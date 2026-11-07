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Paraguayul are un nou preşedinte, iar predecesorul său a fost arestat după patru zile de criză bancară. „Daţi-ne banii”

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Pedro Alliana (L) is sworn in as President of Paraguay
Pedro Alliana a depus jurământul. Foto: Profimedia
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Pedro Alliana a depus vineri jurământul de preşedinte al Paraguayului, în timp ce predecesorul său, Santiago Pena, a fost arestat la domiciliu, în urma scandalului financiar care a dus la demisia sa.

În Paraguay a avut loc săptămâna aceasta o criză bancară după ce banca online Ueno a intrat în insolvenţă.

Santiago Pena, care a avut în trecut legături cu banca unde aveau conturi aproape jumătate din paraguayeni, şi-a prezentat joi demisia, dar Senatul de la Asuncion nu a acceptat-o şi a finalizat o procedură de demitere, apoi l-a numit şef al statului pe vicepreşedintele Alliana, provenit din acelaşi partid conservator, Colorado, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Autorităţile l-au arestat la domiciliu pe fostul preşedinte, care urmează să se prezinte sâmbătă dimineaţa la procuratură. În faţa reşedinţei lui Peno au început să se adune zeci de protestatari, iar poliţia a instalat un cordon de securitate.

Banca centrală a Paraguayului (BCP) a intervenit la Ueno, unde Pena a fost acţionar până anul trecut, iar şeful demisionar al BCP, Carlos Carvallo, a fost preşedinte până în 2023. Ueno, fondată în 2021, a crescut rapid şi a oferit servicii bancare multor paraguayeni care nu beneficiau de acestea.

Procuratura a emis un mandat de arestare şi pentru Carvallo.

În afară de acesta, au mai demisionat şi alţi apropiaţi ai lui Pena, inclusiv ministrul de interne, şeful de cabinet al preşedinţiei şi doi consilieri.

Vineri, grupuri de protestatari ale căror depozite la Ueno au fost blocate au scandat în faţa sediului BCP „Daţi-ne banii!”.

Editor : B.P.

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