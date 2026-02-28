Răbdarea cu diplomația a expirat și a început un atac militar major împotriva Iranului. Ca în cazul oricărei strategii pentru victorie, mijloacele militare vor trebui să fie adaptate la scopuri realizabile. Se pare, de la bun început, că președintele Trump își stabilește cel mai ambițios obiectiv: răsturnarea regimului islamic al liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Anunțând atacurile de sâmbătă, el a vorbit despre „campania nesfârșită de vărsare de sânge și crime în masă” a regimului împotriva SUA și a aliaților săi, spunându-le totodată iranienilor: „Ora voastră de libertate este aproape”, potrivit unei ample analize publicate de The Times.

Reacția populației iraniene, cheia succesului pentru Trump

Profesorul Ali Ansari de la Universitatea St Andrews consideră că „este un pariu uriaș”. Având în vedere că se vorbește acum despre înlăturarea regimului islamic, el adaugă: „Multe presupuneri vor fi testate în următoarele săptămâni, dar mult va depinde de modul în care va reacționa populația iraniană - aceasta este întrebarea cheie”.

În ciuda importanței acestui moment, puterea de foc pe care SUA o pot dedica acestei sarcini este mult mai mică decât cea folosită pentru a răsturna guvernul irakian al lui Saddam Hussein în 2003, ceea ce ridică multe semne de întrebare și va defini anumite aspecte ale campaniei. În primul rând, Pentagonul face acest lucru mână în mână cu Israelul, a cărui puternică forță aeriană și-a demonstrat deja capacitatea de a prelua controlul asupra cerului iranian în timpul războiului de 12 zile din iunie anul trecut.

Dacă partenerii care atacă acum Republica Islamică sunt hotărâți să răstoarne conducerea sa clericală, vor trebui să considere că războiul ar putea fi prelungit. De ce ar face liderii iranieni concesii suplimentare, de exemplu în chestiuni nucleare sau legate de rachete, dacă înțeleg că supraviețuirea statului lor revoluționar, vechi de 47 de ani, este adevărata problemă aflată acum în joc?

Escaladare din partea Iranului

Este posibil ca aceste mesaje americane despre schimbarea regimului, precum și altele similare de pe canalele sociale ale Mossad-ului, să aibă scopul de a-i speria pe oamenii lui Khamenei și de a-i determina să capituleze rapid pe teme nucleare și alte teme. Într-o aparentă încercare de a separa soarta celor care se opun regimului de discuțiile blocate cu același guvern, Trump a spus opoziției iraniene să stea la adăpost în timp ce atacurile sunt în desfășurare și să preia controlul asupra guvernului „când vom termina”.

Vor aprecia cei din jurul lui Khamenei această distincție? Având în vedere limbajul folosit de Trump și posibilitatea ca iranienii de rând să se revolte acum, orice acord cu autoritățile existente ar putea ajunge să pară o trădare a prețului sângelui plătit pe străzi.

Planificatorii militari trebuie să presupună că mesajele despre schimbarea regimului vor determina Iranul să escaladeze până la limita capacităților sale. Acestea ar putea varia de la încercări de a închide Strâmtoarea Ormuz, punct de cotitură pentru o mare parte din comerțul global cu petrol, până la atacuri cu rachete asupra Israelului sau a altor aliați ai SUA și acțiuni directe împotriva intereselor americane din întreaga regiune.

Pe măsură ce ziua de sâmbătă avansează, dovezile par să arate că Republica Islamică își pune în aplicare amenințările anterioare de a răspunde oricărui atac cu un răspuns în întreaga regiune. Au fost raportate atacuri asupra sediului Marinei americane din Bahrain, precum și asupra altor instalații din Kuweit și Emiratele Arabe Unite.

Pentru a face față acestei provocări într-o campanie care ar putea dura cu ușurință săptămâni, armata americană și cea israeliană au ales, așadar, o serie de ținte. Primele rapoarte din Iran indică faptul că au atacat clădiri ale conducerii, făcând acest lucru dimineața pentru a prinde oameni aflați la locul de muncă, situri de apărare aeriană, instalații de rachete balistice și baze navale.

