Papa Leon le cere episcopilor americani să condamne politicile lui Donald Trump privind imigrația

Papa Leon al XIV-lea. Sursa foto: Profimedia Images

Papa Leon al XIV-lea, primul papă originar din Statele Unite, le-a transmis episcopilor americani, în timpul unei întâlniri la Vatican, că Biserica trebuie să se pronunțe ferm împotriva tratamentului aplicat imigranților sub politicile administrației Trump. Pontiful a primit zeci de scrisori de la familii care se tem de deportare.

Papa Leon le-a spus episcopilor americani care l-au vizitat miercuri la Vatican că trebuie să abordeze ferm modul în care sunt tratați imigranții sub politicile stricte ale președintelui Donald Trump, au declarat participanții la întâlnire, aceasta fiind cea mai recentă intervenție a pontifului pe tema imigrației.

Leon, primul papă originar din Statele Unite, a primit zeci de scrisori de la imigranți care și-au exprimat temerile legate de deportare în baza politicilor administrației Trump, în timpul unei întâlniri la care au participat episcopi și lucrători sociali de la granița americano-mexicană.

„Sfântul Părinte este profund preocupat personal de aceste probleme”, a declarat episcopul de El Paso, Mark Seitz, care a participat la întâlnire. „Și-a exprimat dorința ca Conferința Episcopilor din SUA să se pronunțe ferm pe această temă. Pentru noi toți înseamnă mult să știm că își dorește personal să continuăm să vorbim public despre asta”, a adăugat Seitz. Vaticanul nu a comentat imediat asupra întâlnirii.

Ales în luna mai pentru a-l înlocui pe regretatul papă Francisc, papa Leon s-a remarcat printr-un stil mult mai rezervat decât predecesorul său, care critica frecvent administrația Trump și făcea adesea declarații spontane, neașteptate, notează Reuters.

Totuși, în ultimele săptămâni, papa Leon al XIV-lea și-a intensificat criticile. Pe 30 septembrie, el a pus sub semnul întrebării dacă politicile anti-imigrație ale administrației Trump sunt compatibile cu învățăturile Bisericii Catolice privind protejarea vieții, declarații care au stârnit reacții puternice din partea unor catolici conservatori influenți. Casa Albă a transmis că Trump a fost ales pe baza numeroaselor sale promisiuni, inclusiv aceea de a deporta imigranții ilegali cu cazier penal.

Una dintre scrisorile primite de papă miercuri descria situația unei familii ai cărei doi membri nu aveau drept legal de ședere în Statele Unite și care se temeau să iasă din casă de frica deportării. „Cred că papa ar trebui să vorbească deschis împotriva raidurilor și a tratamentului nedrept la care este supusă comunitatea noastră”, se arăta în scrisoarea redactată în limba spaniolă.

Papa Leon s-a întâlnit, de asemenea, marți seară, în privat, cu un grup de aproximativ 100 de catolici americani implicați în activități de sprijin pentru migranți, cărora le-a mulțumit pentru munca lor.

