Pam Bondi: Departamentul de Justiție al SUA va publica dosarele Epstein în termen de 30 de zile

Data actualizării: Data publicării:
Pam Bondi
Pam Bondi procurorul general al SUA. Sursa foto: Profimedia Images

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunțat că Departamentul de Justiție va publica în termen de 30 de zile dosarele legate de Jeffrey Epstein, în urma unei legi adoptate aproape în unanimitate de Congres. Bondi a spus că instituția va respecta cerințele de transparență, dar a avertizat că unele informații ar putea rămâne clasificate pentru a proteja anchete în curs și identitatea victimelor.

Departamentul de Justiție al SUA va publica dosarele din ancheta sa privind pe Jeffrey Epstein în decurs de 30 de zile, a declarat procurorul general Pam Bondi, după ce Congresul a votat aproape în unanimitate pentru a obliga administrația lui Donald Trump să le facă publice, relatează The Guardian.

Scandalul a fost o problemă constantă pentru Trump de luni întregi, în parte deoarece el însuși a amplificat teoriile conspirației despre Epstein în fața susținătorilor săi. Mulți dintre votanții lui Trump cred că administrația sa a acoperit legăturile lui Epstein cu figuri influente și a ascuns detalii despre moartea acestuia, care a fost clasificată drept sinucidere, într-o închisoare din Manhattan, în 2019, când se afla în fața unor acuzații federale de trafic sexual.

Într-o conferință de presă susținută miercuri, Bondi a confirmat că Departamentul de Justiție va publica materialele legate de Epstein în termen de 30 de zile, așa cum prevede legislația adoptată ieri de Camera Reprezentanților și Senat, controlate de republicani. „Vom continua să respectăm legea și să încurajăm transparența maximă”, a spus ea.

Totuși, s-ar putea ca nu toate materialele să fie publicate, întrucât agenția poate fi nevoită să rețină unele documente care ar putea afecta investigațiile ordonate de Trump asupra unor figuri democrate asociate cu Epstein.

Departamentul va proteja, de asemenea, identitatea oricăror victime ale traficului sexual ale căror nume apar în documente, a mai precizat Bondi.

Editor : M.I.

