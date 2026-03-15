În timp ce atenția Europei era îndreptată spre campania de presiune maximă a președintelui Trump de a achiziționa Groenlanda, un alt teritoriu danez îndepărtat își pregătea eforturile pentru independență. Insulele Feroe, un arhipelag cu 55.000 de locuitori, au făcut în liniște un pas decisiv către a deveni o țară de sine stătătoare, scrie The Times.

Cinci dintre cele șase partide din parlamentul teritoriului, cunoscut sub numele de Logting, și-au unit forțele într-un „compromis național” pentru a face din Insulele Feroe un stat suveran, rămânând însă în uniune cu Danemarca. Acum se pregătesc pentru negocierile cu Copenhaga, care au fost amânate, dar nu deraiate de disputa privind Groenlanda.

Sjurdur Skaale, un deputat al Partidului Social-Democrat care reprezintă Insulele Feroe în Parlamentul danez, a declarat că discuțiile au fost suspendate doar temporar, având în vedere criza cu care se confruntă statul danez și alegerile paralele pentru parlamentele danez și feroez care vor avea loc luna aceasta.

„Danemarca se afla într-o situație foarte, foarte, foarte dificilă, Trump dorind să preia Groenlanda”, a spus el. „Nu putem arunca benzină pe foc. Ar fi lipsit de sensibilitate.”

Forma acordului emergent va avea consecințe care depășesc cu mult subtilitățile constituționale ale regatului danez.

Insulele Feroe, situate la aproximativ 320 de kilometri nord-vest de insulele Shetland și mai aproape de Marea Britanie decât de orice țară nordică, se află în centrul porții strategice a Marinei ruse către Atlanticul de Nord, cunoscută sub numele de decalajul Groenlanda-Islanda-Regatul Unit (GIUK gap).

Armatele NATO din regiune și-au intensificat semnificativ patrulele în aceste ape în ultimii ani, pe măsură ce Rusia și-a sporit activitatea submarină.

Aceasta situație plasează insulele „chiar în mijlocul tuturor lucrurilor”, pe măsură ce alianța își îndreaptă din ce în ce mai mult atenția către Nordul Îndepărtat și abordările sale maritime, potrivit lui Tor Marni Weihe, cercetător în domeniul securității la Universitatea Insulelor Feroe.

Insulele Feroe, care sunt în mare parte autonome și, spre deosebire de Danemarca continentală, nu aparțin Uniunii Europene, au o relație precaută și ambivalentă cu Rusia. Teritoriul a continuat să reînnoiască acordurile reciproce de pescuit cu Moscova de la invazia la scară largă a Ucrainei, dar a restricționat accesul la porturile sale pentru alte nave rusești, pe fondul suspiciunilor că Kremlinul le folosește pentru spionaj.

Torshavn, Insulele Feroe.

Deși în ultima vreme au existat numeroase speculații conform cărora Rusia ar putea lansa o provocare în Svalbard, un arhipelag arctic norvegian, Weihe a declarat că Insulele Feroe sunt o țintă nu mai puțin plauzibilă. „Dacă [Rusia] vede o utilitate a Insulelor Feroe pentru a destabiliza sau a ataca Occidentul, o va folosi”, a afirmat el.

Skaale a spus că este îngrijorat de o schimbare recentă a doctrinei maritime rusești, care permite ca navele civile să fie reutilizate de către armată. „Personal, sunt foarte sceptic în ceea ce privește cooperarea cu Rusia. Nu-mi place deloc”, a subliniat el.

Rusia nu este singura sursă de neliniște. Manierele teatrale ale lui Trump față de Groenlanda i-au zdruncinat pe unii oameni din lanțul de insule, de obicei liniștit. Maria Eystberg, 19 ani, studentă și recepționeră la un hotel din Torshavn, capitala țării, a declarat: „După ce Trump a amenințat Groenlanda, pare că noi suntem următorii. În mod normal, suntem puțin departe de restul lumii și de problemele lor, pentru că suntem o țară atât de mică și nimeni nu știe că suntem aici.”

Insulele stâncoase, de origine vulcanică, au fost locuite de vikingi până la sfârșitul secolului al X-lea, iar mulți locuitori spun că își pot identifica strămoșii până la coloniștii nordici.

Plouă, în medie, 250 de zile pe an, iar vânturile sunt atât de puternice încât mulți proprietari de case cultivă un strat de iarbă pe acoperiș pentru a se proteja de vremea rea.

Clădiri guvernamentale în Torshavn, Insulele Feroe.

Marea Britanie a ocupat insulele în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial pentru a preveni o invazie nazistă după căderea Danemarcei. La sfârșitul războiului, insulele au organizat un referendum privind secesiunea de regatul danez și au votat cu o majoritate mică în favoarea secesiunii. Dar Copenhaga a declarat rezultatul ilegal și a dizolvat Logting-ul.

