fi niciodată întregi, întoarcerea lui Tal aduce o oarecare alinare unei familii care a trăit în incertitudine şi suferinţă insuportabile timp de mai bine de doi ani”, a declarat grupul.

Sicriul cu rămăşiţele lui Haimi a sosit luni dimineaţă la Tel Aviv pentru identificare, după ce a fost recuperat de Crucea Roşie din Gaza şi apoi transferat în custodia forţelor israeliene din teritoriul devastat de război.

Ultimul transfer are loc în contextul eforturilor diplomatice din regiune menite să promoveze următoarea fază a planului de încetare a focului al administraţiei Trump.

În decembrie 2023, fostul premier Marcel Ciolacu, anunţa că a aflat „cu profundă tristeţe” că Tal Haimi, unul dintre românii răpiţi în Gaza, şi-a pierdut viaţa. „M-a întristat profund vestea privind decesul lui Tal Haimi, răpit de teroriştii Hamas. Transmit condoleanţe şi întreaga mea compasiune doamnei Ella Haimi, pe care am întâlnit-o la Bucureşti, în urma cu mai puţin de două luni. I-am admirat curajul şi puterea”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Familia ostaticului israelian Tal Haimi, care avea şi cetăţenie română, şi kibbutzul Nir Yitzhak, unde acesta locuia, au anunţat într-o declaraţie comună, la 13 decembrie 2023, că autorităţile au spus familiei că acesta a fost ucis la 7 octombrie de teroriştii Hamas. Trupul lui a fost luat şi dus în Gaza.

Soţia sa, Ella Haimi, venise la sfârşitul lunii octombrie 2023 în România şi s-a întâlnit cu diverşi oficiali, între care fostul premier Marcel Ciolacu şi cu Nicolae Ciucă, pe atunci preşedinte al Senatului, pentru a cere ajutor autorităţilor române de a sprijini eforturile pentru eliberarea ostaticilor duşi în Gaza.

