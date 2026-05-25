Papa Leon al XIV-lea cere limitarea AI și avertizează asupra unui „război fără sfârșit” în prima sa mare enciclică

În prima sa mare enciclică, „Magnifica humanitas”, Papa Leon al XIV-lea a cerut limitarea dezvoltării inteligenței artificiale și a avertizat asupra riscului unui „război fără sfârșit”, condamnând folosirea AI în conflicte armate și criticând teoria „războiului just”.

Papa Leon al XIV-lea, care în ultimele luni a adoptat un ton mai ferm şi a stârnit nemulţumirea preşedintelui american Donald Trump după ce a criticat războiul din Iran, a adresat o serie de apeluri pasionate liderilor mondiali în textul extins, cunoscut sub numele de enciclică, notează Agerpres.

Primul papă american a cerut ca proprietatea asupra datelor AI să nu fie exclusiv în mâinile sectorului privat şi ca factorii de decizie să protejeze drepturile lucrătorilor şi să asigure siguranţa copiilor în faţa acestei tehnologii, îndemnând totodată la temperarea concurenţei dintre companiile AI. „Este nevoie de o implicare politică mai activă, capabilă să încetinească lucrurile atunci când totul se accelerează”, se arată în textul intitulat „Magnifica humanitas”.

Papa a solicitat „cadre juridice solide, supraveghere independentă, utilizatori informaţi şi un sistem politic care să nu-şi abandoneze responsabilitatea”.

Enciclicile reprezintă una dintre cele mai înalte forme de învăţătură transmise de un pontif celor 1,4 miliarde de membri ai Bisericii Catolice. Textul de luni, mult aşteptat, care conţine aproape 43.000 de cuvinte, s-a aflat mult timp în lucru, aproape de la alegerea lui ca papă, cu puţin mai mult de un an în urmă.

Teoria „războiului just”

Documentul, care abordează AI ca temă principală, a condamnat, totodată, numeroasele războaie care zguduie lumea, a deplâns fragilizarea organizaţiilor multilaterale şi a avertizat că profiturile industriei armamentului sunt o forţă motrice aflată în spatele conflictelor. „Ultimii 60 de ani au fost marcaţi de conflicte de o brutalitate uimitoare, care adesea afectează populaţiile civile la scară masivă”, a precizat papa Leon în textul făcut public în limba engleză.

„Omenirea alunecă într-o cultură violentă a puterii, în care pacea nu mai apare ca o responsabilitate ce trebuie asumată, ci ca un interval fragil între conflicte”, a spus el.

Pontiful a formulat, de asemenea, una dintre cele mai clare declaraţii date până în prezent de un papă pe tema teoriei războiului just, respingând această doctrină pe care Biserica a folosit-o cel puţin începând din secolul al V-lea pentru a evalua conflictele globale.

Doctrina, care în general susţine că războaiele ar trebui purtate doar pentru apărarea în faţa agresiunii, a fost invocată şi de oficialii administraţiei Trump, inclusiv de vicepreşedintele JD Vance, un catolic, pentru a apăra războiul cu Iranul, notează Reuters.

„Teoria «războiului just», care a fost folosită mult prea des pentru a justifica orice fel de război, este acum depăşită”, a scris papa Leon. „Folosirea forţei, a violenţei şi a armelor reflectă o sărăcie relaţională care are întotdeauna consecinţe dezastruoase pentru populaţiile civile”, a notat el.

Papa şi-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la faptul că liderii ar putea declanşa războaie pentru a distrage atenţia cetăţenilor de la problemele interne. „Nu putem exclude posibilitatea ca unii lideri să considere conflictul armat ca o modalitate eficientă de a distrage atenţia de la problemele interne şi ca un instrument cinic de gestionare a dificultăţilor”, a declarat el.

Scuze pentru rolul Bisericii în sclavie

Papa a declarat că orice utilizare a AI în război „trebuie să fie supusă celor mai riguroase constrângeri etice” şi a calificat drept „inadmisibilă” încredinţarea deciziilor letale sistemelor bazate pe AI.

Leon, al XIV-lea papă care a ales acest nume, a făcut referire la secole de învăţături papale anterioare privind problemele de justiţie socială, înainte de a aborda aspectele etice ale sistemelor bazate pe AI. El l-a invocat mai ales pe predecesorul său, Leon al XIII-lea, care a publicat în 1891 o enciclică celebră prin care solicita salarii şi condiţii mai bune pentru muncitori în timpul Revoluţiei Industriale.

Papa Leon al XIV-lea a condamnat ceea ce a descris drept „noi forme de sclavie” îndurate de persoanele care se ocupă de sistemele bazate pe AI şi de muncitorii din fabrici care produc dispozitivele tehnologice, precum computerele şi smartphone-urile, pe care rulează AI. „În unele regiuni ale lumii, copii şi adolescenţi lucrează în condiţii periculoase, zdrobind materialele din care sunt extrase elementele rare”, a scris papa. „Trupurile acestor oameni sunt marcate de cicatrici, rănite şi epuizate, pentru ca fluxul de date să poată continua neîntrerupt”, a scris liderul de la Vatican. „Această realitate pune la grea încercare conştiinţa morală a epocii noastre”, a subliniat el.

Papa a recunoscut, de asemenea, că Biserica Catolică nu a condamnat cu fermitate sclavia transatlantică până în secolul al XIX-lea şi a transmis scuze în mod personal: „Aceasta constituie o rană în memoria creştină”, a scris el. „Pentru aceasta, în numele Bisericii, cer sincer iertare”.

Apel la abordarea riscurilor asociate AI

Papa Leon, care a precizat la începutul scrisorii că doreşte să se adreseze catolicilor şi tuturor oamenilor de bună credinţă, a afirmat că societatea trebuie să facă faţă „întrebărilor cruciale” cu privire la modul în care se dezvoltă AI şi direcţia generală a leadershipului global.

Referindu-se la povestea biblică a Turnului Babel, în care un neam omenesc, mânat de mândrie, încearcă să construiască un turn suficient de înalt pentru a ajunge la Ceruri, stârnind mânia lui Dumnezeu, papa a spus că aceasta demonstrează riscul oricărui demers care „aspiră să ajungă la cer fără binecuvântarea lui Dumnezeu”.

„Cu inima de păstor şi de tată, vă rog pe toţi să renunţaţi la construirea unui alt Turn al Babel şi să vă uniţi forţele pentru a clădi binele comun”, a scris papa Leon.

Pontiful a îndemnat lumea să nu renunţe la abordarea riscurilor posibile ale sistemelor bazate pe AI. „Poate apărea o ispită subtilă, şi anume gândul că problemele sunt prea mari, iar noi suntem prea mici, şi că, prin urmare, alegerile noastre nu pot face diferenţa”, a notat el. „Cu siguranţă, nu toată lumea are aceeaşi putere de a face diferenţa”, a adăugat papa. „Totuşi, nimeni nu este lipsit de responsabilitate. Cu toţii avem propriile noastre domenii de acţiune”, a subliniat liderul de la Vatican.

Papa Leon al XIV-lea a prezentat luni prima sa enciclică, „Magnifica humanitas”, privind ocrotirea persoanei umane în contextul dezvoltării AI. Documentul a fost semnat la 15 mai, ceremonia având loc în ziua în care s-au împlinit 135 de ani de la enciclica „Rerum novarum” a papei Leon al XII-lea.

