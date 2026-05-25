Partizanii pro-ucraineni susțin că au „orbit” apărarea antiaeriană rusă înaintea atacului asupra unui mare depozit petrolier

Grupul partizan pro-ucrainean Atesh susține că a sabotat infrastructura de comunicații și energie a Rusiei înaintea atacului ucrainean cu drone asupra unui mare depozit petrolier din Novorossiisk, afirmând că acțiunea a „orbit” apărarea antiaeriană rusă în zonă.

„Agenți ai mișcării noastre au desfășurat o serie de acte de sabotaj împotriva unor instalații de comunicații și energetice din zona Novorossiiskului în ajunul loviturii lansate de Forțele Armate ale Ucrainei asupra depozitului petrolier «Grușovaia»”, se arată într-un comunicat publicat pe Telegram, potrivit Kyiv Independent.

În urma atacului ucrainean din 23 mai asupra infrastructurii, Statul Major a confirmat separat lovituri ucrainene asupra terminalului petrolier Șeskaris și a depozitului petrolier Grușovaia din Novorossiisk, precum și asupra petrolierului „Chrysalis”, pe care Kievul l-a descris drept parte a așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei. Potrivit armatei, incendii au fost înregistrate la ambele instalații petroliere după atacuri.

„Oamenii noștri au scos din funcțiune mai multe turnuri de comunicații care asigurau coordonarea dintre unitățile de apărare antiaeriană din zonă și au avariat o stație electrică de transformare care alimenta unele instalații militare și de comunicații”, se arată în comunicat.

„Fără electricitate, radarele staționare de mari dimensiuni și-au pierdut funcționarea stabilă. Recunoașterea (cu drone) de la periferia Novorossiiskului a fost efectiv orbită, unitățile de apărare antiaeriană și-au pierdut capacitatea de a reacționa la timp la ținte care zboară la joasă altitudine”, a mai transmis gruparea.

Depozitul petrolier Grușovaia este cea mai mare instalație de stocare a petrolului din regiunea Caucazului, având o capacitate de 1,2 milioane de tone de produse petroliere, a afirmat grupul.

Anterior, armata ucraineană a declarat că instalația este implicată în furnizarea de combustibil și produse petroliere pentru armata rusă și este un important terminal de export petrolier care servește drept punct final pentru conductele operate de compania rusă de stat Transneft, cea mai mare companie de conducte petroliere din lume.

