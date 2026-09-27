Panica legată de Inteligența Artificială se răspândește la nivel global. Ce arată cel mai recent sondaj de opinie

Majoritatea respondenților din șase țări au afirmat că există cel puțin un risc „moderat” ca IA să „distrugă umanitatea”, iar o mare parte dintre aceștia și-a exprimat dorința de a suspenda dezvoltarea în continuare a acesteia, potrivit unui nou sondaj.

Panica legată de inteligența artificială, care a început în Silicon Valley și a dus la intensificarea apelurilor americane de a suspenda dezvoltarea acesteia, s-a răspândit în țările occidentale.

Un nou sondaj Politico arată că o majoritate a adulților din SUA, Canada și Europa dorește suspendarea dezvoltării IA, indiferent de orientarea lor politică — iar majoritatea consideră că există un risc real ca această tehnologie să distrugă umanitatea.

Abordare responsabilă

O majoritate a respondenților din mai multe țări afirmă că este acceptabil ca țara lor să rămână în urma altora în ceea ce privește dezvoltarea IA, dacă acest lucru înseamnă o abordare mai responsabilă și mai sigură în promovarea acesteia. De asemenea, aceștia sunt mai înclinați să creadă că IA va distruge locuri de muncă, decât să le creeze.

Acest lucru are loc în contextul în care liderii mondiali se reunesc la New York pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite și se confruntă cu problema modului în care să reglementeze această tehnologie — sau nu.

Rezultatele sondajului, realizat de firma independentă de sondaje Public First, ilustrează amploarea cu care se răspândesc temerile legate de IA, în contextul în care unii lideri din industrie avertizează că progresul acestei tehnologii ar putea avea consecințe potențial grave. Acestea arată preferința oamenilor pentru prudență, chiar cu riscul de a renunța la ceea ce ar putea fi progrese revoluționare sau de a vedea țara lor rămânând în urmă în cursa mai largă pentru IA.

Iar pentru guverne, rezultatele reprezintă un avertisment clar cu privire la reacția politică negativă cu care s-ar putea confrunta dacă nu iau măsuri pentru a ține sub control această tehnologie, în timp ce liderii — de la președintele SUA, Donald Trump, până la prim-ministrul britanic, Andy Burnham — se grăbesc să-și formuleze răspunsurile.

Sondaj. Cifre

În șase țări — SUA, Canada, Regatul Unit, Franța, Spania și Germania — aproximativ jumătate dintre adulții chestionați au afirmat că IA este suficient de bună în prezent, așa că au susținut o pauză în dezvoltarea ulterioară pentru a reduce riscurile, în loc să continue dezvoltarea pentru beneficii suplimentare. Acest sentiment a fost cel mai ridicat în Regatul Unit, la 51%, și cel mai scăzut în Germania, la 45%.

În același timp, doar 30% până la 40% dintre adulții din fiecare țară s-au pronunțat în favoarea continuării dezvoltării pentru a obține „beneficii semnificative”.

O proporție și mai mare de adulți — peste jumătate în fiecare țară chestionată și până la aproape două treimi în SUA, Franța, Regatul Unit și Canada — a afirmat că există cel puțin un risc „moderat” ca această tehnologie să „distrugă umanitatea”.

Sondaj Politico/Public First. Tabel realizat cu ajutorul AI

Scepticism

Scepticismul față de IA ar putea afecta capacitatea Europei de a ține pasul în competiția globală: Uniunea Europeană, care a adoptat o abordare prudentă prin adoptarea primei reglementări din lume privind IA în 2024, nu găzduiește aproape niciun furnizor de modele de IA de ultimă generație, Mistral din Franța fiind cel mai demn concurent.

Cea mai înaltă oficialitate a blocului, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a alăturat apelurilor pentru o pauză, afirmând în cadrul discursului său anual de săptămâna trecută că „dacă cei care dezvoltă tehnologia sunt clari, atunci ar trebui să fim și noi”. Ea a invitat principalele laboratoare de IA să discute despre modul în care UE ar putea „sprijini” eforturile industriei de a ține pasul cu progresele din acest domeniu.

Însă recentele avertismente privind IA au pus factorii de decizie europeni într-o situație dificilă, întrucât UE și-a petrecut cea mai mare parte a anului trecut concentrându-se pe recuperarea decalajului în această cursă, pregătindu-se să investească miliarde în capacitatea de calcul și încercând să stimuleze ratele scăzute de adoptare a IA.

Presiuni suplimentare

Luni, factorii de decizie europeni s-au confruntat cu o presiune suplimentară din partea activiștilor, când mișcarea „Pause AI” a organizat o manifestație în fața clădirilor Parlamentului European din Bruxelles.

