Papa Leon a dezvăluit care sunt patru dintre filmele sale preferate. „Față de Francisc, selecția actualului papă este mai puțin cool”

Patru dintre filmele preferate ale Papei Leon al XIV-lea au fost date publicității. Această listă de filme convenționale a fost publicată înaintea „întâlnirii cu lumea cinematografiei” a Sanctității Sale, care va avea loc sâmbătă, ca parte a unei politici de lungă durată a Vaticanului de a colabora cu oamenii de creație.

Potrivit unei declarații a Vaticanului, papa „și-a exprimat dorința de a aprofunda dialogul cu lumea cinematografiei, în special cu actorii și regizorii, explorând posibilitățile pe care creativitatea artistică le oferă misiunii Bisericii și promovării valorilor umane”, scrie The Guardian.

Papa va discuta cu personalități din lumea filmului, printre care Cate Blanchett, Spike Lee, George Miller, Gus Van Sant și Giuseppe Tornatore.

În urmă cu câteva zile, Papa a avut o întâlnire cu Robert de Niro.

Selecția de filme

La prima vedere, selecția sa de filme pare foarte tradițională în comparație cu alegerea predecesorului său, Francisc, care a inclus filme precum „Roma, oraș deschis” al lui Rossellini, „Ghepardul” al lui Visconti și „La Strada” al lui Fellini.

„Fără îndoială. Francisc era un fan al filmelor clasice. Leon este puțin mai puțin cool în comparație”, comentează The Guardian.

„Dar cel puțin nu a ales nimic biblic, cum ar fi, să zicem, îngrijorătorul film al lui Mel Gibson, Patimile lui Hristos – filmul care i-a plăcut regretatului Ioan Paul al II-lea, care se spune că a murmurat, după ce luminile din sală s-au aprins: „Așa a fost ...””

Filmele preferate ale lui Leon XIV

Dar să aruncăm o privire la lista filmelor preferate ale lui Leo... care se termină cu o notă tulburătoare.

În primul rând, The Sound of Music, un film preferat de multă lume. „Poate că, în calitate de lider catolic, a savurat paradoxul istoric din acel film: călugărițe austriece care erau anti-naziste? Uau. Interesant”, comentează cronicarul de la ziarul britanic.

Apoi, este clasicul lui Capra, „It's a Wonderful Life”, despre James Stewart, care vine să vadă cum a schimbat viețile oamenilor din micul său oraș natal, Bedford Falls. Capra era catolic, iar biserica principală a orașului este Biserica Catolică Sf. Petru și Pavel.

Filmul sfâșietor al lui Redford, „Ordinary People”, este destul de secular, dar se concentrează pe valorile familiei – este a treia alegere a Papei Leon.

Dar mai este și filmul excesiv de dulce „Viața e frumoasă”, al exuberantului actor de comedie și regizor Roberto Benigni. Benigni joacă rolul unui evreu italian care, în 1944, este aruncat într-un lagăr nazist de exterminare împreună cu fiul său și, cu multe trucuri și imposturi, încearcă să ascundă de băiat ceea ce se întâmplă, pretinzând că totul este un joc. Există ceva persistent iritant, deranjant și existențial necinstit în încercarea filmului de a aplica o comedie sentimentală emolientă Holocaustului.

Editor : Sebastian Eduard