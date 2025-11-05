Live TV

Parisul lansează o loterie pentru locuri de veci. Ce trebuie să facă cei care vor să fie înmormântați alături de celebrități

Data publicării:
Cimitirul Pere Lachaise din Paris.
Cimitirul Pere Lachaise din Paris. Foto: Profimedia

Parizienilor li se oferă șansa de a câștiga un loc de veci alături de unii dintre cei mai faimoși artiști ai istoriei, inclusiv Jim Morrison, solistul The Doors, scriitorul Oscar Wilde și legendara cântăreață franceză Edith Piaf, relatează BBC.

Muncipalitatea a lansat o loterie pentru restaurarea monumentelor funerare din cimitirele supraaglomerate Père-Lachaise, Montparnasse și Montmartre.

Zece pietre funerare care necesită reparații în fiecare cimitir sunt oferite pentru 4.000 de euro fiecare, cu condiția ca cei care le cumpără să le restaureze. În schimb, vor putea cumpăra un loc de înmormântare lângă ele.

Schema „reprezintă un un compromis” între respectul pentru morți și șansa oferită parizienilor de a fi înmormântați în oraș, a declarat consiliul local din Paris.

În prezent, există foarte puține locuri de înmormântare disponibile în cimitirele orașului, care sunt în mare parte pline încă de la începutul secolului al XX-lea, a adăugat consiliul local.

Întreținerea pietrelor funerare și a monumentelor din cimitirele pariziene este responsabilitatea familiilor, nu a municipalității. Prin urmare, unele morminte sunt abandonate și se degradează în timp. Însă îndepărtarea monumentelor abandonate se poate dovedi dificilă, deoarece cimitirele sunt clasificate drept situri de patrimoniu protejate.

Parisul speră că acest nou program, care a fost aprobat în unanimitate de consiliu în aprilie, va ajuta la restaurarea monumentelor din celebrele cimitire.

Cimitirele au devenit, de asemenea, destinații turistice populare, în parte datorită celor care se odihnesc acolo.

Pe lângă Morrison, Piaf și Wilde, romancierul francez Marcel Proust și compozitorul polonez Frederic Chopin sunt înmormântați la Père Lachaise.

Scriitorii Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Samuel Beckett și cântărețul Serge Gainsbourg au fost înmormântați la Montparnasse, iar cenușa actriței Jane Birkin a fost depusă tot acolo.

Pictorul Edgar Degas, scriitorul Emile Zola și regizorul Francois Truffaut sunt înmormântați la Montmartre. Nu există nicio sugestie că vreunul dintre aceste monumente ar fi disponibile în cadrul proiectului.

Cele 30 de pietre funerare disponibile, multe dintre ele fără inscripții distincte, datează din secolul al XIX-lea.

Pot participa la loterie doar cei care locuiesc în prezent la Paris. Consiliul a declarat că a decis să organizeze schema ca o loterie, după ce a primit atât de multe solicitări. Extragerea va avea loc în ianuarie.

Însă un loc într-unul dintre cimitirele istorice va avea probabil un cost uriaș pentru câștigători. Ei trebuie să restaureze monumentul pe care îl cumpără în termen de șase luni, cu un design „fidel originalului”.

De asemenea, trebuie să facă aranjamente pentru a achiziționa un loc de înmormântare în apropiere, tot într-un anumit interval de timp. Dacă oricare dintre condiții nu este îndeplinită, vânzarea va fi anulată, iar cumpărătorii își vor pierde banii.

Locurile de înmormântare sunt închiriate pe o perioadă determinată sau pe termen nelimitat. Fișele descriptive pentru monumentele disponibile sugerează că un loc de înmormântare va costa cumpărătorii 976 de euro pentru un contract de închiriere de 10 ani, 3.354 de euro pentru 30 de ani sau 5.260 de euro pentru 50 de ani. Dacă un contract de închiriere expiră, terenul poate fi revândut și reutilizat.

Pe termen nelimitat, costul este de 17.668 de euro.

