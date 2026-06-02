Pace pe hârtie, război pe teren: Hezbollah acceptă planul SUA pentru încetarea ostilităților cu Israelul, însă confruntările continuă

Libanul afirmă că Hezbollah a acceptat un plan al SUA prin care organizaţia se angajează să înceteze atacurile asupra Israelului, iar Israelul să nu atace capitala libaneză, Beirut, relatează Reuters. Ambasada Libanului în SUA a declarat că a „primit confirmarea acceptării de către Hezbollah a propunerii SUA privind o încetare reciprocă a atacurilor”.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat acordul, dar a avertizat că atacurile asupra Beirutului vor continua „dacă Hezbollah nu încetează să atace oraşele şi civilii noştri”.

Declaraţiile au fost făcute după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat că a discutat atât cu Netanyahu, cât şi cu reprezentanţii Hezbollah şi că „aceştia au convenit ca toate atacurile armate să înceteze”, după ce Iranul a avertizat că acţiunile militare israeliene în Liban reprezintă o ameninţare la adresa actualului armistiţiu dintre SUA şi Iran.

Într-o declaraţie făcută luni seara, ambasada libaneză a afirmat că „în conformitate cu acordul propus, atacurile israeliene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului vor înceta în schimbul abţinerii Hezbollahului de la atacuri împotriva Israelului”. Aceasta a adăugat că armistiţiul urma „să fie extins pentru a cuprinde întreg teritoriul libanez”.

Cu toate acestea, Netanyahu a declarat: „În acelaşi timp, IDF (n.r. Forţele de Apărare ale Israelului) vor continua să opereze în sudul Libanului conform planului”.

După ce Trump a declarat că ambele părţi au convenit să înceteze luptele, unele ciocniri au continuat.

Hezbollah a declarat că a lansat trei atacuri asupra tancurilor şi soldaţilor israelieni în apropierea a două sate din nordul Israelului, folosind drone şi „un baraj de obuze de artilerie”.

