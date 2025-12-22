Live TV

Pană de curent la San Francisco: Robotaxiurile Waymo s-au blocat în trafic și au paralizat orașul

O întrerupere masivă de curent în San Francisco în weekend a determinat taxiurile autonome Waymo să înceteze să mai funcționeze în oraș.

Daune „semnificative și extinse” cauzate de un incendiu într-o substație au provocat întreruperea de sâmbătă după-amiază, care a lăsat peste 100.000 de clienți fără energie electrică, a declarat furnizorul de utilități PG&E într-un comunicat.

Videoclipurile postate pe rețelele de socializare au arătat taxiurile robotizate Waymo oprite în mijlocul străzilor și intersecțiilor orașului, cu luminile de avarie aprinse, în timp ce ambuteiajele creșteau și șoferii zigzagau în jurul mașinilor oprite.

Waymo a întrerupt inițial toate serviciile în zona Bay Area în urma întreruperii, dar și-a reluat operațiunile, a declarat un purtător de cuvânt într-un comunicat.

În timpul întreruperii, multe semafoare au încetat să funcționeze, au declarat oficialii orașului, iar primarul Daniel Lurie a mobilizat polițiști, pompieri și alți angajați pentru a ajuta la fluidizarea traficului rutier. De asemenea, unele linii și stații de trenuri de navetă au fost închise.

Waymo a declarat că a colaborat cu oficialii orașului pe toată durata întreruperii.

„Amploarea întreruperii a dus la situații în care vehiculele au rămas staționare mai mult timp decât de obicei pentru a confirma starea intersecțiilor afectate”, a declarat un purtător de cuvânt al Waymo într-o declarație furnizată BBC.

Acest lucru „a contribuit la aglomerarea traficului în timpul vârfului congestiei”, au adăugat ei.

Cu toate acestea, majoritatea călătoriilor active ale Waymo au fost finalizate înainte ca vehiculele să fie returnate la depouri sau oprite, a declarat purtătorul de cuvânt.

Duminică după-amiază, PG&E a declarat că a restabilit alimentarea cu energie electrică pentru toți clienții, cu excepția a 17.000, și că se așteaptă să restabilească alimentarea cu energie electrică pentru restul clienților până luni după-amiază.

Waymo a declarat că serviciile sale de transport din oraș au fost reluate.

Deținută de aceeași companie-mamă ca Google, Waymo operează în întreaga zonă a golfului San Francisco, precum și în Los Angeles, Phoenix, Austin, Atlanta, Miami și alte orașe din Texas. Se așteaptă să ofere servicii de transport în Londra și Washington, DC, anul viitor. Compania a declarat recent că a furnizat peste 14 milioane de călătorii în 2025, de trei ori mai multe decât în 2024.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

