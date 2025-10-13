Live TV

Video Palestinieni eliberaţi de Israel au ajuns în Khan Yunis. Alți 154 de deţinuţi eliberaţi şi expulzaţi din Israel au sosit în Egipt

Data publicării:
Hostages-prisoners swap and ceasefire deal between Hamas and Israel
Prizonieri palestinieni eliberați de Israel. Foto: Reuters

Autobuze cu deţinuţi palestinieni au sosit luni la Khan Yunis, în sudul Fâşiei Gaza, relatează AFP şi The Associated Press.

Bărbaţi purtând pulovere de lână ale serviciilor penitenciare israeliene stătau la geamurile autobuzelor pentru a saluta o mulţime compactă venită să-i primească, a constatat un videojurnalist AFP, citat de News.ro.

Deţinuţii urmau să sosească în curtea complexului spitalicesc Nasser, situat în acest oraş important, în sudul Fâşiei Gaza.

Scena a fost pregătită timp de ore, pe un teren nisipos, mărginit de depozite.

Un baner al Hamas care le ura „bine aţi venit” deţinuţilor eliberaţi a fost desfăşurat în faţa mulţimii.

Deţinuţii au fost eliberaţi luni dimineaţa dintr-o închisoare din Israel, în cadrul unui acord cu Hamasul, în schimbul eliberării ostaticilor israelieni.

Sursa video: Reuters

Pe de altă parte, 154 de deţinuţi palestinieni eliberaţi şi expulzaţi din Israel au sosit în Egipt, la punctul de trecerea frontierei cu Fâşia Gaza de la Rafah, anunţă un oficial egipten, relatează The Associated Press.

Ei urmează să fie trimişi în terţe ţări, în cadrul unui acord încheiat de israel cu Hamas, precizează sub protecţia anonimatului acest oficial,  la curent cu implementarea acordului.

Ei fac parte din cei peste 1.900 de deţinuţi palestinieni eliberaţi de Israel în schimbul eliberării de către Hamas a ostaticilor.

VIDEO&FOTO Ostaticii în viață au fost eliberați de Hamas. Donald Trump a declarat în Parlamentul israelian că a oprit opt războaie în opt luni

