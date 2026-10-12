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Papa va fi internat marți la Roma. Leon al XIV-lea va fi supus unei operații de extirpare a unui nodul de la plămâni

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Papa Leon al XIV-lea
Papa Leon al XIV-lea. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Turneu în America Latină

Papa Leon al XIV-lea va fi internat marţi, la sfârşitul dimineţii, la Spitalul Gemelli din Roma, unde urmează să fie operat de un nodul pulmonar, a anunţat luni Vaticanul. Sediul Apostolic nu a precizat dacă papa va fi operat în aceeaşi zi sau a doua zi, menţionează AFP.

Papa Leon al XIV-lea anunţase duminică că urmează să fie operat „în următoarele zile” pentru un nodul „localizat la nivelul plămânului” şi depistat „într-un stadiu foarte precoce”, o primă alertă de sănătate după şaptesprezece luni de pontificat cu un ritm intens, scrie News.ro.

Un nodul pulmonar este o mică masă sau leziune în ţesutul pulmonar, care este de obicei evidenţiată prin imagistica toracică. „Medicii consideră oportună intervenţia şi, prin urmare, urmând sfaturile lor, am decis să mă supun unei operaţii pentru a-l îndepărta”, a adăugat papa în vârstă de 71 de ani la finalul rugăciunii Angelus din Piaţa Sfântul Petru.

Leon al XIV-lea a precizat că acest nodul pulmonar a fost identificat în urma unor examinări medicale recente, că a fost detectat „într-un stadiu foarte precoce” şi că este „bine localizat”.

Turneu în America Latină

Intervenţia chirurgicală va avea loc la spitalul Gemelli din Roma, care găzduieşte în mod tradiţional internările medicale ale papilor încă de pe vremea lui Ioan Paul al II-lea.

Nu s-au oferit precizări cu privire la faptul dacă această operaţie ar putea modifica agenda internaţională a papei american, care urmează să se deplaseze, în perioada 6-17 noiembrie, în Uruguay, Argentina şi Peru.

Înainte de a anunţa această intervenţie chirurgicală, Leon al XIV-lea i-a salutat, la finalul rugăciunii Angeluş, pe membrii Frăţiei Domnului Miracolelor din Roma, una dintre cele mai importante asociaţii catolice peruane: „Vă mulţumesc pentru rugăciunile voastre în vederea vizitei pastorale pe care o voi efectua în Peru”, a declarat papa, lăsând să se înţeleagă că turneul va avea loc conform planului.

Arhiepiscopul de Montevideo, Daniel Sturla, a publicat pe X un mesaj în care invită la rugăciune pentru „înzdrăvenirea rapidă” a papei şi la continuarea „cu un entuziasm şi mai mare a pregătirilor pentru vizita sa în ţara noastră”.

La Chiclayo, una dintre etapele prevăzute ale papei în Peru, credincioşii intervievaţi de AFP şi-au exprimat surprinderea. „Un nodul la plămân nu este ceva simplu. Să sperăm că, cu voia lui Dumnezeu, va putea călători cu avionul şi că se va însănătoşi repede”, a declarat Olga Pol, în vârstă de 62 de ani, adăugând că „poporul peruan îl aşteaptă cu multă nerăbdare”.

Conferinţa Episcopală Argentiniană a invitat, la rândul său, „întregul Popor al lui Dumnezeu să se unească într-o rugăciune specială pentru Papa Leon al XIV-lea, în pragul intervenţiei chirurgicale la care va trebui să se supună”. „Îi cerem Domnului să-i dăruiască putere şi pace în acest moment, ca operaţia să decurgă favorabil şi ca el să se poată reface rapid şi complet”, adaugă aceasta într-un comunicat.

În ciuda gravităţii funcţiei sale, papa, al cărui nume real este Robert Francis Prevost, ţine să menţină un echilibru cu viaţa sa privată: pasionat de tenis şi înot, îşi dedică fiecare marţi, ziua sa de odihnă săptămânală la Castel Gandolfo, activităţilor sportive, convorbirilor private şi lecturii.

Născut la Chicago, Leon al XIV-lea a devenit conducătorul celor 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume şi primul papă american din istorie, pe 8 mai 2025, în urma decesului, la vârsta de 88 de ani, al predecesorului său argentinian, Francisc. Deşi mai puţin exuberant decât predecesorul său, Leon al XIV-lea şi-a impus treptat stilul propriu în conducerea Bisericii Catolice, găsindu-şi vocea pe măsură ce abordează unele dintre cele mai urgente probleme la nivel mondial, de la conflictele sângeroase până la inteligenţa artificială.

Editor : B.E.

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