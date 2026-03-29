Papa afirmă că Dumnezeu nu ascultă rugăciunile liderilor care pornesc războaie

Papa Leon
Papa Leon a declarat duminică că Dumnezeu respinge rugăciunile liderilor care pornesc războaie și au „mâinile pătate de sânge”, într-o declarație neobișnuit de fermă, în contextul în care războiul din Iran a intrat în a doua lună, scrie TVP World.

Adresându-se zecilor de mii de oameni din Piața Sfântul Petru în Duminica Floriilor, sărbătoarea care deschide Săptămâna Mare care duce la Paște pentru cei 1,4 miliarde de catolici din lume, pontiful a numit conflictul „atroce” și a spus că Iisus nu poate fi folosit pentru a justifica niciun război.

„Acesta este Dumnezeul nostru: Iisus, Regele Păcii, care respinge războiul, pe care nimeni nu-l poate folosi pentru a justifica războiul”, a spus Leon, primul papă american, mulțimii adunate sub un soare strălucitor.

„(Iisus) nu ascultă rugăciunile celor care poartă război, ci le respinge, spunând: «Chiar dacă vă rugați mult, nu vă voi asculta: mâinile voastre sunt pline de sânge»”, a spus el, citând un pasaj din Biblie.

Leon nu a numit în mod specific niciun lider mondial, dar în ultimele săptămâni și-a intensificat criticile la adresa războiului din Iran.

În timpul unui apel lansat la sfârșitul celebrării de duminică, papa a deplâns faptul că creștinii din Orientul Mijlociu „suferă consecințele unui conflict atroce” și s-ar putea să nu poată sărbători Paștele.

Papa, cunoscut pentru alegerea atentă a cuvintelor, a cerut în repetate rânduri un armistițiu imediat în conflict și a declarat luni că atacurile aeriene militare sunt nediscriminatorii și ar trebui interzise.

La cine ar fi putut face aluzie

Unii oficiali americani au invocat limbajul creștin pentru a justifica atacurile comune ale SUA și Israelului asupra Iranului din 28 februarie, care au declanșat războiul în expansiune.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, care a început să conducă slujbe de rugăciune creștine la Pentagon, s-a rugat miercuri la o slujbă pentru „violență copleșitoare împotriva celor care nu merită milă”.

În predica sa de duminică, Leon a făcut referire la un pasaj din Biblie în care Iisus, pe punctul de a fi arestat înainte de crucificare, l-a mustrat pe unul dintre discipolii săi pentru că l-a lovit cu sabia pe cel care îl aresta.

„(Iisus) nu s-a înarmat, nu s-a apărat și nu a purtat niciun război”, a spus Leon. „El a revelat chipul blând al lui Dumnezeu, care respinge întotdeauna violența. În loc să se salveze, s-a lăsat răstignit pe cruce.”

 