În baza unui compromis, Insulele Feroe au primit autoguvernare în majoritatea domeniilor, dar politica lor monetară, polițienească, judiciară, de securitate și externă este controlată de Danemarca. Opinia publică cu privire la această stare de fapt este mixtă. Un sondaj recent a constatat că 42% dintre feroezi își doresc mai multă autodeterminare sub egida Danemarcei, în timp ce 20% își doresc independență totală. 34 la sută au fost mai mult sau mai puțin mulțumiți de status quo.

Există două diferențe semnificative față de mișcarea de independență a Groenlandei. Prima este că Insulele Feroe sunt mult mai puțin dependente de subvențiile din Danemarca decât groenlandezii. Petra Mathilde Jors, expertă în insule la Institutul Danez pentru Studii Internaționale, a declarat că teritoriul a atins aproape complet autosuficiența economică.

„Sunt ingenioși în comparație cu Groenlanda”, a spus ea. „Sunt mai strâns legați de țările nordice — din punct de vedere cultural, dar și din punct de vedere economic și socio-economic. Sunt oameni bine educați, așa că sunt capabili să recruteze locuitori din Feroe în administrația lor centrală.”

Cealaltă diferență este că, din punct de vedere istoric, dominația daneză a fost mult mai precaută în ceea ce privește Insulele Feroe decât Groenlanda, ceea ce înseamnă că discuțiile nu au fost complicate de același nivel de ranchiună postcolonială. „Este pur pragmatic”, a spus Skaale. „Nu este ideologic. Nu avem absolut nimic împotriva Danemarcei.”

În mod ironic, modelul pe care îl au în minte feroezii este același concept prin care americanii au încercat să-i atragă pe groenlandezi în orbita lor: un aranjament cunoscut sub numele de pact de liberă asociere sau Cofa. Statele Unite au încheiat acorduri cu trei mici națiuni insulare din Pacificul de Sud, oferindu-le tratament economic și de vize preferențiale în schimbul unor concesii militare față de Washington.

Mai aproape de casă, Islanda a avut un acord cu Danemarca înainte de tranziția sa către independența deplină în 1944. Islandei i s-a acordat suveranitate deplină, dar a rămas într-o uniune cu regatul danez.

Hogni Hoydal, un politician pro-independență din Partidul Republican Feroez, a declarat: „Este un model în care ne vom asuma întreaga responsabilitate pentru Insulele Feroe, vom fi suverani pe hârtie, dar vom avea în continuare unele domenii de cooperare comună cu Danemarca, ca două națiuni independente.”

Acest lucru ar permite Insulelor Feroe să își urmeze propria politică externă și să se alăture organizațiilor multilaterale precum Națiunile Unite, Comitetul Internațional Olimpic și Asociația Europeană a Liberului Schimb, un bloc comercial adiacent UE, format din Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein.

Pentru unii feroezi, însă, izbucnirea conflictului din jurul Groenlandei a fost o ilustrare a cât de ușor pot marile puteri să domine o țară mică și a modului în care cea mai bună apărare este puterea numerică.

Orașul Klaksvik, Insulele Feroe.

Johan Dahl din partidul Uniunii — singurul partid parlamentar care nu a aderat la compromisul național — a fost de acord că acordul cu Danemarca trebuie să se schimbe și să ofere locuitorilor insulelor mai multă libertate în ceea ce privește politica externă. Cu toate acestea, a spus el, evenimentele din ultimele luni au subliniat cât de vulnerabil ar putea fi un stat feroez independent dacă ar deveni izolat.

„Nu vrem să avem un stat independent în Insulele Feroe pentru că noi, ca țară mică aflată în mijlocul pustietății, cu 55.000 de locuitori, credem că este mult mai bine să facem parte dintr-un sistem mai mare, împreună cu Groenlanda și Danemarca”, a spus Dahl. „Și, de asemenea, acum, din punct de vedere geopolitic, înseamnă foarte mult să rămânem împreună.”

Sveinur Bkacj, în vârstă de 33 de ani, inginer software din Torshavn, nu a avut anterior opinii ferme despre independență, dar a fost tulburat de tensiunile legate de Groenlanda. „A arătat o oarecare vulnerabilitate, din perspectiva faptului că aparții Danemarcei și poate că ei nu sunt atât de puternic dispuși să apere o țară [diferită]”, a spus el.

Este posibil ca explozia de impuls politic către independență să se disipeze dacă partidele pro-uniune vor câștiga teren în alegerile din Feroe din 26 martie.

Următorul guvern danez ar putea fi, de asemenea, mai puțin înclinat spre emoție față de Insulele Feroe decât predecesorul său, argumentând că o perioadă de amenințare sporită și concurență între marile puteri este cel mai rău moment posibil pentru o ruptură în regat.

„Dacă Danemarca spune «Nu, nu intrăm în asta», va fi foarte dificil”, a spus Skaale. „Trebuie să dea dovadă de bunăvoință. Trebuie să facem acest lucru în strânsă cooperare cu Danemarca, cu o înțelegere profundă din partea acesteia. Fără asta nu este posibil.”

Citește și:

Cum a devenit un oraș înghețat cu 20.000 de locuitori un teren de testare pentru noua ordine mondială: „O linie roșie pentru noi”

