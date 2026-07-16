Live TV

Video Ostilitățile SUA - Iran continuă: Washingtonul a atacat un petrolier în Ormuz. Sistemele de apărare aeriană, activate la Teheran

Data publicării:
sua - atac iran
Ostilitățile dintre SUA și Iran continuă pentru a cincea zi. Foto: Captură video X/U.S. Central Command
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ostilitățile dintre SUA și Iran continuă pentru a cincea zi. Washingtonul a deschis focul asupra unui petrolier care încerca să ajungă pe Insula Kharg, în strâmtoarea Ormuz, în cadrul blocadei impuse asupra porturilor iraniene, în timp ce Teheranul a fost ținta unui atac pentru prima dată în această ultimă rundă de atacuri, relatează The Guardian. 

Statele Unite au anunțat joi dimineață că au scos din funcțiune un petrolier fără încărcătură, în cea de-a cincea zi de atacuri, lansând rachete Hellfire asupra coșului de fum al navei, după ce aceasta a ignorat mai multe avertismente.

Miercuri seara, Statele Unite au țintit apărarea de coastă și bazele de rachete, la câteva ore după o serie separată de atacuri care au vizat, în cursul zilei, depozitele și rampele de lansare ale rachetelor de croazieră de pe Insula Marele Tunb din Iran. 

Washingtonul a lovit, de asemenea, ținte situate mai la nord, mass-media de stat relatând despre atacuri asupra capitalei țării, Teheran, iar joi dimineața s-au auzit sunete ale sistemelor de apărare aeriană în tot orașul.

Iranul a ripostat cu atacuri îndreptate împotriva Bahrainului și Kuweitului. Nu au existat informații imediate cu privire la pagube sau victime. Oficialii iranieni afirmă că atacurile americane din ultimele zile au provocat moartea a peste 35 de persoane și rănirea a peste 300 de persoane.

Valurile tot mai intense de atacuri au loc la câteva zile după ce armistițiul dintre cele două părți părea să se fi prăbușit complet, existând temeri privind o revenire la un război pe scară largă.

Comandamentul Central al Armatei SUA a declarat miercuri seara că ultima serie de atacuri a vizat capacitățile militare iraniene „utilizate pentru a amenința navele care tranzitează liber strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă internațională vitală pentru comerțul mondial”.

Presa iraniană a anunțat că au fost lovite patru locații din jurul orașului Ahvaz, precum și Bandar Abbas, principalul oraș portuar de la strâmtoarea Ormuz. De asemenea, rachetele au lovit în apropierea localităților Sirik și Qeshm, din sudul Iranului.

Totodată, cele mai recente atacuri ale SUA au lovit zona din jurul Teheranului, potrivit presei de stat iraniene. Aceasta relatează că atacurile americane au vizat provincia Semnan, unde se află centrul de producție a rachetelor balistice și programul spațial al Iranului, conform Times of Israel.

Atacurile reciproce dintre SUA și Iran s-au intensificat de când Teheranul a anunțat sâmbătă că va închide strâmtoarea, punând din nou în pericol traficul maritim pe această cale navigabilă vitală, care, înainte de război, transporta aproximativ o cincime din rezervele mondiale de petrol și gaze.

Miercuri, Statele Unite au reinstituit blocada navală asupra Iranului. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a răspuns amenințând că va opri toate exporturile de energie din Orientul Mijlociu, afirmând că „exporturile regionale de energie sunt fie împărțite între toți, fie refuzate tuturor”.

Prețurile petrolului au continuat să crească treptat pe parcursul ultimelor valuri de escaladare, prețul țițeiului Brent, standardul internațional, situându-se miercuri la peste 85 de dolari pe baril – cu peste 15% mai mult decât prețul dinaintea războiului, dar încă cu mult sub nivelul de aproape 120 de dolari atins în momentul de vârf al conflictului.

Miercuri, Donald Trump a afirmat din nou că Iranul va fi „învins în curând”. În cadrul unui discurs ținut în Pennsylvania, președintele SUA a susținut că iranienii își doresc „foarte mult să ajungă la o înțelegere”. Marți, liderul de la Casa Albă a declarat că negociatorii americani au luat legătura cu omologii lor iranieni pentru a le spune: „Ar fi bine să ajungeți la o înțelegere”.

Trump a sugerat că SUA ar putea extinde atacurile împotriva Iranului pentru a forța deschiderea strâmtorii, președintele american avertizând că va lovi Muntele Pickaxe – o instalație subterană fortificată legată de programul nuclear controversat al Iranului.

La câteva săptămâni după ce Statele Unite și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere (MOU) menit să pună capăt conflictului și să relanseze negocierile privind programul nuclear al țării, negociatorul-șef al Teheranului a avertizat că acest memorandum nu poate avea sens decât dacă „clauzele sale sunt valabile și sunt puse în aplicare”, sugerând că negocierile ulterioare sunt compromise de recentul val de atacuri.

„Dacă Iranul nu va obține niciun beneficiu din memorandumul de înțelegere, nu avem niciun motiv să îl semnăm”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf.

Ghalibaf a mai afirmat că securitatea țării sale depinde de menținerea a ceea ce el a numit „aranjamentele iraniene” din strâmtoare, adăugând că Iranul se află într-un „război esențial și existențial cu America”.