De ce este îngrijorat Pentagonul

Întrebarea este însă cât timp vor putea suporta acest bombardament și dacă Republica Islamică, simțind aceste limite, se va retrage, protejând armele cheie, menținându-și în același timp sistemul de represiune internă cât mai mult timp posibil. Există în mod evident îngrijorare în cadrul Pentagonului în această privință, scurgerile de informații de săptămâna trecută sugerând că, dacă bombardamentul va continua mai mult de zece zile, stocurile americane din anumite rachete ar putea începe să se scadă.

În timpul anilor îndelungați de operațiuni în Irak și Afganistan, SUA au redus investițiile în lucruri irelevante pentru combaterea acelor insurecții, cum ar fi stocurile de rachete. Acum, după ce au consumat un număr mare de rachete pentru a sprijini Ucraina, a bombarda houthii din Yemen și a sprijini Israelul în bătăliile sale anterioare cu Iranul, luminile de avarie clipesc pentru stocurile din anumite muniții critice.

În zilele următoare, Iranul va lansa probabil atacuri cu rachete balistice asupra Israelului și asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu, această confruntare critică punând focoasele iraniene în fața unui scut defensiv format din baterii de rachete Arrow, Patriot și THAAD. Prin utilizarea lansatoarelor lor, iranienii le vor expune distrugerii de către avioanele americane sau israeliene, în timp ce dejucarea rachetelor care ajung în aer prezintă propriile provocări.

Ceea ce am văzut deja, prin atacuri de represalii asupra statelor din Golf, este că atacarea unor locuri mult mai apropiate de Iran decât de Israel le va permite acestora să utilizeze sute de lansatoare de rachete cu rază scurtă de acțiune care nu au fost vizate de Israel în iunie anul trecut. Acest lucru îi va alarma pe conducătorii din Golf, în timp ce va afecta și mai mult capacitatea Pentagonului de a-și proteja aliații.

Există îngrijorări deosebite cu privire la rachetele interceptoare care ar putea fi folosite pentru a doborî focoasele nucleare – 20 până la 30% din stocurile americane de rachete SM-3 (lansate de pe nave de război) și rachete Talon cu bază terestră fuseseră deja epuizate în timpul schimburilor din 2024 și 2025.

„În acest moment, nu aș descrie situația ca fiind critică”, spune John Ridge, analist open source, „dar cheltuieli semnificative suplimentare ar împovăra capacitatea noastră de a finanța alte planuri operaționale, cum ar fi cele din zona Indo-Pacifică, în cazul unei situații de urgență legate de China”.

Izolarea brațului de rachete al Iranului ar putea expune SUA la riscuri mai mari în aval, de exemplu dacă China acționează împotriva Taiwanului - iar acest lucru creează neliniște la Pentagon. Dacă iranienii au „noroc” și lovesc ținte cheie în Israel sau în alte părți, acest lucru va crește moralul susținătorilor regimului și îi va încuraja să continue războiul.

Riscul unei campanii fără sfârșit

Dacă se hotărăsc să lupte până la extremă, Trump s-ar putea confrunta cu alegeri privind escaladarea utilizării forței, eventual vizând instalațiile petroliere pentru a afecta economia. Oamenii lui Khamenei vor spera că, pe măsură ce nivelul durerii crește, iranienii se vor aduna în jurul steagului - așa cum au făcut într-o oarecare măsură în timpul bătăliei de anul trecut cu Israelul.

Ce se întâmplă dacă lucrurile merg invers și opoziția începe din nou să-și conteste liderii pe străzi? Spre deosebire de 2003, când divizii blindate au fost adunate la granițele Irakului, SUA nu are o forță semnificativă de „bocanci la sol” pentru a sprijini orice revoltă a opoziției iraniene.

Regimul se poate baza probabil în continuare pe milioane de susținători. Scenele din ianuarie, în care mii de protestatari au fost uciși, s-ar putea repeta la o scară și mai mare. Și, așa cum regimul iranian a prezentat acordul israelian de încetare a focului din iunie anul trecut ca pe o victorie, orice încercare a lui Trump în următoarele săptămâni de a pune capăt acestei situații, pentru că situația a devenit prea dezordonată sau Pentagonul este neliniștit de o campanie fără sfârșit, ar putea pur și simplu să întărească chiar sistemul pe care președintele ar dori să-l distrugă.

Editor : Ș.R.