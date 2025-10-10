Live TV

Galerie Foto Palestinienii strămutați se întorc în zonele devastate de război. Când se redeschide punctul de frontieră Rafah

Data publicării:
Middle East News - October 10, 2025
Forțele israeliene s-au retras din mai multe zone ale orașului Gaza și din unele părți ale Khan Yunis. Sursa foto: Profimedia Images
După intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas, mii de palestinieni strămutați au început să se întoarcă în Fâșia Gaza, traversând regiunile distruse de conflict. Punctul de frontieră Rafah, dintre Gaza și Egipt, urmează să fie redeschis marți.

Un acord de încetare a focului între Israel și Hamas, intrat în vigoare vineri în Fâșia Gaza, a determinat mii de palestinieni să încerce să revină la casele lor, străbătând enclava devastată de doi ani de război.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat speranța că țara sa ar putea celebra „o zi a bucuriei naționale” încă de luni seara, „odată cu întoarcerea tuturor ostaticilor” aflați în captivitate în Gaza.

După anunțul făcut de armata israeliană privind intrarea în vigoare a încetării focului la ora 09:00 GMT, mii de palestinieni strămutați au pornit spre nordul teritoriului, în timp ce alții s-au întors la ruinele caselor lor în Khan Yunis, în sud.

Mii de palestinieni strămutați au pornit spre nordul teritoriului devastat de război. Sursa foto: Profimedia Images
Mii de palestinieni strămutați au pornit spre nordul teritoriului devastat de război. Sursa foto: Profimedia Images
Mii de palestinieni strămutați au pornit spre nordul teritoriului devastat de război. Sursa foto: Profimedia Images
,

Armata israeliană a anunțat o repoziționare a trupelor sale în sectoare ale Fâșiei Gaza, asediată și devastată de războiul declanșat în urma atacului fără precedent al grupării islamiste palestiniene Hamas la 7 octombrie 2023 împotriva Israelului. Armata a avertizat, însă, că mai multe zone rămân „extrem de periculoase” pentru populația civilă.

Încetarea focului și eliberarea ostaticilor sunt prevăzute în cadrul unui acord încheiat joi, după patru zile de negocieri indirecte în Egipt între Hamas și Israel, prin intermediul unor mediatori internaționali, între care și Statele Unite ale Americii.

Acordul negociat în Egipt

Acordul, aprobat de guvernul israelian, se bazează pe un plan anunțat la sfârșitul lunii septembrie de președintele american Donald Trump pentru a pune capăt războiului.

Citește și Donald Trump și acordul Israel-Hamas: cât credit i se cuvine? „Un acord este bun doar atât timp cât durează”

Potrivit Apărării Civile palestiniene, forțele israeliene s-au retras din mai multe zone ale orașului Gaza și din unele părți ale Khan Yunis, în sudul enclavei. În cursul acestei prime etape a retragerii, armata israeliană va continua să controleze circa 53% din Fâșia Gaza, potrivit guvernului israelian.

Armata americană a confirmat că forțele israeliene și-au încheiat retragerea pe „linia galbenă”, prevăzută de planul Trump, iar „perioada de 72 de ore pentru eliberarea ostaticilor a început”, a declarat emisarul american Steve Witkoff.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat joi că intenționează să se deplaseze duminică în Orientul Mijlociu. „Ostaticii se vor întoarce acasă luni sau marți. Voi fi probabil acolo. Intenționăm să plecăm duminică”, a spus el.

Eliberarea ostaticilor și schimbul de prizonieri

Dintre cei 48 de ostatici, 47 răpiți în timpul atacului din 7 octombrie și un soldat ucis în 2014, ale cărui rămășițe le deține Hamas, 20 sunt în viață și 28 decedați, a declarat premierul Netanyahu.

În schimbul ostaticilor, Israelul urmează să elibereze 250 de deținuți din motive de securitate, între care numeroși condamnați, precum și 1.700 de palestinieni din Fâșia Gaza arestați după octombrie 2023.

Israelul a publicat vineri lista celor 250 de deținuți, în care nu se regăsesc principalele figuri a căror eliberare este cerută de Hamas, precum Marwan Barghouthi.

În total, 251 de persoane au fost răpite în timpul atacului din 7 octombrie și duse în Gaza. Eliberări de ostatici în schimbul unor prizonieri palestinieni au avut loc și la sfârșitul anului 2023, precum și la începutul lui 2025.

Planul în 20 de puncte propus de Donald Trump

Acordul încheiat în Egipt face parte din planul în 20 de puncte al președintelui american Donald Trump, care prevede o încetare a focului, eliberarea ostaticilor, retragerea etapizată a Israelului din Gaza, dezarmarea Hamas și instituirea unei autorități de tranziție formate din tehnocrați, condusă de un comitet supervizat de Donald Trump.

A doua etapă a planului constă în dezarmarea Hamas și exilarea combatanților săi, precum și continuarea retragerii în etape a Israelului din Gaza, puncte asupra cărora există încă divergențe.

Hamas nu a reacționat la apelul privind dezarmarea și cere retragerea totală a Israelului din Gaza. Un responsabil al mișcării, Osama Hamdan, a respins ideea creării unui comitet prezidat de Donald Trump.

De cealaltă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu insistă asupra dezarmării grupării islamiste și afirmă că dorește menținerea armatei israeliene în cea mai mare parte a teritoriului palestinian.

Redeschiderea punctului de frontieră de la Rafah

Postul de frontieră de la Rafah, dintre Fâșia Gaza și Egipt, urmează să fie redeschis marți, 14 octombrie, iar misiunea Uniunii Europene de supraveghere (EUBAM) va fi din nou desfășurată acolo după încetarea focului, a anunțat vineri guvernul italian.

EUBAM, din care fac parte forțe de poliție din Italia, Spania și Franța, are ca obiectiv asigurarea unei prezențe neutre în acest punct de trecere strategic. Misiunea fusese reluată în ianuarie și suspendată în martie.

Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a declarat vineri că a autorizat reluarea operațiunilor italiene în cadrul EUBAM, în aceleași condiții ca în ianuarie. Decizia survine în contextul încetării focului intrate în vigoare vineri, la ora 09:00 GMT, între Israel și Hamas.

