Pakistanul și Afganistanul prelungesc armistițiul până la încheierea negocierilor de la Doha

Data publicării:
luptator taliban-tanc-pakistan-afganistan
Foto: Reuters/ Stringer

Pakistanul și Afganistanul au căzut de acord vineri să prelungească armistițiul de 48 de ore până la încheierea negocierilor de la Doha, potrivit a trei oficiali pakistanezi din domeniul securității și unei surse talibane afgane, relatează Reuters.

O delegație pakistaneză a ajuns deja la Doha, iar o delegație afgană este așteptată să sosească în capitala Qatarului sâmbătă, au declarat surse care au dorit să rămână anonime.

Kabulul a dat instrucțiuni forțelor sale să mențină încetarea focului atât timp cât Pakistanul se abține de la orice atac, a declarat purtătorul de cuvânt al talibanilor afgani, Zabihullah Mujahid, pentru Ariana News.

Armistițiul temporar încheiat miercuri între vecinii din Asia de Sud a pus capăt zilelor de lupte intense soldate cu zeci de morți și sute de răniți.

Armata și ministerul de externe al Pakistanului, precum și ministerul apărării din Afganistan nu au răspuns solicitărilor de comentarii cu privire la încetarea focului și la negocierile de la Doha.

Cândva aliați, Islamabad și Kabul s-au angajat în lupte terestre intense, iar Pakistanul a lansat și atacuri aeriene peste frontiera disputată, înainte de a ajunge la un acord de încetare a focului de 48 de ore, care a expirat vineri la ora 13:00 GMT.

Violența militanților din Pakistan a constituit un factor major de tensiune în relația cu talibanii afgani, care au revenit la putere în Kabul după plecarea forțelor conduse de SUA în 2021.

Ultimul conflict dintre cele două țări a izbucnit după ce Islamabad a cerut Kabulului să-i țină în frâu pe militanții care intensificaseră atacurile în Pakistan, afirmând că aceștia operau din refugii situate în Afganistan.

Șapte soldați pakistanezi au fost uciși într-un atac sinucigaș în apropierea frontierei cu Afganistanul, vineri, au declarat oficialii pakistanezi din domeniul securității.

Soldații au fost atacați într-o tabără militară pakistaneză din districtul Waziristanul de Nord, în provincia Khyber Pakhtunkhwa din nord-vestul țării, iar 13 au fost răniți, au declarat cinci oficiali din domeniul securității.

În timp ce un militant a intrat cu un vehicul încărcat cu explozibili în zidul de frontieră al unei fortărețe care servea drept tabără militară, alți doi au încercat să pătrundă în incintă și au fost împușcați mortal, au spus ei.

Șase militanți au fost uciși în atacul sinucigaș, a declarat biroul prim-ministrului pakistanez Shehbaz Sharif într-un comunicat, fără a oferi detalii cu privire la numărul soldaților uciși.

Armata pakistaneză nu a răspuns la solicitarea de comentarii. Identitatea atacatorilor nu a fost cunoscută și niciun grup nu și-a asumat responsabilitatea.

Sharif a afirmat joi că Pakistanul „a ripostat” după ce și-a pierdut răbdarea cu Afganistanul în urma unei serii de atacuri comise de militanți, dar că este gata să poarte discuții pentru a rezolva conflictul.

Talibanii neagă că ar oferi adăpost militanților pentru a ataca Pakistanul și acuză armata pakistaneză că răspândește informații false despre Afganistan, provocând tensiuni la frontieră și adăpostind militanți legați de ISIS pentru a submina stabilitatea și suveranitatea sa. Islamabadul neagă acuzațiile.

Vineri, Semiluna Roșie din Pakistan a declarat că Afganistanul a predat cadavrele a șapte pakistanezi - doi membri ai forțelor de securitate și cinci civili - care au fost uciși în timpul confruntărilor de la începutul săptămânii. Cu toate că națiunile islamice s-au confruntat și în trecut, luptele din această lună sunt cele mai violente din ultimele decenii. Acestea au atras atenția Arabiei Saudite și Qatarului, care au mediat și au încercat să oprească luptele.

Președintele american Donald Trump  a susținut că poate ajuta la rezolvarea conflictului.

Editor : A.M.G.

