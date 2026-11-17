Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat pe oameni să-şi facă controalele pentru depistarea cancerului după ce suveranul pontif a suferit o intervenţie chirurgicală pentru cancer pulmonar.

Tumora a fost descoperită în mod neaşteptat în timpul unui control de rutină pe care papa îl realiza de mai mulţi ani, a spus liderul Bisericii Catolice în aeronava care l-a transportat înapoi la Roma marţi, la finalul unui turneu în America de Sud, relatează DPA, citată de Agerpres.

Iniţial, s-a observat doar o „umbră'', a spus suveranul pontif. Diagnosticul a venit abia mai târziu. „Faceţi-vă controalele medicale. Prevenţia e foarte importantă. Aveţi grijă de sănătatea voastră. Când e nevoie de tratament, încercaţi să nu vă speriaţi şi să îl duceţi la capăt'', a spus papa.

Întrebat cum se simte în prezent, suveranul pontif în vârstă de 71 de ani a răspuns: „Nu sunt la 100%, dar mă simt destul de bine. Iar rezistenţa este unul dintre darurile pe care mi le-a dat Domnul''.

Suveranul pontif, liderul celor 1,4 miliarde de catolici din lume, a suferit o intervenţie chirurgicală pentru cancer la mijlocul lunii octombrie, în timpul căreia i-a fost extirpată o tumoră malignă din plămânul drept. Potrivit medicilor, papa Leon nu mai are cancer acum.

Suveranul pontif a declarat la întoarcerea din Peru că nu mai are nevoie de vreun alt tratament suplimentar.

La conferinţa de presă cu jurnaliştii care l-au însoţit în America de Sud, suveranul pontif a fost de asemenea întrebat dacă a semnat o scrisoare de demisie pentru situaţia în care s-ar confrunta cu probleme grave de sănătate sau cu un accident, aşa cum a procedat predecesorul său papa Francisc. „Nu. Pentru moment, slavă Domnului, nu cred că e nevoie de asta'', a răspuns papa Leon.

Înaintea turneului de 12 zile în Uruguay, Argentina şi Peru, au existat temeri potrivit cărora papa nu va reuşi să facă faţă acestui program la un timp atât de scurt timp după operaţie. Cu toate acestea, suveranul pontif născut în Statele Unite şi-a îndeplinit angajamentele fără să întâmpine probleme evidente de sănătate.

Editor : M.B.