Președintele Donald Trump a petrecut două decenii criticând războiul din Irak și catalogându-l drept o greșeală catastrofală. În 2003, ca dezvoltator imobiliar, a numit invazia o gafă. În campania sa din 2016, l-a criticat neobosit pe fostul președinte George W. Bush, numind-o „un dezastru pentru această țară” și „una dintre cele mai proaste decizii luate vreodată”, scrie Newsweek, într-o analiză comparativă a operațiunilor din Iran și Irak.

În calitate de candidat, Trump a promis în mod constant că va pune capăt nesfârșitelor războaie din Orientul Mijlociu și că nu va începe altele noi. Totuși, la trei săptămâni de la începerea campaniei americane în Iran, el cere mai mulți bani în avans decât a cerut Bush pentru ceea ce a devenit un coșmar de 2 până la 3 trilioane de dolari.

Pentru a finanța următoarea fază a Operațiunii Epic Fury, Pentagonul solicită 200 de miliarde de dolari pentru a continua campania, potrivit unui oficial de rang înalt al administrației care a vorbit cu The Washington Post. Această cifră este cu aproximativ 67 de miliarde de dolari mai mult decât a cerut Bush Congresului când a început invazia Irakului, pe 19 martie 2003.

Ajustată în funcție de inflație, cererea lui Bush de 74,7 miliarde de dolari ar valora astăzi aproximativ 133 de miliarde de dolari. Cererea lui Trump pentru Iran, concepută pentru o campanie aeriană fără trupe terestre, o depășește deja. Curba costurilor arată cum s-au modificat cheltuielile pentru războiul modern și cât de repede se extind chiar și operațiunile limitate.

Paradoxul războiului modern

Deși Statele Unite au evitat factura masivă pentru hrănirea și găzduirea a mii de soldați, așa cum au făcut în Irak, au înlocuit aceste costuri cu prețul și mai mare al războiului de înaltă tehnologie.

Cele 74,7 miliarde de dolari ale lui Bush au fost destinate să finanțeze aproximativ cinci luni de operațiuni terestre, implicând peste 150.000 de soldați, divizii blindate și o coaliție formată din 49 de națiuni. Congresul a aprobat în cele din urmă 79 de miliarde de dolari pe 12 aprilie 2003. Până în septembrie, Bush a solicitat din nou încă 87 de miliarde de dolari.

Cererea lui Trump de 200 de miliarde de dolari răspunde unor nevoi fundamental diferite. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat pe 19 martie că banii vor finanța operațiuni deja efectuate, potențiale operațiuni viitoare și, în mod esențial, reaprovizionarea cu muniții. SUA nu organizează o invazie terestră. Desfășoară o campanie aeriană și navală atât de intensă încât a consumat arme ghidate de precizie pentru ani întregi în câteva săptămâni.

După ce au lovit peste 7.000 de ținte în Iran în trei săptămâni, SUA și-au epuizat stocul de muniții avansate într-un ritm fără precedent. Rachetele de croazieră Tomahawk costă în jur de 3,5 milioane de dolari fiecare. Bombele ghidate de JDAM, care costă mai puțin de 100.000 de dolari, transportă aceeași încărcătură utilă de 450 kg cu o precizie egală. Ambele au fost esențiale pentru campanie, dar la început, se baza în mare măsură pe armele de distanțare costisitoare.

Până în a patra zi a Operațiunii Epic Fury, Armata americană atinsese dominația aeriană. Comandanții au trecut la muniții mai ieftine, cu rază scurtă de acțiune, precum JDAM-uri, muniții cu fragmentație și arme neghidate - rezerve mult mai abundente în stocurile existente. Pentagonul atacase peste 2.500 de ținte până în ziua a șasea, dar trecerea la muniții mai ieftine a dus la o scădere bruscă a cheltuielilor zilnice după blitz-ul inițial.

Costurile totale ale războiului au ajuns la 16,5 miliarde de dolari până în ziua a 12-a, în creștere cu 46% față de 11,3 miliarde de dolari în ziua a șasea, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

Rata zilnică de ardere a scăzut substanțial. Mark Cancian, consilier senior la CSIS, a declarat pentru Newsweek că momentul solicitării este neobișnuit.

„Este neobișnuit ca o propunere suplimentară să fie făcută înainte de încheierea conflictului, cu excepția cazului în care se preconizează că acesta va continua mult timp. Nu cred că aceasta este situația aici”, a afirmat el.

Diferențe structurale

Cea mai importantă diferență structurală rămâne domeniul de aplicare. Irakul a fost o invazie terestră la scară largă, cu peste 150.000 de soldați, urmată de ani de ocupație și lupte contrainsurgente.

Operațiunea Epic Fury este o campanie aeriană și navală fără forțe terestre desfășurate și fără un plan de stabilizare de Faza IV. Un studiu RAND a estimat că o invazie terestră a Iranului ar necesita între 500.000 și 1.000.000 de soldați - forțe pe care SUA nu le are disponibile și pe care nu le-ar putea susține politic.

Geografia Iranului este fundamental mai dificilă decât cea a Irakului. Cu o suprafață de 1,65 milioane de kilometri pătrați, Iranul este de aproximativ patru ori mai mare decât Irakul și este acoperit de munți care depășesc 4.400 de metri. Populația Iranului, de aproximativ 90 de milioane, depășește cu mult populația Irakului de 25 de milioane în 2003. Armata iraniană, clasată pe locul 16 la nivel global, posedă instalații subterane dispersate, sisteme avansate de apărare aeriană și o rețea de intermediari care se întinde pe mai multe țări.

Totuși, solicitarea de 200 de miliarde de dolari, care acoperă doar câteva săptămâni de operațiuni aeriene plus reaprovizionarea cu muniții, depășește deja ceea ce Bush cheltuia anual în perioada de vârf a atacurilor din Irak, cu 170.000 de soldați desfășurați. O campanie aeriană necesită o infrastructură și o logistică diferite față de o ocupație terestră, dar costurile inițiale sunt mai mari.

De la Trump la secretarul Apărării, Pete Hegseth, oficialii Casei Albe au oferit explicații schimbătoare pentru această campanie. Primele declarații s-au concentrat pe distrugerea capacităților nucleare și de rachete balistice ale Iranului. În câteva zile, țintele s-au extins la Marina iraniană. Apoi au apărut discuții despre întreruperea rețelelor de intermediari din regiune. Până în a doua săptămână, oficialii discutau despre atacuri asupra infrastructurii petroliere iraniene.

Hegseth a explicat diferența în conferința de presă de joi, afirmând că cea mai mare parte a celor 200 de miliarde de dolari nu reprezintă costul războiului, ci costul construirii capacității militare americane.

„Ascultați la mine, unul dintre sutele de mii de oameni care au luptat în Irak și Afganistan, care au văzut cum administrațiile anterioare iroseau credibilitatea Americii - acestea nu sunt acele războaie”, a spus el.

Totuși, pentru mulți istorici și experți militari, această ambiguitate reflectă primele săptămâni ale Irakului, când obiectivele declarate ale războiului s-au schimbat constant. În martie 2003, misiunea declarată era eliminarea armelor de distrugere în masă. Până în aprilie, aceasta se îndreptase către o schimbare de regim. Până în vară, către stabilizare și reconstrucție.

Editor : Ș.R.