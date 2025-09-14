Paradisul din Hawaii unde locuitorii nu plătesc chirie și primesc gratis carne. Cine are voie să trăiască pe „Insula Interzisă”

Ni'ihau, a șaptea insulă ca mărime din arhipelagul Hawaii, este singurul loc de pe Pământ unde limba nativilor hawaiieni a rămas principala limbă vorbită. Puținii oameni care au voie să locuiască pe „Insula Interzisă” nu plătesc chirie și au acces gratis la carne, dar trebuie să respecte un set de reguli foarte stricte impuse de proprietarii insulei, ai căror strămoși au cumpărat Ni'ihau acum mai bine de 160 de ani.

Keith Robinson și fratele lui, Bruce, împreună cu plantația familiei lor, Gay and Robinson, dețin o insulă de 180 de kilometri pătrați, pe care Elizabeth Sinclair, o văduvă bogată de origine scoțiană, a cumpărat-o în 1864 de la monarhia hawaiiană, și alți peste 200 de kilometri pătrați pe insula Kauai.

Pământul pe care ei îl dețin este mai mare chiar decât întreaga insulă Lanai, pe care cofondatorul Larry Ellison, care a fost pentru scurt timp cel mai bogat om din lume, a cumpărat-o în 2012 plătind 300 de milioane de dolari și de 40 de ori mai mare decât proprietatea de 330 de milioane de dolari pe care fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a cumpărat-o pe partea opusă a insulei Kauai.

Familia Robinson are sute de angajați, care trăiesc totodată pe pământurile moștenitorilor lui Sinclair, la fel cum au făcut-o și strămoșii lor timp de mai bine de 160 de ani. Nu există nicio persoană care să fi crescut pe partea de vest a insulei Kauai și să nu știe cine sunt Robinsonii, potrivit Business Insider.

O insulă aproape complet izolată de lumea modernă și de turiști

Pe insula Ni'ihau, aceștia au protejat cultura hawaiiană într-o versiune din secolul al XIX-lea aproape neatinsă de industria turismului care a invadat restul statului Hawaii.

„Insula Interzisă” nu are WiFi, apă curentă sau infrastructură de energie electrică, în afară de câteva panouri solare. Localnicii își spală hainele la izvor și își luminează casele cu lămpi cu kerosen.

Există o singură mașină pe toată insula, principalele mijloace de transport fiind calul și bicicleta. Populația permanentă a insulei este în scădere, fiind formată acum din mai puțini de 100 de oameni.

Toți nativii hawaiieni care trăiesc pe insulă sunt considerați „oaspeți” ai familiei Robinson și au voie să locuiască aici fără să plătească chirie, la fel ca generațiile precedente.

În schimb, localnicii trebuie să respecte un set de reguli stricte derivate din conceptele calviniste pe care le-au adoptat proprietarii insulei. Consumul de alcool și droguri se pedepsește prin exilul permanent de pe Ni'ihau.

Vizitatorii și chiar și rudele localnicilor au voie să pășească pe insulă doar cu permisiunea Robinsonilor. Printre motivele invocate de aceștia pentru exilarea unor localnici de-a lungul timpului se numără părul lung, tatuajele și portul de arme.

Cea mai pro-Trump regiune din America

Ni'ihau este poate cea mai pro-MAGA regiune din America: în 2020, toți locuitorii au votat cu Donald Trump, iar în 2024 doar o persoană nu a votat cu actualul președinte.

În ultimii ani, armata americană a început să joace un rol tot mai mare în economia insulei, devenind principalul angajator și cea mai importantă sursă de finanțare pentru operațiunile familiei Robinson.

Călătoriile cu elicopterul pe insulă s-au înmulțit și ele, ceea ce le oferă vânătorilor ocazia să împuște oi și antilope eland sălbatice în schimbul unei sume însemnate.

Foarte puțini reporteri au avut voie să viziteze insula, ceea ce înseamnă că multe aspecte ale vieții pe insula Ni'ihau au rămas secrete. Prima regulă când ajungi pe insulă este să nu vorbești despre insulă – mai ales cu alți jurnaliști.

Regele Kamehameha al IV-lea le-a cerut noilor proprietari ai insulei să-i protejeze mereu pe băștinași

Sinclair a cumpărat insula de la monarhia hawaiiană pentru suma de 10.000 de dolari, aproximativ 200.000 de dolari în banii de azi. Valoarea estimată a insulei astăzi este de peste 88 de milioane de dolari.

Cei mai mulți băștinași hawaiieni din 1860, care sperau că vor putea cumpăra insula pentru ei, nu au apreciat noua situație și s-au mutat pe alte insule învecinate.

Potrivit legendei, în momentul achiziționării insulei, noii proprietarii au fost nevoiți să promită că vor proteja mereu populația locală.

„Ni'ihau este al vostru”, le-ar fi spus regele Kamehameha al IV-lea strămoșilor familiei Robinson. „Dar s-ar putea să vină o zi când hawaiienii nu vor mai fi la fel de puternici în Hawaii așa cum sunt acum. Când acea zi va veni, vă rog să faceți tot ce puteți ca să îi ajutați.”

Inițial, insula putea fi vizitată de oricine își dorea, dar din cauza lipsei de apă și de teama unei epidemii de poliomielită, accesul pe insulă a fost interzis tuturor străinilor în 1952, în afară de persoanele invitate de familia conducătoare.

Bruce Robinson (81 de ani) și soția lui Leiana, o nativă hawaiiană, sunt responsabili de administrarea de zi cu zi a insulei, în timp ce Keith (83 de ani) este un fel de purtător de cuvânt al familiei.

Familia Robinson câștigă 1 milion de dolari pe an din contractele cu marina SUA

Ca să locuiești pe insulă trebuie să păstrezi un „stil de viață onest, moral și cumpătat” și nu trebuie „să faci sau să spui ceva ce ar afecta negativ dreptul constituțional al familiei Robinson de a se bucura de securitatea și intimitatea proprietății și afacerilor lor”.

Începând din anii '80, forțele navale ale Statelor Unite au folosit insula Ni'ihau și au înlocuit încetul cu încetul crescutul animalelor ca motor principal al economiei insulei. Familia Robinson a câștigat aproximativ 25 de milioane de dolari din contractele cu marina SUA în ultimii 25 de ani.

Un contract din 2023 dintre marina SUA și Ferma Ni'ihau arată că familia Robinson le-a cerut membrilor forțelor navale care vin în Ni'ihau să fie escortați în permanență de localnici, să nu desfășoare activități militare în zilele de duminică și să nu consume alcool, să nu fumeze, să nu fie înarmați și să nu divulge informații despre insulă.

Editor : Raul Nețoiu