Parteneriat militar SUA - Qatar: Doha va construi o instalație pentru avioane F-15 și piloți pe teritoriul american

Statele Unite și Qatarul au semnat un acord care permite construcția unei instalații pentru avioane de vânătoare F-15 și piloți ai emiratului, la baza aeriană Mountain Home din statul american Idaho, a anunţat secretarul apărării american, Pete Hegseth. Proiectul are scopul de a consolida cooperarea militară dintre cele două țări și de a facilita antrenamente comune.

Acest anunţ făcut de secretarul Războiului, vineri, vine la scurt timp după un ordin executiv semnat de preşedintele american Donald Trump, care promite să apere statul din Golf de atacuri, în contextul unor bombardamente israeliene care l-au vizat pe liderul grupării islamiste palestiniene Hamas la Doha.

„Semnăm un acord pentru a construi o instalaţie a armatei aerului emiratului la baza Forţelor Aeriene Mountain Home din Idaho”, a declarat Hegseth la Pentagon, alături de ministrul apărării din Qatar, şeicul Saud bin Abdulrahman Al Thani.

Această instalaţie „va găzdui un contingent de avioane F-15 aparţinând Qatarului şi piloţi pentru a consolida antrenamentul nostru comun”, a subliniat el. Baza Forţelor Aeriene Mountain Home găzduieşte în prezent o escadrilă de avioane de vânătoare din Singapore, conform site-ului său web.

Hegseth a mulţumit, de asemenea, Qatarului pentru „rolul său semnificativ” ca mediator în negocierile care au dus la un acord între Israel şi Hamas, precum şi pentru asistenţa acordată în eliberarea unui cetăţean american în Afganistan. Ministrul qatarez a lăudat „parteneriatul puternic şi durabil” şi „relaţiile strânse de apărare” dintre cele două ţări.

Baza aeriană Al Udeid din Qatar este cea mai mare instalaţie militară a Washingtonului în Orientul Mijlociu. Relaţia strânsă a lui Trump cu liderii qatarezi a ridicat semne de întrebare, în special în ceea ce priveşte cadoul oferit preşedintelui SUA: un Boeing 747 destinat a fi folosit ca avion prezidenţial.

Deşi acest proiect a unei instalaţii a Qatarului în Idaho este aparent în lucru încă din timpul preşedinţiei democratului Joe Biden, acordul a stârnit îngrijorări, în special din partea Laurei Loomer, o figură proeminentă a extremei drepte americane şi, în general, o aliată a lui Trump.

„Niciodată nu m-am gândit că îi voi vedea pe republicani oferindu-le musulmanilor din Qatar, care finanţează terorismul, o BAZĂ MILITARĂ pe teritoriul american. Aici trag linie”, a scris ea pe platforma X.

„Qatarul nu va avea propria bază în Statele Unite sau ceva asemănător. Noi controlăm baza existentă, aşa cum facem cu toţi partenerii noştri”, a clarificat pe aceeaşi reţea Hegseth, care nu a spus niciodată că este vorba de o bază militară.

Editor : M.I.