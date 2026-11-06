Papa Leon începe azi un turneu de 31.000 de kilometri în zece orașe din America de Sud: va susține 36 de discursuri

Papa Leon al XIV-lea pleacă, vineri, într-o călătorie ambiţioasă de 12 zile prin America de Sud, care se preconizează că va atrage mulţimi de milioane de oameni, primul papă născut în SUA revenind astfel într-un bastion catolic unde a trăit zeci de ani ca misionar, transmite Reuters.

Leon, în vârstă de 71 de ani, care a suferit luna trecută o operaţie pentru cancer pulmonar, va vizita Uruguay, Argentina şi Peru până pe 17 noiembrie, în cadrul uneia dintre cele mai solicitante călătorii în străinătate întreprinse de un lider catolic în ultimele decenii.

Vaticanul a declarat săptămâna aceasta că papa s-a vindecat complet în urma operaţiei şi că nu se iau măsuri speciale de precauţie pentru această călătorie, în cadrul căreia Leon va parcurge aproximativ 31.000 km prin 10 oraşe şi va ţine 36 de discursuri.

Papa, care s-a născut în Chicago, dar a petrecut zeci de ani în Peru şi a devenit cetăţean peruvian, consideră această vizită o „întoarcere acasă, în locurile în care a petrecut mult timp şi de care se simte strâns legat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni.

Papa le-a spus pelerinilor, miercuri, în cadrul audienţei săptămânale din Piaţa Sfântul Petru, că în timpul călătoriei speră să „consolideze credinţa, să reînnoiască speranţa şi să reaprindă flacăra carităţii”.

Se așteaptă ca papa să abordeze problema instabilității regionale

Papa, care a plecat din Roma vineri dimineaţa devreme, urmează să sosească în Uruguay la ora 16:30 (19:30 GMT). El va rămâne în ţară până duminică, vizitând trei oraşe înainte de a-şi continua călătoria timp de trei zile în Argentina şi şase zile în Peru.

Papa Leon, care a condamnat cu fermitate direcţia pe care o ia conducerea globală în ultimele luni, se va adresa guvernelor din fiecare ţară în cadrul unor discursuri urmărite cu mare atenţie. De asemenea, va oficia liturghii în aer liber la principalele locuri de interes local, va vizita o închisoare din Argentina şi se va deplasa cu elicopterul către comunităţi andine izolate din Peru.

Duminică, Leon al XIV-lea va ţine un discurs în faţa preşedintelui argentinian Javier Milei, un libertarian de dreapta considerat un aliat apropiat al preşedintelui american Donald Trump, care l-a criticat aspru pe Leon la începutul acestui an, după ce papa a criticat războiul din Iran.

Bruni a declarat că discursurile papei din timpul turneului vor aborda o serie de probleme cu care se confruntă continentul, printre care distrugerea mediului, traficul de arme şi instabilitatea politică regională.

„Papa aduce un mesaj de comuniune şi unitate, o invitaţie de a ne recunoaşte unii pe alţii... ca membri ai aceleiaşi familii”, a spus el.

Răposatul papă Francisc, predecesorul lui Leon al XIV-lea şi originar din Argentina, a vizitat Peru în 2018, dar nu s-a mai întors niciodată acasă. Niciun papă nu a mai vizitat Argentina sau Uruguayul de la sfârşitul anilor 1980.

Oficialii argentinieni au declarat că aproximativ 7 milioane de oameni vor participa la evenimentele papei.

Vaticanul nu ia măsuri medicale suplimentare

America Latină a fost mult timp cea mai mare regiune catolică din lume în termeni absoluţi, dar Biserica a pierdut teren în ultima perioadă în faţa denominaţiilor evanghelice cu creştere rapidă şi s-a străduit să răspundă atitudinilor sociale progresiste şi formelor individualizate de cult.

Liderii catolici locali speră că vizita papei Leon va reînviora credinţa în întreaga regiune şi va contribui, de asemenea, la refacerea prestigiului Bisericii, după ce scandalurile de abuzuri i-au pătat reputaţia.

Leon al XIV-lea va avea mai multe întâlniri cu supravieţuitori ai abuzurilor sexuale comise de clerul catolic în timpul călătoriei, a declarat Vaticanul, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Papa a fost tratat în octombrie pentru adenocarcinom pulmonar, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar. Medicii săi au declarat că boala era localizată şi că nu va mai avea nevoie de alte tratamente.

Bruni a afirmat că papa s-a recuperat suficient încât să nu fie necesare măsuri medicale suplimentare în timpul călătoriei sale.

Experţii medicali au declarat pentru Reuters că decizia medicilor lui Leon al XIV-lea de a-i permite să zboare ar trebui să indice faptul că riscul de complicaţii în urma operaţiei era scăzut, că plămânul operat se extinsese complet şi că rănile chirurgicale se vindecau fără semne de infecţie.

Ei au sugerat, totuşi, că papa ar putea avea nevoie de pauze de odihnă pentru a face faţă itinerariului intens al călătoriei şi să ia în considerare utilizarea oxigenului suplimentar, după cum este necesar, în special în timpul vizitelor sale la altitudine mare în Anzii peruvieni.

Editor : B.E.