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene a declarat că singura modalitate de a redeschide strâmtoarea Ormuz este ca SUA să respecte memorandumul de înțelegere. Experții au afirmat că lipsa de claritate a termenilor memorandumului de înțelegere, precum și includerea unor formulări care sugerau că Iranul ar putea să-și asume responsabilitatea pentru „trecerea în siguranță a navelor” prin strâmtoare, au contribuit la confuzia care a caracterizat strategia administrației Trump în ultimele săptămâni.

În ciuda intensificării ostilităților, Trump s-a grăbit, miercuri seara, să anunțe un posibil semn de bunăvoință între cele două părți. Președintele SUA a declarat că Iranul a permis unui cetățean american, care fusese „reținut pe nedrept” la sfârșitul anului 2024, să părăsească țara.

„Statele Unite ale Americii apreciază acest gest de bunăvoință din partea Iranului”, a scris cel de-al 47-lea președinte american pe Truth Social.

Avocatul specializat în drepturile omului, Jared Genser, a identificat-o pe cetățeanca americană eliberată drept Dena Karari, căreia i se interzicea să părăsească Iranul încă din decembrie 2024. „Dena este acum în siguranță și se întoarce în Statele Unite”, a scris Genser pe rețelele sociale, mulțumindu-i lui Trump pentru eforturile depuse în vederea eliberării ei.

Citește și:

Cum pot SUA și Iranul să rezolve problema Strâmtorii Ormuz odată pentru totdeauna. Riscul închiderii unei noi rute maritime importante

Cum încearcă monarhiile din Golf să ocolească blocada din Strâmtoarea Ormuz (Financial Times)

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
liviu dragnea
2
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
N14 PEIU ANTICIPATE SI TRADATORI-SINC_00967
4
Petrișor Peiu: Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecție simplă. Liderul AUR spune că...
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
5
Fost diplomat american: „Trump își dă seama că Ucraina va fi, cel mai probabil...
Messi nu s-a putut abține! Ce a spus despre Anglia, după ce Argentina a întors scorul în minutele 85 și 90+2
Digi Sport
Messi nu s-a putut abține! Ce a spus despre Anglia, după ce Argentina a întors scorul în minutele 85 și 90+2
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nave militare americane și iraniene
Cum pot SUA și Iranul să rezolve problema Strâmtorii Ormuz odată pentru totdeauna. Riscul închiderii unei noi rute maritime importante
symbolic black padlock stands in the narrow Strait of Hormuz on a map of Iran. Conceptual image representing oil transit blockage, geopolitical tensio
Cum încearcă monarhiile din Golf să ocolească blocada din Strâmtoarea Ormuz (Financial Times)
profimedia-1116522663
SUA lansează o nouă serie de atacuri împotriva Iranului în aceeași zi. Amenințarea lansată de Teheran
Trump în sicriu. Poster imens la Teheran. Foto Profimedia
Un panou gigantic în Teheran îl înfățișează pe Trump într-un sicriu
Donald Trump
Trump, către Putin: „Vladimir, e timpul să te oprești!”. Președintele SUA insistă că liderul de la Kremlin e gata să facă pace
Recomandările redacţiei
romani morti alpi
Povestea celor doi alpiniști români, morți de ziua lor în Alpi. Emil...
vladimir putin
Putin se confruntă cu cinci noi probleme de când a declanșat invazia...
Incubator
Cerere pentru reducerea temporară a locurilor la secția ATI...
Soldat rus trupe speciale
„Pachete de securitate pentru dictatori”. Expansiunea Rusiei în...
Ultimele știri
Valea Oltului, blocată după ce un autocamion a pătruns pe contrasens și s-a răsturnat pe DN7
S-a dat publicității cauza morții actorului Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era fericit că scăpase de cancer
Rezultate LOTO - Joi, 16 iulie 2026. Peste 7,93 milioane de euro sunt în joc la 6/49. La Joker, reportul depășește 370.000 de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A intrat în comă în luna de miere și s-a trezit după trei luni: "M-am întors din morți". Medicii nu credeau...
Cancan
Influencerița Gabriela și iubitul ei, împușcați MORTAL în propria lor casă! Criminalii sunt de negăsit
Fanatik.ro
Ce scria, de fapt, pe sticla lui Pickford și de ce era așa disperat că a pierdut-o! Obiectul a ajuns la...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Cum este descrisă Simona Halep de americani, după apariția de la Wimbledon. S-a afișat pentru prima oară cu...
Adevărul
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant la 16 ani de la moartea Mădălinei Manole: „Ești în rugăciunile mele în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizie-fulger: Federația l-a informat pe Thomas Tuchel, imediat după Anglia - Argentina 1-2!
Pro FM
Ce face Anca Țurcașiu când nu este pe scenă. Imaginile inedite făcute publice i-au cucerit pe fani: „Ca la 20...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
La 14 ani de la divorțul de Tom Cruise, Katie Holmes pare că iubește din nou. Cine este bărbatul cu care a...
Adevarul
Cât câștigă, de fapt, un dealer auto dintr-o mașină second-hand? Proprietarul unui parc auto și-a făcut...
Newsweek
Totul despre vechimea în muncă la pensie. Care perioade sunt contributive și care nu? Când poți iesi la pensie
Digi FM
Reactivarea lui Dragnea aruncă în aer conducerea PSD. Ultimele zile ale lui Sorin Grindeanu la șefia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...