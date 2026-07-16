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„Pachete de securitate pentru dictatori”. Expansiunea Rusiei în Africa a devenit o prioritate, în ciuda războiului din Ucraina

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Soldat rus trupe speciale
Foto: Profimedia
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Din articol
„Este un proiect pe termen lung”, a spus Czerep. „Pachetul de securitate” pentru junte Moștenirea lui Wagner dăinuie „Mai mulți mercenari decât muncitori înșelați”

Rusia continuă să-și extindă prezența în Africa prin desfășurări militare, inițiative comerciale și parteneriate cu junte militare. Strategia susține, de asemenea, războiul Moscovei din Ucraina, contribuind la recrutarea de luptători africani, afirmă un expert polonez.

Jędrzej Czerep, șeful programului pentru Orientul Mijlociu și Africa al Institutului Polonez de Afaceri Internaționale, a declarat pentru TVP World că amprenta militară și comercială a Moscovei continuă să se extindă, în ciuda eforturilor depuse în războiul din Ucraina, scrie Kyiv Post.

„Este un proiect pe termen lung”, a spus Czerep.

Comentariile sale au venit după ce luptătorii din Corpul African al Rusiei au recâștigat controlul asupra orașului Anéfis din nordul țării la începutul acestei luni, o victorie simbolică după luni de eșecuri în fața separatiștilor tuaregi și a grupărilor jihadiste.

Deși aceste câștiguri nu modifică în mod semnificativ echilibrul militar din nordul statului Mali, Czerep a afirmat că ele subliniază determinarea Moscovei de a-și menține prezența în regiune.

„Părea că orașul era pe punctul de a cădea”, a spus el. „Aceasta este o victorie simbolică care arată că încă nu s-a terminat.”

„Pachetul de securitate” pentru junte

Potrivit lui Czerep, Rusia își extinde în mod constant influența dincolo de Mali, Burkina Faso și Niger.

„[Rusia] vinde un pachet de securitate pentru dictatori”, a spus el, referindu-se la conducătorii militari care caută protecție, prezentându-se în același timp ca lideri antioccidentali sau anticoloniali.

Personal rus a apărut, de asemenea, în Guineea Ecuatorială și Madagascar, în timp ce s-a raportat o cooperare militară în Republica Congo și, posibil, în Togo, a spus Czerep.

„Este surprinzător, deoarece am fi putut crede că, având în vedere problemele de pe frontul ucrainean, rușii ar fi mai puțin tentați să-și extindă prezența în locuri îndepărtate.”

În schimb, Czerep a afirmat că Africa a devenit o prioritate tot mai importantă pentru Kremlin, de când invazia pe scară largă a Ucrainei l-a lăsat din ce în ce mai izolat de Occident.

Moștenirea lui Wagner dăinuie

Deși Kremlinul a înlocuit grupul paramilitar Wagner cu „Africa Corps”, o formațiune controlată de stat, în urma decesului liderului său, Evgheni Prigojin, în 2023, Czerep a afirmat că imperiul comercial al acestei forțe de mercenari rămâne în mare parte intact în Republica Centrafricană.

Aceste afaceri se extind mult dincolo de serviciile de securitate, a spus el, incluzând materii prime sau produse precum lemnul, berea, apa îmbuteliată și cafeaua. De asemenea, s-au diversificat în activități ilicite.

„The Wall Street Journal” a relatat sâmbătă că rețelele legate de Wagner din Republica Centrafricană au construit o operațiune lucrativă de trafic cu tramadol, pe lângă afacerea lor de contrabandă cu aur.

„Ei continuă să-și diversifice portofoliul economic și au pătruns și în sectorul ilicit”, a spus Czerep.

„Mai mulți mercenari decât muncitori înșelați”

Strategia Rusiei în Africa alimentează, de asemenea, în mod direct războiul său împotriva Ucrainei. Czerep a estimat că între 1.500 și 5.000 de africani luptă alături de forțele ruse.

Unii, a spus el, sunt atrași în Rusia cu promisiuni de locuri de muncă civile, înainte de a ajunge pe câmpul de luptă. Alții semnează în cunoștință de cauză contracte militare promovate pe tot continentul.

Deși recruții capturați spun adesea că au fost înșelați, Czerep consideră că mulți s-au înrolat voluntar.

„Intuiția mea este că, de fapt, există mai mulți mercenari decât muncitori înșelați”, a spus el.

Editor : Sebastian Eduard

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