„Nu ne-am urca într-un avion cu o șansă din zece să explodeze în aer”, a declarat Didier Coeurnelle, coordonatorul PauseAI Belgia, referindu-se la recenta evaluare a unui angajat al Anthropic, potrivit căreia există o probabilitate mai mare de 10% ca IA să distrugă umanitatea. „Asta este ceea ce tolerăm astăzi în ceea ce privește IA.”

Apelurile la încetinirea dezvoltării IA au devenit o tendință generală după ce giganții din domeniul IA, printre care se numără Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, Sam Altman, CEO-ul OpenAI, și Elon Musk, au adus în discuție această idee în ultimele zile.

Consensul pe această temă s-a destrămat rapid în America după ce Trump a calificat avertismentele privind IA drept o „FARSĂ”, reducând la zero probabilitatea unui acord bipartizan imediat pentru reglementarea IA. De atunci, alți lideri ai industriei, printre care Jensen Huang, CEO al Nvidia, și fostul consilier al Casei Albe David Sacks, au minimizat la rândul lor pericolele acestei tehnologii și s-au opus cererilor de noi reglementări guvernamentale, acuzându-i pe alarmiști că exagerează riscurile legate de IA.

„Majoritatea oamenilor nu au simțit beneficiile IA”

„Acest sondaj se încadrează în modelul clasic al panicii tehnologice: puține efecte negative astăzi, multă teamă față de viitor”, a declarat Neil Chilson, șeful departamentului de politici privind IA la Abundance Institute, cu sediul în SUA.

Chilson a subliniat rezultatul sondajului conform căruia, în toate țările cu excepția Spaniei, o treime dintre respondenți — sau mai mult — au folosit rar sau deloc IA.

„Majoritatea oamenilor nu au simțit beneficiile IA, dar au auzit multe povești înfricoșătoare despre viitorul acesteia”, a adăugat el. „Deocamdată, frica depășește experiența. Dar experiența va ajunge din urmă.”

Cu toate acestea, mulți lideri republicani și democrați de la nivel statal s-au grăbit să promoveze controale mai stricte, sfidând abordarea non-intervenționistă a lui Trump și a guvernului federal.

În California, epicentrul mondial al industriei IA, politicienii înăspresc, la rândul lor, reglementările, pe măsură ce alegătorii din această regiune își pierd încrederea în această tehnologie. Vineri, guvernatorul democrat Gavin Newsom — un probabil candidat la președinție în 2028 — a semnat un decret care accelerează implementarea noilor standarde de supraveghere a IA și a însărcinat agențiile statale să analizeze dacă este necesar un „comutator de oprire” obligatoriu pentru cele mai avansate modele de IA.

Pe măsură ce politicienii din America și din alte părți ale lumii iau în seamă avertismentele, la fel fac și alegătorii.

Avertismente legitime

Conform sondajului, oamenii din America de Nord și Europa consideră că avertismentele cercetătorilor din industrie sunt legitime. Când au fost întrebați dacă personalul din laboratoarele de IA credea cu adevărat în propriile temeri că „IA ne va ucide pe toți” sau dacă făcea o „mișcare de marketing” pentru a-și promova produsele, adulții din toate cele șase țări au avut tendința de a considera avertismentele ca fiind sincere.

Acest lucru se întâmplă în ciuda sugestiei unor observatori din industrie că firmele de vârf din domeniul IA ar fi încercat să profite de publicitatea generată în jurul modelelor lor. „Cred că o mare parte din asta ține de marketing, de a exagera capacitățile propuse”, a declarat Max Junestrand, cofondator și CEO al Legora, o firmă americano-suedeză de IA evaluată la peste 5 miliarde de dolari, într-un interviu în care a fost întrebat despre incidentele de hacking ale IA din această vară.

Rezerva față de dezvoltarea rapidă a IA și riscurile pe care aceasta le prezintă pentru societate a depășit, în mare parte, granițele partidelor politice în Europa și Canada. În SUA, atitudinea a fost puțin mai marcată de apartenența politică: americanii care au votat pentru Trump în 2024 s-au împărțit aproape în mod egal când au fost întrebați dacă ar trebui să se pună în așteptare dezvoltarea avansată a IA (44%) sau să se continue (40%), și au fost mai înclinați decât cei care au votat pentru fosta vicepreședintă Kamala Harris în 2024 să spună că discursul alarmist al angajaților din domeniul IA era o manevră de marketing.

Aproape jumătate dintre alegătorii lui Trump au afirmat, de asemenea, că SUA nu ar trebui să permită să rămână în urma altor țări în cursa dezvoltării IA, chiar dacă acest lucru înseamnă asumarea unor riscuri pentru a rămâne în frunte.

În comparație, majoritatea respondenților din Canada și Marea Britanie (53%) au optat pentru a rămâne în urmă în ceea ce privește progresul IA pentru a acorda prioritate securității, chiar dacă acest lucru ar însemna cedarea potențială a unui avantaj tehnologic către alte țări.

Editor : Sebastian Eduard