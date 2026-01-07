Live TV

Parlamentul chavist de la Caracas pune o garoafă roșie pe scaunul deputatei Cilia Flores, până la întoarcerea ei. Ce simbolizează

Data publicării:
a hand holding a red carnation at the celebration of April 25th in Portugal. Revolution day
Garoafa roşie a fost un simbol în mişcările politice şi sociale de-a lungul istoriei. Sursa foto: Profimedia Images

Locul deputatei Cilia Flores, soţia preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, capturată alături de acesta în timpul unui atac al trupelor americane din 3 ianuarie, va fi împodobit cu o garoafă roşie până când „prima combatantă” se va întoarce în Venezuela, a anunţat marţi legislativul cu majoritate chavistă.

„Deputaţii şi deputatele Adunării Naţionale, pentru a-şi reafirma angajamentul de a lupta în fiecare zi pentru revenirea ei în parlament, au luat decizia, conform instrucţiunilor preşedintelui Adunării Naţionale, Jorge Rodriguez, de a plasa o garoafă roşie pe scaunul ei”, a declarat deputatul Pedro Carreno în timpul unei întâlniri între consiliul de administraţie al Adunării Legislative şi Curtea Supremă de Justiţie (TSJ). În acest sens, Carreno a afirmat că vor lucra „neobosit până când” Maduro şi Flores se vor întoarce în ţară.

Garoafa roşie a fost un simbol în mişcările politice şi sociale de-a lungul istoriei, reprezentând libertatea şi speranţa, după ce în aprilie 1974 soldaţi şi civili din Portugalia şi-au împodobit puştile cu această floare în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Revoluţia Garoafelor, care a marcat sfârşitul dictaturii şi începutul democraţiei în această ţară europeană.

În simbolistica florală, garoafa roșie este asociată cu dragostea, admirația și afecțiunea profundă față de o persoană sau o cauză. Roșul intens sugerează pasiune, loialitate și recunoștință.

