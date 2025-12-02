Papa Leon intervine în conflictul SUA-Venezuela. Ce i-a cerut pontiful lui Donald Trump

Papa Leon i-a cerut președintelui american Donald Trump să nu recurgă la forță militară pentru a-l răsturna pe liderul venezuelean Nicolás Maduro, ci să caute dialogul și soluțiile diplomatice. Pontiful a făcut apelul la întoarcerea din vizita sa în Turcia și Liban, avertizând că o intervenție militară ar putea escalada tensiunile și ar afecta în primul rând populația civilă.

Vorbindu-le jurnaliștilor la bordul avionului papal, în timp ce se întorcea din prima sa călătorie externă ca papă, în Turcia și Liban, pontiful a declarat că Biserica Catolică „încearcă să găsească o cale de a calma situația”, deoarece „în aceste situații oamenii sunt cei care suferă, nu autoritățile”, relatează The Guardian.

„Pe de o parte, se pare că a avut loc o conversație telefonică între cei doi președinți”, a adăugat el. „Pe de altă parte, există acest pericol, această posibilitate, ca să aibă loc o acțiune, o operațiune, inclusiv o invazie a teritoriului venezuelean.”

Statele Unite au desfășurat cea mai mare prezență militară în Caraibe de la invazia din Panama din 1989 și au lansat 21 de atacuri împotriva unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe și Pacific, ucigând cel puțin 83 de persoane.

Potrivit ultimelor informații, Trump i-a dat lui Maduro un ultimatum în cadrul unui apel recent, cerându-i să renunțe imediat la putere, dar liderul venezuelean a refuzat și a cerut o „amnistie globală” pentru el și aliații săi.

Papa Leon a spus că, dacă Statele Unite doresc să producă schimbare în Venezuela, nu ar trebui să recurgă la forță militară, ci să „caute dialogul, inclusiv presiunea economică”.

În timpul zborului, el i-a criticat și pe activiștii anti-imigrație care alimentează „temerile” legate de islam și a afirmat că, în Liban, cooperarea dintre creștini și musulmani ar trebui să fie un model pentru Europa și Statele Unite.

Scopul principal al vizitei sale de șase zile, în cadrul căreia s-a întâlnit cu numeroși lideri religioși și politici, a fost acela de a transmite un mesaj de pace pe fondul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu. La începutul călătoriei, el a spus că un război mondial se desfășoară „în bucăți” și pune în pericol viitorul omenirii.

Papa Leon a vorbit public pentru prima dată și despre cum a fost momentul în care a fost ales să conducă cei 1,4 miliarde de catolici ai lumii. El a declarat că, în timpul conclavului secret, a început să își dea seama că ar putea fi ales.

„M-am resemnat în fața acestui fapt când am văzut cum evoluau lucrurile - am spus: ‘Ar putea deveni realitate’”, a declarat pontiful, în vârstă de 70 de ani. „Am tras aer adânc în piept și am spus: ‘Doamne, mergem înainte, Tu ești la conducere și Tu ne călăuzești’.”

El a discutat, de asemenea, planuri pentru viitoare călătorii externe și a spus că Africa ar putea fi următoarea destinație, inclusiv Algeria.

