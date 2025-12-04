Live TV

Papa Francisc a lăsat fonduri în testamentul său pentru cumpărarea de ambulanțe pentru Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
Papa Francisc. Foto: Getty Images

Călugărița dominicană Lucia Caram spune că Papa Francisc, care a murit în aprilie 2025, i-a lăsat bani în testament special pentru a cumpăra ambulanțe pentru misiunile sale umanitare din Ucraina. Ea a vorbit despre donație în timpul unui interviu dat unei televiziuni din Barcelona.

Caram, care a călătorit în Ucraina de mai mult de 20 de ori de când Rusia a lansat invazia pe scară largă, a spus că gestul a emoționat-o profund. „Mi-a spus, în cadrul întâlnirilor noastre, că mă va ajuta într-un fel, dar nu mi-am imaginat că o va face în acest fel”, a spus ea, potrivit unui reportaj publicat pe 2 decembrie, scrie Kyiv Independent.

Călugărița conduce Fundația Mănăstirii Santa Clara din orașul spaniol Manresa și s-a implicat în acordarea de asistență medicală și sprijin pentru evacuare în regiunile din prima linie.

Deși Papa Francisc a condamnat în mod constant violența invaziei Rusiei, moștenirea sa în Ucraina a fost afectată de câteva remarci controversate despre război. În 2024, el a îndemnat Ucraina să dea dovadă de „curaj” și să „ridice steagul alb” pentru a negocia cu Moscova — un comentariu larg criticat la Kiev.

În același interviu, Caram a vorbit și despre întâlnirea sa cu noul ales Papa Leo al XIV-lea, pe care l-a descris ca fiind rezervat, dar direct. Ea a povestit că a petrecut aproape o oră cu el în august pentru a discuta despre munca sa în Ucraina – mult mai mult decât au primit mulți clerici de rang înalt, a adăugat ea.

Caram a spus că Leo al XIV-lea este „un papă care vorbește puțin, observator, precaut și prudent”, dar „când vorbește, spune lucrurile clar”.

 

Editor : Sebastian Eduard

