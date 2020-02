Pangolinul, cel mai traficat mamifer din lume, posibila sursă a coronavirusului. Biolog: Boala va fi mai greu de oprit decât SARS

Oamenii de știință par să fi găsit veriga lipsă din lanțul de transmitere a virusului corona. Ar fi pangolinul, unul dintre cele mai traficate mamifere ale planetei, specie pe care de dispariție. Sunt considerați delicatesă, carnea lor valorând până la 1.000 de dolari pe piața neagră. În China, sunt o miză mare pentru solzii pe care localnicii îi transformă în leacuri folosite în medicina tradițională.

Adrian Bâlbă, biolog și directorul Complexului muzeal de științe ale naturii din Constanța, a declarat duminică într-o intervenție telefonică la Digi24 că oamenii de știință au publicat informații preliminare „suficient de complete, care demonstrează că virusul corona identificat la această specie, pangolinul din China, are avea un coeficient foarte mare de potrivire, respectiv 99% din adenomul viral – ARN – cu cel care circulă în epidemie”.

„Inițial s-a crezut că ar proveni de la liliac, care nu prea e consumat (de oameni, n.red.) în China - deși și el ajunge prin ciorbă. Liliacul este însă consumat de șerpi, care sunt o delicatesă”, a completat biologul.

„Ei bine, pangolinul este un animal traficat, care circulă dintr-o zonă în alta într-un mod neverificat, în așa numitele wet-market, adică piețe umede, de animale vii. Pe sub mână se mai vinde și pangolinul, o delicatesă. Bietul animal este pe cale de dispariție după 60 de milioane de ani de evoluție. Are o adaptare extraordinară a părului, cumva similar cu ariciul, are suvițe de păr transformate în solzi”, a completat Adrian Bâlbă.

„Deocamdată nu are niciun fel de importanță în ceea ce privește epidemiologia bolii. Acel 1% diferență este o modificare, o adaptare a virusului pe om. Este suficient ca să considerăm o altă specie virală și, în consecință, pangolinul rămâne ca maimuța verde, ca civetul care a provocat epidemia SARS, doar în istoricul bolii. Boala se tratează în continuare epidemiologic, așa cum o fac chinezii, cu eliminarea surselor și eliminarea posibilității de a transmite, cu oameni închiși în orașe, în spitale”, a mai spus el.

„Din fericire dar și nefericire, boala are o caracteristică diferită de SARS, în sensul că este mai puțin patogen virusul, însă în același timp este mai infectogen. Virusul nu omoară (la fel de mulți oameni, n.red.) dar se elimină înainte să apară semnele de îmbolnăvire, febra, nici camerele termice nu mai sunt eficiente și, în consecință, are o capacitate de difuzare mult mai mare și are un număr mai mare de purtători fără simptomatologie, ceea ce este foarte important din punct de vedere epidemiologic. Este foarte dificil de blocat. Eu cred că această boală va fi mai greu de oprit decât SARS, sunt zeci de mii de oameni declarați infectați. Cu siguranță sunt mult mai multe persoane asimptomatice. Iar infecția este serologică, se depistează răspunsul, nu sursa”, a subliniat biologul Adrian Bâlbă.

Duminică dimineață, bilanțul total al deceselor provocate de coronavirusul 2019-nCoV a ajuns la cel puțin 813, după ce oficialii din provincia Hubei au anunțat că încă 81 de oameni au murit în ultimele 24 de ore. Acestora li se adaugă încă opt morți înregistrați în celelalte provincii. Asta înseamnă că numărul deceselor înregistrate până acum în epidemia cauzată de noul virus din China l-a depășit deja pe cel al epidemiei de SARS din 2002-2003.

