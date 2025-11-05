Live TV

Papa Leon încheie o dispută veche în Biserica Catolică: Doar Isus a mântuit omenirea

Pope Leo XIV Leads Mass Of The Assumption - Castel Gandolfo, Italy - 15 Aug 2025
Un decret aprobat de pontif afirmă că doar Iisus a mântuit omenirea de focul iadului. Sursa foto: Profimedia Images
Papa Leon le-a cerut catolicilor să nu o prezinte pe Fecioara Maria ca având un rol în mântuirea omenirii alături de fiul ei, Iisus, pe fondul răspândirii unei forme exagerate de venerare a Madonei, amplificată adesea pe rețelele sociale, care a încurajat afirmații despre apariții, statui care plâng și „profeți” autoproclamați.

Un decret al biroului doctrinar al Vaticanului, aprobat de pontif, afirmă că doar Iisus a mântuit omenirea de focul iadului și, prin urmare, catolicii nu trebuie să o numească pe Maria „co-răscumpărătoare” sau „co-redemptrix”, punând capăt unei dispute de lungă durată între teologi, care i-a divizat chiar și pe papi, scrie The Guardian.

Documentul spune că Iisus a salvat lumea prin moartea sa pe cruce, iar deși Maria a făcut posibilă răscumpărarea prin faptul că l-a născut, ea nu a fost o „co-răscumpărătoare”.

Fostul papă Francisc s-a opus vehement titulaturii, spunând în 2019 că este o „nebunie”, pentru că „ea nu a vrut niciodată să ia ceva de la fiul ei”. Predecesorul său, Benedict al XVI-lea, a respins și el această formulare. Ioan Paul al II-lea, papă între 1978 și 2005, a fost însă un susținător al ideii, dar a încetat să folosească termenul în public la mijlocul anilor ’90, pe fondul scepticismului tot mai mare.

Potrivit decretului, titulatura „creează confuzie și un dezechilibru în armonia adevărurilor credinței creștine” și „riscă să eclipseze rolul exclusiv al lui Iisus Hristos”.

Unele forme de venerare a Fecioarei Maria induc în eroare credincioșii

Cardinalul Víctor Manuel Fernández, prefectul biroului doctrinar al Vaticanului, a scris în prefața decretului că acesta este un răspuns la întrebări primite în ultimii ani cu privire la practici de venerare a Maicii Domnului și are rolul de a clarifica ce este acceptabil.

„Există grupuri de reflecție mariană, publicații, noi forme de devoțiune și chiar cereri pentru dogme mariane care nu împărtășesc aceleași caracteristici ca devoțiunea populară”, a scris el, adăugând că unele practici devoționale, exprimate „intens pe rețelele sociale”, pot semăna confuzie în rândul credincioșilor catolici.

Iacopo Scaramuzzi, corespondentul Vaticanului pentru cotidianul La Repubblica, a spus că decretul reprezintă o încercare de a pune frână „cultului Madonei”. „Vaticanul intervine împotriva unei devoțiuni care se răspândește pe rețelele sociale și care este adoptată în special de catolici conservatori”, a declarat el.

Vaticanul a înăsprit regulile privind fenomenele supranaturale

Anul trecut, Vaticanul a înăsprit regulile privind fenomenele supranaturale, precum aparițiile Fecioarei Maria, în cadrul unei acțiuni mai ample împotriva escrocheriilor și farselor care s-au înmulțit în epoca social media.

Papa Francisc a avertizat în 2023 că aparițiile Mariei „nu sunt întotdeauna reale”, într-o aluzie considerată a fi adresată unei femei care atrăsese mii de pelerini într-un oraș de lângă Roma pentru a se ruga în fața unei statui despre care susținea că a plâns cu lacrimi de sânge. „Atunci când venerarea Fecioarei Maria devine prea centrată pe sine, nu este un lucru bun”, a spus Francisc.

Robert Mickens, expert la Roma în afaceri vaticane, a afirmat că această decizie îi va mulțumi pe catolicii progresiști. „Maria este considerată cea mai înaltă dintre toate făpturile umane, dar nu este semidivină”, a spus el.

