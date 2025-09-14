Live TV

Papa Leon împlinește astăzi 70 de ani. Suveranul Pontif a primit un tort de Ciocolată de la Portillo's din Chicago

papa leon al 14-lea
Cardinalul american Robert Francis Prevost a fost ales noul papă al Bisericii Catolice. El și-a ales numele pontifical de Leon al XIV-lea Foto: Profimedia Images
Cine este Papa Leon „Cel mai puțin american dintre americani”

Papa Leon al XIV-lea, care a preluat şefia Bisericii Catolice în luna mai a acestui an, împlineşte duminică 70 de ani. De ziua sa, Suveranul Pontif a primit un tort adus de noul reprezentant al SUA la Vatican, Brian Burch, de la Portillo's, unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de restaurante din Chicago, Statele Unite.

Brian Burch a adus un tort de ciocolată de la Portillo's, un popular lanţ de restaurante din Chicago, pentru a sărbători prima zi de naştere a papei născut în SUA în calitate de şef al Bisericii Catolice, potrivit Reuters.

Burch i-a spus papei: „Portillo's ţi l-a trimis”, într-un videoclip care detaliază interacţiunea lor. Leon a răspuns: „Şi tu l-ai adus”.

Burch era cunoscut anterior pentru criticile sale deschise la adresa regretatului papă Francisc, care a primit cu braţele deschise comunitatea LGBTQ+ în biserică.

Cu toate acestea, în ciuda remarcilor sale anterioare împotriva fostului lider catolic, Burch a declarat public că va folosi noul său rol pentru a repara relaţia dintre americani şi liderii religioşi din Vatican.

El a fost primit la Vatican alături de soţia sa Sara şi cei nouă copii ai săi.

Cine este Papa Leon

Numit cardinal în 2023 de către Francisc, care se află la originea ascensiunii sale la Vatican, Robert Francis Prevost era, înainte să fie ales Papă, membru al şapte dicastere - echivalentul ministerelor - la Vatican.

Robert Francis Prevost deţinea conducerea puternicului Dicaster al Epsicopilor, ceea ce a făcut din el un consilier foarte ascultat al predecesorului său în numirea prelaţilor.

Originar din Chicago, monseniorul Prevost a petrecut 20 de ani în Peru, unde a făcut operă de misionar şi a devenit arhipeiscop-episcop emerit la Chiclayo, în nordul ţării, căreia i-a transmis un gând în spaniolă.

El are şi cetăţenia peruană.

Însă el are şi reputaţia, în cadrul Curiei, Guvernul Vaticanului, că este un moderat, capabil să concilieze puncte de vedere diferite - o schimbare faţă de exercitarea personală a puterii, eventual casantă, a lui Francisc.

Vaticaniştii l-au făcut favoritul lor în rândul cardinalilor americani înaintea alegerii, pe baza experienţei sale pe teren, viziunii sale globale şi capacităţii de a naviga în interiorul birocraţiei vaticane.

„Cel mai puțin american dintre americani”

Cunoaşterea sa profundă a dreptului canonic îl face liniştitor în ochii cardinalilor conservatori, care aspiră la acordarea unei atenţii mai mari teologiei.

După moartea lui Francisc, el a declarat că „mai sunt multe de făcut” înăuntrul Bisericii.

„Nu ne putem opri, nu putem da înapoi. Trebuie să vedem ce vrea Sfântul Duh pentru Biserica de azi şi de mâine, pentru că lumea de azi, în care trăieşte Biserica, nu este aceeași lume de acum zece sau 20 de ani”, declara el în aprilie.

„Mesajul este mereu acelaşi (...), însă mijlocul de a ajunge la oamenii de azi, la tineri, sărci, politiceni este diferit”, estima el.

Aceste poziţii prefigurează un pontificat marcat de o schimbare în formă, dar continuitate pe fond.

Născut la 14 septembrie 1955, monseniorul Prevost studiază la un mic seminar al Ordinului Sfântului Augustin, la care intră în 1977.

Licenţiat în teologie, el deţine şi o diplomă în matemarică.

Ordinat preot în 1982, el este trimis doi ani mai târziu ca misionar în Peru, o ţară în care va rămâne mulţi ani.

Revine la Chicago în 1999, ca superior provincial al Augustinilor în Midwest şi devine prior general în 2001.

În 2014, Papa Francisc îl numeşte administrator apostolic al diocezei Chiclayo, în nordul Peru.

În 2023, el este numit în postul strategic la Dicasterul Episcopilor, succedându-i cardinalului canadian Marc Ouellet, acuzat de agresiune sexuală şi care a demisionat din cauza vârstei.

